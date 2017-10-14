Отдай врагу: дети пробуют еду из СССР

Елка, мандарины, холодец. Последний – непременный атрибут праздничного стола, особенно зимой. Да и летом некоторые хозяйки умудрялись его готовить. А печенье с молоком? Это же просто кулинарная зарисовка на тему «золотое детство». Кисель, березовый сок – мы все это знали, ели и любили. А уж вареная сгущенка и вовсе была лакомством номер один, лучше любого сникерса!
Но наши дети не такие. Им и сникерс-то не всегда вкусно. Вот чипсы – это да. А как они отреагируют на еду из прошлого? На YouTube мы отыскали несколько таких дегустационных экспериментов. И оказалось, это просто уморительно. Началось все с того, что не все дети вообще понимают, что такое СССР.
«Мы по истории такого еще не проходили», – сообщает серьезный темноволосый мальчик.
Впрочем, в пищевом контексте касаться политики не стоит. Перейдем прямиком к холодцу. Дети рассматривали студенистое нечто на тарелке с недоумением.
«Это холодник, что-то в этом роде», – напряг память один из участников. Девочки были категоричны: «Что это? Я это точно не буду. Я такое не люблю». Но все же взялись задумчиво ковырять несчастный холодец. Вердикт: обычный замороженный суп. Кто-то поклевал желе, а кто-то заявил, что это категорически несъедобно. Зельц имел больший успех. Хотя и его некоторые с удовольствием променяли бы даже не на чипсы, а на мамин супчик.
Смешно получилось с ливерной колбасой: опознать ее не сумел ни один из участников эксперимента. На вкус большинство блюдо одобрили. Но когда узнали, что это печень, повыплевывали недожеванное и заявили, что такую еду надо врагам отдавать.
Разочаровало ребятишек и любимое лакомство советских детей – батон с вареной сгущенкой. «Суперклей со вкусом карамели», – прокомментировали юные гурманы.
А вот печенье, размоченное в молоке, пришлось по вкусу. «Это типа как хлопья, только старое. Типичные эсэсэсэрские хлопья», – дети старательно искали сравнения. Но в целом – «десять из десяти».
Протестировали и консервы из кильки, и батон с маслом и сахаром, и кисель (теплое желе? Фу), и картошку, запеченную на костре. Реакция детей бесценна. Впрочем, посмотрите сами.