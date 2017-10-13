Прославилась в декрете: мама шьет купальники себе и 6-месячной дочке

Говорят, жизнь в декрете однообразна и потому утомительна. Но только не для американки Мишель. Молодая мама стала звездой интернета, выкладывая селфи с маленькой дочкой. Казалось бы, кто из нас не выкладывал? Но фотографии Мишель особенные, ведь на каждом снимке мама с малышкой позируют в одинаковых купальниках.
Ежедневно Мишель заваливают вопросами: откуда она берет наряды для себя и дочери?
— Почти все костюмы делаю сама, – каждый раз отвечает мама-дизайнер. — На продажу пока не шью, но ждать недолго. Я уже работаю над этим.
Маленькая модель Джейла от съемок никогда не отказывается, позирует с удовольствием. А вот ее старшая сестра Кенеди не любительница селфи. Подписчики сперва даже упрекали мать, мол, про старшую совсем забыла.
— Кенеди совсем не любит фотографироваться со мной, – говорит Мишель. — К тому же она постоянно в школе. А когда приходит домой, предпочитает играть с друзьями, а не проводить время с мамой.
Есть у Мишель и другое хобби. И оно уже приносит маме в декрете неплохие деньги. Мишель создает цветочные венки необычайной красоты. А семья ей в этом помогает. Есть у дизайнера сайт для продажи украшений, где для каждого члена семьи мило расписаны свои обязанности:
«Мишель – владелец и дизайнер, который вечно оставляет беспорядок после работы. Дочь Кенеди, 3-летний исполнительный помощник, контролирует процесс, постоянно спрашивая: „Мама, что ты делаешь?“ Дочь Джейла – 6-месячный директор по маркетингу. Периодически вносит изменения в дизайн изделия, пытаясь съесть его детали. Муж Джон – фотограф и, возможно, самый организованный человек в этой компании».