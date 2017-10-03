Полезнее, чем вы думаете: 5 побочных эффектов чтения

Умение читать – это гораздо больше, чем развлечение, показатель уровня развития и индикатор образованности. Все гораздо глубже.

«Я в два года уже все буквы знала! А в три – читала!» – хвастается моя подруга. Я и сама еще до детского сада читать научилась. И дочка моя научилась читать довольно рано. Мамы вообще стараются как можно раньше вложить ребенку в голову это умение. Но зачастую и сами не могут обосновать, зачем. Да и что плохого в этом умении? Это же прекрасно, когда ребенок может сам себя развлечь, при этом не глядя в экран гаджета, а сосредоточенно переворачивая страницы книги. Вот, кстати, в гаджетах и вся проблема: они гораздо успешнее справляются с задачей развлекать ребенка, чем книги. Но постараться привить ребенку любовь к чтению все же стоит. Почему? На этот вопрос Woman’s Day ответила педагог, детский библиотекарь, преподаватель искусств и специалист по детскому развитию Барбара Фридман-Девито. Итак, чтение…

…помогает усваивать другие предметы

Многочисленные исследования показали, что тем детям, с которыми вместе читали до школы и которые сами уже начали хотя бы понемногу читать, будет легче осваивать и другие предметы. А вот если навыка чтения нет, а тексты больше двух-трех предложений пугают, ему трудно будет справляться с программой. Формально от малыша не требуют, чтобы он умел читать к моменту первого похода в школу, это его будут учить в первом классе. Но на деле реальность такова, что самостоятельно работать с учебниками ребенку придется практически сразу. Кроме того, чтение дома развивает такие полезные качества, как усидчивость, умение удерживать внимание, что, конечно, помогает адаптироваться к школьным занятиям. Что почитать: «Первый день в школе».

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…увеличивает словарный запас и улучшает владение речью

Чтение – лучший инструмент развития речи. Даже у младенцев, которые только имитируют чтение, издавая звуки животных, нарисованных на картинке, или повторяя реплики героев за мамой, вырабатываются важные навыки произношения, правильная интонация, понимание того, что слова состоят из слогов и отдельных звуков. Из книг ребенок узнает не только новые слова, но и их смысл, буквенный облик, то, как они читаются. Последнее, правда, верно только для тех детей, которым читали вслух. Дети, которые много читали про себя, в некоторых словах могут неправильно поставить ударение, а то и вовсе неверно понять их значение. Вот, например. В первом классе моя шестилетняя дочь читала упражнение про кружок мягкой игрушки. В ее понимании кружок – это то, из чего сошьют голову мягкой игрушки. Это до сих пор, кстати, наша семейная шутка: «Пойди причеши кружок». Но тогда я впала в ступор, пытаясь объяснить очевидный для меня, но непонятный для ребенка смысл фразы. Что почитать: «Тиби на ферме».

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…развивает когнитивные и коммуникативные навыки

Невооруженным глазом этого не видно. Но благодаря чтению ребенок учится понимать связь между разными событиями и явлениями, между причиной и следствием, различать ложь и правду, критически осмыслять информацию. Это и есть когнитивные навыки. Кроме того, чтение учит понимать эмоции и причины поступков других людей. А сопереживание героям книжек помогает развить эмпатию. Из книг можно узнать, как люди разговаривают с друзьями и с незнакомцами, как предлагают дружбу или выражают гнев, как сочувствуют в беде и радуются, обижаются и ревнуют. Ребенок расширяет свои представления об эмоциях и учится их выражать их, объяснять, что он чувствует и почему, вместо того, чтобы молча дуться, плакать или кричать. Что почитать: «Опоссум Пик и лесное приключение».

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…уменьшает стресс

Об этом редко говорят, но в сосредоточенном, увлеченном чтении есть нечто близкое к медитации. Мы перестаем реагировать на окружающий мир и полностью погружаемся в ту историю, о которой читаем. Обычно при этом ребенок находится в спокойном месте, где нет шума, где его никто не отвлекает, он расслаблен. Его мозг тоже отдыхает – хотя бы потому, что ему не нужно действовать в режиме многозадачности. Чтение дает привычку к расслаблению и навык погружения в себя, которая снижает повседневный стресс и помогает в напряженных ситуациях. Что почитать: «Зверокеры. Куда запропастился барабанщик?».

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…обогащает личный опыт

Это не только про детей, но и про взрослых. В любом возрасте через чтение мы можем пережить то, чего с нами никогда не случится в реальности, побывать в самых невероятных местах и почувствовать себя на месте самых разных персонажей, от животных до роботов. Мы можем примерить на себя чужие судьбы, эпохи, профессии, ситуации, можем проверить свои гипотезы и сформулировать новые идеи. Мы можем без всякого риска удовлетворить свою страсть к авантюрам или вывести на чистую воду убийцу, можем на литературных примерах научиться говорить «нет» или нести ответственность за свои действия, можем овладеть словарем любви или подсмотреть способы разрешения конфликтов. Словом, чтение делает любого человека, и маленького тоже, гораздо более опытным, разумным, зрелым и интересным – и для самого себя, и в компании. Что почитать: «Лилу ведет расследование. Наш сосед – шпион?».

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