ГлавнаяДетиВоспитание

Прославилась в декрете: мама шьет купальники себе и 6-месячной дочке

Модель с пеленок очаровала интернет.

Говорят, жизнь в декрете однообразна и потому утомительна. Но только не для американки Мишель. Молодая мама стала звездой интернета, выкладывая селфи с маленькой дочкой. Казалось бы, кто из нас не выкладывал? Но фотографии Мишель особенные, ведь на каждом снимке мама с малышкой позируют в одинаковых купальниках.

Ежедневно Мишель заваливают вопросами: откуда она берет наряды для себя и дочери?

— Почти все костюмы делаю сама, – каждый раз отвечает мама-дизайнер. — На продажу пока не шью, но ждать недолго. Я уже работаю над этим.

1/19
Фото: @nhutella_

Маленькая модель Джейла от съемок никогда не отказывается, позирует с удовольствием. А вот ее старшая сестра Кенеди не любительница селфи. Подписчики сперва даже упрекали мать, мол, про старшую совсем забыла.

— Кенеди совсем не любит фотографироваться со мной, – говорит Мишель. — К тому же она постоянно в школе. А когда приходит домой, предпочитает играть с друзьями, а не проводить время с мамой.

1/2
Фото: @nhutella_

Есть у Мишель и другое хобби. И оно уже приносит маме в декрете неплохие деньги. Мишель создает цветочные венки необычайной красоты. А семья ей в этом помогает. Есть у дизайнера сайт для продажи украшений, где для каждого члена семьи мило расписаны свои обязанности:

«Мишель – владелец и дизайнер, который вечно оставляет беспорядок после работы. Дочь Кенеди, 3-летний исполнительный помощник, контролирует процесс, постоянно спрашивая: „Мама, что ты делаешь?“ Дочь Джейла – 6-месячный директор по маркетингу. Периодически вносит изменения в дизайн изделия, пытаясь съесть его детали. Муж Джон – фотограф и, возможно, самый организованный человек в этой компании».

Декрет и работа: 5 лайфхаков, которые изменят вашу жизнь
  • Подробнее
Работодатели хотят запретить женщинам ходить в декрет
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#дети#мама и дочка#звезда инстаграм#детская мода#модная детская одежда#дизайн
13 октября 2017Ксения Воронежцева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет