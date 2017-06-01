Основной инстинкт. 20 женщин показали, как кормят детей грудью

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Участницы нашей подборки словно сошли с картин Леонардо да Винчи. Что может быть прекрасней женщины с младенцем на руках?!

Волгоградские мадонны показали, как они кормят малышей, и рассказали, в чем они видят пользу от грудного вскармливания.

А WDay.ru решил выбрать самую милую кормящую маму. Отдать свой голос за понравившуюся тебе молодую женщину ты можешь на четвертой странице!

1 / 5 Во весь экран Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Евгения Дейниченко, 26 лет

Дочь Маргарита, 1 год 1 месяц.

До какого возраста кормили ребенка грудью? Продолжаем грудное кормление.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Страх был, когда не понимала, что такое быть мамой.

Что делали, чтобы молока было много? Чтобы было достаточно молока, главное – здоровый сон, питание и хорошее настроение!

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Ребенок нуждается в мамином молочке. Это ниточка единения с ребенком. Ничего не может быть лучше маминого молока!

Фото: личный архив

Юлия Грамотнева, 33 года

Дочка Ульяна, сейчас 4,5 года, на фото 2 годика.

До какого возраста кормили ребенка грудью? Кормила до года, последние месяцы в основном перед сном. Потом дочка начала баловаться и кусаться, поэтому ГВ закончили.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? У меня всегда был небольшой размер груди, после рождения дочки прибавился всего 1 размер, поэтому никаких страхов не было.

Что делали, чтобы молока было много? Молока с самого начала не хватало, по совету педиатра первое время пробовала постоянно давать дочке грудь, пила и специальные чаи, и препараты. Ребенок не спал, постоянно был голодный. После месяца мучений стала докармливать молочной смесью, и дочка наконец-то начала набирать вес и спокойно спать по ночам. В 5 месяцев начали вводить прикорм.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Кормление грудью – это такой мимолетный процесс, который никогда уже не повторится. Вы можете обнять и поцеловать подросшего ребенка, но покормить уже не получится. Кроме того, в материнском молоке содержится все необходимое для здоровья и развития малыша. Ни одна смесь не сможет полностью повторить состав молока. Ну и конечно, это и дешевле, и удобнее, чем постоянно покупать баночки со смесью, готовить бутылочки и питание.

1 / 5 Во весь экран Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив



Фото: личный архив

Марина Гребенюк, 28 лет

Дети: Маргарита, 3 года 1 месяц, Роман, 10 месяцев.

До какого возраста кормили ребенка грудью? Доченьку прекратила кормить по медицинским показаниям, когда была беременна вторым малышом – в 1 год 7 месяцев. Второго малыша кормлю по настоящее время и пока не планирую завершать ГВ.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Страха обвисшей груди не было – я прекрасно понимала, что грудь кормящей женщины неизбежно претерпевает изменения, но эстетику внешнего вида можно без труда вернуть с помощью пластической хирургии, а вот равносильно заменить молоко мамы ничем нельзя. Не предпринимала ничего для предотвращения обвисания – после кормления двух малышей это неизбежно. Но меня нисколько это не смущает, так как свое биологическое предназначение моя грудь выполнила на 5+, а это для меня самое главное.

Что делали, чтобы молока было много? Для сохранения лактации стараюсь высыпаться. Меньше сна = меньше молока. Ну и конечно, питание – больше употребляю белковую пищу, молочные продукты.

Арина Зайкина, 30 лет.

Сын Кирилл, 6 лет. На фото Кирюшке около 2 месяцев.

До какого возраста кормили ребенка грудью? Кормила до 2 лет.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Кормить или не кормить грудью – даже не обсуждалось, конечно, кормить! Как бы не были страшны мысли о проблеме с грудью после грудного вскармливания, просто старалась отбрасывать их. И уход был прост – детский питательный крем с беременности и после родов.

Что делали, чтобы молока было много? Питание было обычное, просто не злоупотребляла запрещенными продуктами. Это у всех по-разному, немного приспособиться нужно.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Материнское молоко – прежде всего иммунная защита для малыша, натуральный продукт и тесная связь с малышом.

Ирина Киласония, 26 лет

Дети: Алиса, 3 года, Егор, 2 года. На фото: Егору 2–3 месяца, Алисе 1 год 7 месяцев.

До какого возраста кормили ребенка грудью? Обоих кормила грудью до года.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Я не думала о своей груди вообще, в отличие от своих подруг. Они пользовались чудо-кремами... Мне некогда было, да и я считала, что все это ерунда. Да, у меня были и растяжки, и обвисание, и разочарования, но они не сравнятся с теми чувствами, когда кормишь малыша молоком, которое дала природа.

