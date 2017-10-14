ГлавнаяДетиВоспитание

Отдай врагу: дети пробуют еду из СССР

Это просто умора! Невозможно поверить, что наши кулинарные традиции и наше отношение к любимым когда-то блюдам так изменились за какие-то 30 лет.

Елка, мандарины, холодец. Последний – непременный атрибут праздничного стола, особенно зимой. Да и летом некоторые хозяйки умудрялись его готовить. А печенье с молоком? Это же просто кулинарная зарисовка на тему «золотое детство». Кисель, березовый сок – мы все это знали, ели и любили. А уж вареная сгущенка и вовсе была лакомством номер один, лучше любого сникерса!

Но наши дети не такие. Им и сникерс-то не всегда вкусно. Вот чипсы – это да. А как они отреагируют на еду из прошлого? На YouTube мы отыскали несколько таких дегустационных экспериментов. И оказалось, это просто уморительно. Началось все с того, что не все дети вообще понимают, что такое СССР.

«Мы по истории такого еще не проходили», – сообщает серьезный темноволосый мальчик.

Впрочем, в пищевом контексте касаться политики не стоит. Перейдем прямиком к холодцу. Дети рассматривали студенистое нечто на тарелке с недоумением.

Реакция на злосчастный холодец
Фото: youtube.com/videobonapp

«Это холодник, что-то в этом роде», – напряг память один из участников. Девочки были категоричны: «Что это? Я это точно не буду. Я такое не люблю». Но все же взялись задумчиво ковырять несчастный холодец. Вердикт: обычный замороженный суп. Кто-то поклевал желе, а кто-то заявил, что это категорически несъедобно. Зельц имел больший успех. Хотя и его некоторые с удовольствием променяли бы даже не на чипсы, а на мамин супчик.

Смешно получилось с ливерной колбасой: опознать ее не сумел ни один из участников эксперимента. На вкус большинство блюдо одобрили. Но когда узнали, что это печень, повыплевывали недожеванное и заявили, что такую еду надо врагам отдавать.

Разочаровало ребятишек и любимое лакомство советских детей – батон с вареной сгущенкой. «Суперклей со вкусом карамели», – прокомментировали юные гурманы.

А вот печенье, размоченное в молоке, пришлось по вкусу. «Это типа как хлопья, только старое. Типичные эсэсэсэрские хлопья», – дети старательно искали сравнения. Но в целом – «десять из десяти».

Протестировали и консервы из кильки, и батон с маслом и сахаром, и кисель (теплое желе? Фу), и картошку, запеченную на костре. Реакция детей бесценна. Впрочем, посмотрите сами.

Кефир, тофу, артишок: с чего начинают прикорм в разных странах
  • Подробнее
За маму, за папу: нужно ли насильно кормить малоежку
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#дети#юмор#еда#кулинария#ностальгия по СССР
14 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет