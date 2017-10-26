Особенности воспитания детей с английской няней

Все о пользе изучения языка с первых лет жизни, погружении в языковую культуру и британском подходе к воспитанию. Расскажем, как выбрать профессиональную английскую няню, которая поможет ребенку вырасти гармоничной личностью.

Почему английская система воспитания так ценится в мире? Какие преимущества даст ребенку британский подход к образовательному процессу? И, наконец, зачем вообще нужна няня – носитель языка малышу? Давайте разберемся!

Фото: архив пресс-служб

Чем хороша британская система?

Английская система воспитания детей – это один из признанных символов британской культуры и в своем роде бренд, который высоко ценится во всем мире. В основе британского подхода лежат дисциплина, уважение к детям и умение найти правильный баланс между разумной строгостью и воспитанием самостоятельной и творческой личности.

Увы, в нашей стране образование по английским стандартам доступно лишь в паре-тройке коммерческих учебных заведений, да и в те принимают, как правило, уже свободно говорящих на английском детей. Что же делать родителям, которые хотят с раннего возраста обеспечить детям максимальные возможности для развития? Ответ прост: пригласить английскую няню!

Зачем нужна няня – носитель языка?

Британская няня – носитель языка – это отличная возможность с первых лет жизни погрузиться в правильную языковую среду. Чем раньше малыш начнет впитывать английский язык и культуру, на постоянной практике улавливать языковые нюансы, оттенки и интонации, тем успешнее и быстрее он заговорит на английском языке как на родном.

Вот что заметил Валентин Гроголь, управляющий российского и украинского представительств международной компании English Nanny: «Чем позже, тем хуже. Желательно, чтобы специалист начал работать с ребенком, когда ему исполнится год. Тогда к трем малыш будет грамотно и без акцента изъясняться на английском».

Неужели имеет смысл начинать так рано?

В первые годы жизни мозг малыша максимально восприимчив к новой информации и настроен на активное познание мира. Это идеальный период для изучения английского под руководством профессионала – носителя языка! Более того, согласно многим исследованиям дети-билингвы, как правило, быстрее развиваются, обладают более гибким мышлением и широким кругозором. Им легче концентрироваться и принимать решения, их нервная система более устойчива, а мозг в будущем будет меньше подвержен старению.

Разумеется, в этом возрасте ребенок не готов заучивать грамматические правила, но это и не нужно! Профессиональная английская няня поможет малышу освоить язык в непринужденной атмосфере через совместные игры и творчество, бытовые занятия и прогулки. Помимо активного словарного запаса и навыков общения ребенок получит классическое британское произношение, познакомится с другой культурой и сможет шире смотреть на мир.

Управляющий English Nanny Валентин Гроголь с дочкой в сопровождении няни из Англии в Марбелье (Испания). Фото: архив пресс-служб

Английская няня нужна только для изучения языка?

Конечно нет! Британская няня – это не только носитель языка, но и профессионал в области детской психологии. Она владеет современными методиками воспитания, умеет разбираться в нюансах настроения ребенка, переключать его внимание в кризисные моменты и всегда находит общий язык с малышом.

Английские няни придерживаются достаточно строгого подхода и не растят капризных и избалованных детей. Но при этом под дисциплиной они понимают умение выстраивать разумные границы, уважая личность и свободу малыша. Британская няня всегда придерживается правил и устоев, принятых в конкретной семье, и согласовывает все свои действия с родителями ребенка.

Как не ошибиться в выборе няни?

Подбирать настоящую английскую няню лучше через специализированное агентство, тем более что и сами няни предпочитают работать в России под патронажем проверенного посредника. Кроме того, как считают в English Nanny, хорошее агентство обычно берет на себя визовые и договорные формальности, а также помогает няне и родителям договориться по всем ключевым вопросам.

Конечно, родители доверяют няне самое ценное в своей жизни, поэтому хотят испытывать непоколебимую уверенность в комфорте и безопасности своего ребенка. Если вы сотрудничаете с надежным агентством, об этом тоже не следует волноваться. Так, например, все няни, работающие с English Nanny, получили качественное образование в лучших педагогических школах Британии и прошли строгий личностный отбор.

Чем это поможет ребенку в будущем?

Престижные западные колледжи и университеты, карьера в крупных международных компаниях и просто свобода в общении, гибкий взгляд на мир и умение найти общий язык с людьми разных взглядов и культур… Все это можно подарить своему ребенку, дав ему возможность с раннего детства изучать языки и гармонично развиваться во всех направлениях!

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