Что делали, чтобы молока было много? Эти прекрасные ощущения я поддерживала питанием. Сначала ограничивая себя в еде. Старалась правильно питаться, добавляя грецкие орехи и мяса побольше. Потом со временем стала есть все, период колик прошел, и я стала «жрать», молока было предостаточно! Было время, застой даже был. Но чувство, когда приходит молоко, буду помнить всегда.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. 1. Это тонкая связь между вами и малышом. 2. Хорошая поддержка для иммунитета малыша. 3. Всегда и везде есть готовое, теплое молочко для малыша, и не надо готовить смесь.

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Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Оксана Колесова, 35 лет.

Старшему сыну Глебу 8 лет, младшему сыну Владимиру 10 месяцев (на фото 6 месяцев)

До какого возраста кормили ребенка грудью? Старшего сына я кормила до 8 месяцев. Потом нужно было выходить на работу, и еще я заканчивала учебу в институте, хотя молока было очень много и оно было очень жирное. Вову я кормила до 6 месяцев. Возможно, это было связано с возрастом и большой физической нагрузкой – трое детей (третья – дочь мужа от первого брака), но молока было очень мало, к тому же, судя по маленькому набору веса Вовочки, оно было не очень жирное, да и малыш брал грудь максимум минут 5–10. Я очень переживала, что сыну не хватает молока и он не наедается, а тут еще и вес стал плохо набирать.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? По поводу состояния груди, я как-то не задумывалась, особенно когда кормила первого ребенка! Ну, задумано так природой – значит, надо! Конечно, после первого ребенка грудь очень сильно изменилась, у меня был большой размер груди. Мазала я ее кремом, но... если только пластика. А уже со вторым ребенком там и изменяться уже особо было нечему. Будет финансовая возможность – я с удовольствием воспользуюсь услугами пластического хирурга, а пока так же мажу кремом.Мужа все устраивает.

Что делали, чтобы молока было много? По поводу количества молока, скажу так: с высоты лет и опыта, прочитав миллион литературы, статей по этому поводу, я поняла, что с жирностью молока ничего сделать невозможно – ни питанием, ни зарядкой и ничем другим! Единственное, что можно изменить, – так это количество, частым прикладыванием ребенка к груди и сцеживанием (что я и делала во время кормления первого ребенка, и молока было – моему сыну и еще двум). Питье только увеличит напор, но не количество! А со вторым у меня физически не было возможности и времени дополнительно сцеживаться. Пожалуй, это была моя ошибка, к 5–6 месяцам молока стало совсем мало.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Грудью кормить нужно, обязательно! Так задумано природой и не зря! Во-первых, и это самое важное, главное в ГВ – это иммунитет ребенка (я болела во время ГВ, и насморк, и кашель, и горло, но ребенок даже не чихнул). А потом уже это огромная экономия средств, так как смеси стоят сейчас очень приличные деньги, и нельзя быть до конца уверенным в их безопасности. Также кормящая мамочка очень быстро, без каких-либо дополнительных усилий, худеет и приходит в дородовую форму, а бывает, и в лучшую. Конечно, физически ГВ гораздо проще, чем ИВ: не стерилизовать бутылочки, не греть водичку, не разводить смесь, особенно ночью.

Дарья Комаренко

Дочь Арина, сейчас 1 год 2 месяца.

До какого возраста кормили ребенка грудью? До 8 месяцев.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Нет, даже некогда было думать об этом. Стала прикладывать в роддоме – и все, пошло дело.

Что делали, чтобы молока было много? Поначалу пила чаи лактационные, переживала, но за первый месяц она набрала 1 кг, и я поняла, что точно всего хватает. Дальше ела уже как обычно, избегая аллергенов в большом количестве, и все.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Бесплатно, полезно, всегда с собой.

1 / 4 Во весь экран Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Юлия Кучеренко, 28 лет

Дети: Петр, 9 месяцев, Софья, 4 с половиной года (на фото с куличами – 2 с половиной года).

До какого возраста кормили ребенка грудью? Софью кормила три года и месяц. Петра кормлю до сих пор.

Не было ли страха, что грудь обвиснет? Что предпринимали, чтобы этого не случилось? Страха не было. Считаю, что главная функция женской груди – не декоративная, как многие думают, а жизненно необходимая – выкормить своего ребенка. Ношу правильное поддерживающее белье и все хорошо с грудью.

Что делали, чтобы молока было много? Всегда кормлю по требованию. Употребляю достаточно жидкости и стараюсь питаться правильно. Молока всегда хватает.

Три причины, почему нужно кормить ребенка грудью. Во-первых, грудное молоко – незаменимый абсолютно продукт для детского организма. Во-вторых, грудное вскармливание устанавливает стойкую психологическую связь между матерью и ребенком. И в-третьих, это очень облегчает жизнь. Грудное молоко всегда с собой нужной температуры, нужного состава и в нужном количестве. Невозможно переоценить важность ГВ как для ребенка, так и для матери.

Отдать свой голос за понравившуюся тебе кормящую мамочку ты можешь на четвертой странице!