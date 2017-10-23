Почему у нас пап ценят больше, чем мам

Если вы уже поставили мне на лоб клеймо «оголтелая феминистка», вы не правы. Я за равные права мужчин и женщин, да. Но я не против, когда мужчина придерживает дверь, подает руку при выходе из машины или принимает участие в воспитании детей. Вот об отношении к детям и хочется поговорить. Точнее, об отношении в обществе к мамам и папам.

Пункт 1. Кто кому и сколько должен

Как только женщина родила, она сразу становится должна. Своему ребенку, конечно: кормить, купать, заботиться, холить и лелеять. Если отец во всем этом принимает участие, он молодец и герой. Если нет – ну он же мужчина, он работает, семью содержит. Но, во-первых, воспитание ребенка – это тоже работа. Скажу даже больше, сидеть с малышом круглосуточно – это адский труд. Во-вторых, выплаты детских пособий после родов не прекращаются. Значит, свой вклад в содержание семьи мама тоже вносит. Да и зарплаты она лишилась вовсе не по своей воле. Ведь детей-то вместе делали, правда? Но мы упорно считаем, что если папа встает по ночам, помогает купать, гулять, играть и делать уроки, ему впору ноги целовать, смотреть с обожанием и всячески умиляться. Смотрите сами: как часто вы слышите, что такая-то – плохая мать? А что такой-то – плохой отец?