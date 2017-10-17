«Он думает, мы его пытаем»: когда ребенок болен раком

Малыш уже перенес тяжелейшую операцию и 11 сеансов химиотерапии. Впереди еще три. Пятилетний мальчик страшно устал от вечной тошноты, боли и не понимает, почему все это с ним происходит.

У Джорджа Вудолла – рак. Редкая форма. Каждую неделю он едет в больницу, где в его маленькое тельце снова будут втыкать иглы и трубки. После этого мальчика будет тошнить, он будет уставать от малейшего усилия, он не сможет играть со своим братом. Джордж не понимает, зачем с ним делают это. Его родители безжалостно выдергивают Джо из круга друзей и везут к врачам, которые дают ему лекарство, от которого скручивает живот и выпадают волосы. Каждый раз мальчика приходится укладывать на больничную койку силой – Джорджа держат вчетвером, когда он вырывается и кричит, зная, что сейчас ему будет очень больно. Ведь позади уже 11 сеансов химиотерапии. Всего нужно 16. Впереди еще три.

Фото: facebook.com/pg/georgeandthegiantpledge

По словам матери Джорджа, Вики, малыш думает, что родители специально мучают его. «Мы должны его держать. Джорджи плачет. А ты в это время должен изо всех сил сдерживать собственные слезы», – добавляет в разговоре с корреспондентом Mirror Джеймс, папа мальчика. В свои пять лет он еще не понимает, что такое рак и что все эти процедуры нужны, чтобы спасти ему жизнь. И не только они. Шрам, который остался на его теле после десятичасовой операции, когда ему удалили опухоль и часть позвоночника, – это тоже часть его спасения. В перерывах между сеансами терапии Джордж ходит в школу, как и все дети. Но прежде чем мальчик отправится в класс, родителям нужно проверить, не болен ли кто из его одноклассников. Ведь его иммунная система невероятно уязвима. Любая простуда может привести к тяжелейшим осложнениям. Но ведь не лишать же мальчугана друзей? «Рак плох всегда, какого бы возраста человек ни заболел. Но когда видишь, что болен ребенок… Это кажется какой-то дикостью, так не должно быть», – горячо говорит мама Джо.

Фото: facebook.com/pg/georgeandthegiantpledge

Кошмар семьи Вудоллов начался в конце прошлого года, Джорджу было всего четыре года. Когда мама укладывала сына спать, она заметила какую-то шишку у него на спине. На следующее утро она никуда не исчезла. Мама схватила сына и помчалась в больницу. Джорджа отправили на УЗИ. Там в практически пустом приемном покое у Вики случился первый приступ паники: неужели с ее маленьким мальчиком действительно что-то серьезное? Он ведь всегда был таким здоровым, таким энергичным – родители в шутку даже сравнивали его со щенком, которого нужно как следует утомить за день, чтобы тот уснул. После сканирования медсестра положила руку Вики на плечо и сказала готовиться к худшему. «Мы думаем, у вашего сына рак», – сказала она. «Я разрыдалась, а Джордж не понимал, что со мной такое: „Мама, не плачь“, – он пытался вытереть слезы у меня с лица», – вспоминает Вики. С этого момента жизнь Джорджа изменилась. Жизнь его семьи тоже. Новый год и Рождество прошли как в ночном кошмаре. На тщательную диагностику ушел месяц с небольшим. В начале января диагноз подтвердился: у Джорджа саркома Юинга. Это злокачественная опухоль костного скелета. Опухоль давила на позвоночник мальчика. Удалить ее было крайне сложно: одно неверное движение – и мальчик никогда больше не смог бы ходить. А ведь он так любил бегать! Чтобы помочь Джорджу понять, что с ним происходит, они дали его опухоли имя – Тони. Тони стал самым страшным врагом мальчика, который и был виноват во всех его бедах. Борьба Джорджа идет уже 10 месяцев. 9 из них он провел в больнице: каждый раз в промежутках между сеансами химиотерапии он обязательно подхватывает какую-нибудь инфекцию. Иммунитет ведь убит вместе с метастазами.

Фото: facebook.com/pg/georgeandthegiantpledge

«Теперь мы знаем, что дети морально легче переносят тяжелые болезни. У них нет „психологического похмелья“, как у взрослых. Когда Джордж чувствует себя хорошо, он хочет жить нормальной, привычной жизнью, он хочет бежать на улицу и играть», – рассказывают родители. Старшему брату Джорджа, Алексу, тоже страшно. Единственная его ассоциация с раком – это смерть. От рака умер их дедушка. Поэтому первый вопрос, который он задал, узнав, что братик болен, был: «Он умрет?» «Мы пытаемся объяснить Алексу, почему Джорджи иногда не может есть. Почему ему можно мороженое и шоколад на завтрак. Алекс очень старается помочь Джорджу справиться с тем, что происходит, – рассказали Вики и Джеймс. — Алекс даже попросил побрить ему голову, чтобы поддержать брата». А однажды Вики увидела, как мальчишки играют в игру, будто у Алекса рак, – сражаются с ним. «Смотреть на это было слишком больно», – признается женщина.

Фото: @royalmarsden

Курс лечения Джорджа подходит к концу. «Он очень устал. Раньше в промежутках между сеансами он был весел и энергичен. Сейчас после процедуры он еле стоит на ногах. Но он – феноменальный мальчик. Он все равно старается бегать», – рассказывает Вики. Да, Джордж – настоящий феномен. Он умудрился сохранить невероятный оптимизм. А его родители организовали фонд «Джордж и Большой обет» – собирают деньги в помощь всем детям, больным раком. «Ни копейки из этих денег не идут Джорджу, – говорят Джеймс и Вики. — Ведь в помощи нуждаются не только дети с саркомой, но и все остальные». Благодаря обаянию и жизнерадостности мальчугана к кампании удалось привлечь внимание настоящих знаменитостей: актрисы Джуди Денч, актера Энди Мюррея, даже принца Уильяма. Фонд соорудил фирменные плащи, чтобы привлечь внимание людей к проблеме, и принц Уильям забрал четыре таких: для себя, Кейт Миддлтон, принца Джорджа и принцессы Шарлотты. В этих супергеройских плащах прошел и забег в поддержку антираковой кампании семьи Джорджа. Кстати, первоначальной целью было собрать 100 тысяч фунтов. Но уже собрано почти 150 тысяч. И будет еще больше. …Родители надеются, что их малыш вернется к нормальной жизни уже в январе. «Он ничем не будет отличаться от других детей. Будет жить восхитительной нормальной жизнью, как все дети. Разве что со спортом ему придется быть осторожным. Но это ерунда», – уверены мама и папа Джорджа. Ведь мальчику осталось перенести всего три сеанса химиотерапии. Сущая безделица по сравнению с тем, что уже пережил маленький Джордж.

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