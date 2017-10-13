Прославилась в декрете: мама шьет купальники себе и 6-месячной дочке

Говорят, жизнь в декрете однообразна и потому утомительна. Но только не для американки Мишель. Молодая мама стала звездой интернета, выкладывая селфи с маленькой дочкой. Казалось бы, кто из нас не выкладывал? Но фотографии Мишель особенные, ведь на каждом снимке мама с малышкой позируют в одинаковых купальниках.

Ежедневно Мишель заваливают вопросами: откуда она берет наряды для себя и дочери?

— Почти все костюмы делаю сама, – каждый раз отвечает мама-дизайнер. — На продажу пока не шью, но ждать недолго. Я уже работаю над этим.