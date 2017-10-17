«Он думает, мы его пытаем»: когда ребенок болен раком

У Джорджа Вудолла – рак. Редкая форма. Каждую неделю он едет в больницу, где в его маленькое тельце снова будут втыкать иглы и трубки. После этого мальчика будет тошнить, он будет уставать от малейшего усилия, он не сможет играть со своим братом. Джордж не понимает, зачем с ним делают это. Его родители безжалостно выдергивают Джо из круга друзей и везут к врачам, которые дают ему лекарство, от которого скручивает живот и выпадают волосы. Каждый раз мальчика приходится укладывать на больничную койку силой – Джорджа держат вчетвером, когда он вырывается и кричит, зная, что сейчас ему будет очень больно. Ведь позади уже 11 сеансов химиотерапии. Всего нужно 16. Впереди еще три.
По словам матери Джорджа, Вики, малыш думает, что родители специально мучают его.
«Мы должны его держать. Джорджи плачет. А ты в это время должен изо всех сил сдерживать собственные слезы», – добавляет в разговоре с корреспондентом Mirror Джеймс, папа мальчика.
В свои пять лет он еще не понимает, что такое рак и что все эти процедуры нужны, чтобы спасти ему жизнь. И не только они. Шрам, который остался на его теле после десятичасовой операции, когда ему удалили опухоль и часть позвоночника, – это тоже часть его спасения.
В перерывах между сеансами терапии Джордж ходит в школу, как и все дети. Но прежде чем мальчик отправится в класс, родителям нужно проверить, не болен ли кто из его одноклассников. Ведь его иммунная система невероятно уязвима. Любая простуда может привести к тяжелейшим осложнениям. Но ведь не лишать же мальчугана друзей?
«Рак плох всегда, какого бы возраста человек ни заболел. Но когда видишь, что болен ребенок… Это кажется какой-то дикостью, так не должно быть», – горячо говорит мама Джо.
Кошмар семьи Вудоллов начался в конце прошлого года, Джорджу было всего четыре года. Когда мама укладывала сына спать, она заметила какую-то шишку у него на спине. На следующее утро она никуда не исчезла. Мама схватила сына и помчалась в больницу. Джорджа отправили на УЗИ. Там в практически пустом приемном покое у Вики случился первый приступ паники: неужели с ее маленьким мальчиком действительно что-то серьезное? Он ведь всегда был таким здоровым, таким энергичным – родители в шутку даже сравнивали его со щенком, которого нужно как следует утомить за день, чтобы тот уснул. После сканирования медсестра положила руку Вики на плечо и сказала готовиться к худшему. «Мы думаем, у вашего сына рак», – сказала она.
«Я разрыдалась, а Джордж не понимал, что со мной такое: „Мама, не плачь“, – он пытался вытереть слезы у меня с лица», – вспоминает Вики.
С этого момента жизнь Джорджа изменилась. Жизнь его семьи тоже. Новый год и Рождество прошли как в ночном кошмаре. На тщательную диагностику ушел месяц с небольшим. В начале января диагноз подтвердился: у Джорджа саркома Юинга. Это злокачественная опухоль костного скелета. Опухоль давила на позвоночник мальчика. Удалить ее было крайне сложно: одно неверное движение – и мальчик никогда больше не смог бы ходить. А ведь он так любил бегать!
Чтобы помочь Джорджу понять, что с ним происходит, они дали его опухоли имя – Тони. Тони стал самым страшным врагом мальчика, который и был виноват во всех его бедах.
Борьба Джорджа идет уже 10 месяцев. 9 из них он провел в больнице: каждый раз в промежутках между сеансами химиотерапии он обязательно подхватывает какую-нибудь инфекцию. Иммунитет ведь убит вместе с метастазами.
«Теперь мы знаем, что дети морально легче переносят тяжелые болезни. У них нет „психологического похмелья“, как у взрослых. Когда Джордж чувствует себя хорошо, он хочет жить нормальной, привычной жизнью, он хочет бежать на улицу и играть», – рассказывают родители.
Старшему брату Джорджа, Алексу, тоже страшно. Единственная его ассоциация с раком – это смерть. От рака умер их дедушка. Поэтому первый вопрос, который он задал, узнав, что братик болен, был: «Он умрет?»
«Мы пытаемся объяснить Алексу, почему Джорджи иногда не может есть. Почему ему можно мороженое и шоколад на завтрак. Алекс очень старается помочь Джорджу справиться с тем, что происходит, – рассказали Вики и Джеймс. — Алекс даже попросил побрить ему голову, чтобы поддержать брата».
А однажды Вики увидела, как мальчишки играют в игру, будто у Алекса рак, – сражаются с ним. «Смотреть на это было слишком больно», – признается женщина.
Курс лечения Джорджа подходит к концу. «Он очень устал. Раньше в промежутках между сеансами он был весел и энергичен. Сейчас после процедуры он еле стоит на ногах. Но он – феноменальный мальчик. Он все равно старается бегать», – рассказывает Вики.
Да, Джордж – настоящий феномен. Он умудрился сохранить невероятный оптимизм. А его родители организовали фонд «Джордж и Большой обет» – собирают деньги в помощь всем детям, больным раком. «Ни копейки из этих денег не идут Джорджу, – говорят Джеймс и Вики. — Ведь в помощи нуждаются не только дети с саркомой, но и все остальные».
Благодаря обаянию и жизнерадостности мальчугана к кампании удалось привлечь внимание настоящих знаменитостей: актрисы Джуди Денч, актера Энди Мюррея, даже принца Уильяма. Фонд соорудил фирменные плащи, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, и принц Уильям забрал четыре таких: для себя, Кейт Миддлтон, принца Джорджа и принцессы Шарлотты. В этих супергеройских плащах прошел и забег в поддержку антираковой кампании семьи Джорджа. Кстати, первоначальной целью было собрать 100 тысяч фунтов. Но уже собрано почти 150 тысяч. И будет еще больше.
…Родители надеются, что их малыш вернется к нормальной жизни уже в январе. «Он ничем не будет отличаться от других детей. Будет жить восхитительной нормальной жизнью, как все дети. Разве что со спортом ему придется быть осторожным. Но это ерунда», – уверены мама и папа Джорджа. Ведь мальчику осталось перенести всего три сеанса химиотерапии. Сущая безделица по сравнению с тем, что уже пережил маленький Джордж.
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