Отдай врагу: дети пробуют еду из СССР

Елка, мандарины, холодец. Последний – непременный атрибут праздничного стола, особенно зимой. Да и летом некоторые хозяйки умудрялись его готовить. А печенье с молоком? Это же просто кулинарная зарисовка на тему «золотое детство». Кисель, березовый сок – мы все это знали, ели и любили. А уж вареная сгущенка и вовсе была лакомством номер один, лучше любого сникерса!

Но наши дети не такие. Им и сникерс-то не всегда вкусно. Вот чипсы – это да. А как они отреагируют на еду из прошлого? На YouTube мы отыскали несколько таких дегустационных экспериментов. И оказалось, это просто уморительно. Началось все с того, что не все дети вообще понимают, что такое СССР.

«Мы по истории такого еще не проходили», – сообщает серьезный темноволосый мальчик.

Впрочем, в пищевом контексте касаться политики не стоит. Перейдем прямиком к холодцу. Дети рассматривали студенистое нечто на тарелке с недоумением.