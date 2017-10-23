Почему у нас пап ценят больше, чем мам

Если вы уже поставили мне на лоб клеймо «оголтелая феминистка», вы не правы. Я за равные права мужчин и женщин, да. Но я не против, когда мужчина придерживает дверь, подает руку при выходе из машины или принимает участие в воспитании детей. Вот об отношении к детям и хочется поговорить. Точнее, об отношении в обществе к мамам и папам.
Пункт 1. Кто кому и сколько должен
Как только женщина родила, она сразу становится должна. Своему ребенку, конечно: кормить, купать, заботиться, холить и лелеять. Если отец во всем этом принимает участие, он молодец и герой. Если нет – ну он же мужчина, он работает, семью содержит. Но, во-первых, воспитание ребенка – это тоже работа. Скажу даже больше, сидеть с малышом круглосуточно – это адский труд. Во-вторых, выплаты детских пособий после родов не прекращаются. Значит, свой вклад в содержание семьи мама тоже вносит. Да и зарплаты она лишилась вовсе не по своей воле. Ведь детей-то вместе делали, правда? Но мы упорно считаем, что если папа встает по ночам, помогает купать, гулять, играть и делать уроки, ему впору ноги целовать, смотреть с обожанием и всячески умиляться. Смотрите сами: как часто вы слышите, что такая-то – плохая мать? А что такой-то – плохой отец?
Пункт 2. Одинокий родитель – норма и аномалия
Такое явление, как мать-одиночка, для нас вполне привычно. Отец бросил семью? Отказался участвовать в воспитании ребенка? Ну бывает. Дело житейское. Мужчины – они такие. Полигамные. Что с них взять. Алименты платит (если платит) – и на том спасибо. А вот слова «отец» и «одиночка», поставленные рядом, производят эффект разорвавшейся бомбы. Если мать ушла из семьи – однозначно гиена. Бросила ребенка, как так можно. Отец не сплавил малыша бабушкам-дедушкам? Герой, достойный прижизненного памятника. Почему? Почему, когда ребенка растит женщина – это нормально, а когда мужчина – это героизм? Только давайте не будем про вот это вот «женское предназначение» со ссылкой на «В мире животных».
Пункт 3. Денежный вопрос
Это уже к вопросу о разведенных. Ребенок в подавляющем большинстве случаев остается с мамой. Папе достается свобода и при желании визиты к чаду по выходным. Ну и алименты еще. Которые резко заканчиваются, как только ребенку исполняется 18 лет. Если кто забыл, сейчас дети в 18 только-только школу заканчивают. То есть по логике законодателей (которые в большинстве своем мужчины) свежевыпустившийся юнец уже вполне способен сам себя содержать. На деле же вчерашний школьник обычно отправляется учиться дальше. И матери приходится содержать студента в одиночку. Ведь таких отцов, которые по доброй воле продолжают раскошеливаться и дальше, единицы. А попытка внести исправления в Семейный кодекс, предпринятая в 2015 году, провалилась. Справедливо? Отнюдь.
Оговоримся – не все мужчины одинаковы, нет. Есть даже такие, кто не считает зазорным отнести мочесборники в лабораторию вместо своей беременной жены. Но это не меняет отношения к ним общества: обязанность воспитывать и растить детей прежде всего на женщине.
Есть один такой живописный случай, которым поделилась мама новорожденного в социальной сети: оказывается, ее супруг на плановые приемы в поликлинику ходил с малышом сам. Без нее. Она в это время могла немножко выдохнуть, неспешно прибраться, и даже – невероятно! — принять душ. Педиатра же ответственный папуля насторожил. По ее мнению, на такой героизм способен только отец-одиночка. Поэтому уже на втором-третьем посещении аккуратно спросила: «А что случилось с вашей мамой? Она жива?..»