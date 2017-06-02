Самый толстый ребенок в мире похудел на 30 кг и остался толстым

Этого недостаточно, чтобы расстаться с обидным титулом. Вес мальчика запределен даже для взрослого мужчины.

Знакомьтесь – это Арья Пермана, ему 11 лет, он живет в Индонезии. Он весит 190 килограммов. Сто девяносто! Причем родился он с совершенно нормальным весом – 3700 граммов. Первые пять лет жизни Арья ничем не отличался от своих сверстников. Но потом стремительно начал полнеть. За следующие четыре года он набрал 127 кило. Всего в девять лет Арья получил звание самого толстого ребенка в мире. Сомнительное достижение. Но самое страшное, что этот жуткий вес не был пределом. Арья продолжал толстеть.

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Мальчик вовсе не был болен, просто он много ел. А его родители даже не пытались контролировать то количество пищи, которое он умудрялся поглощать. За один раз Арья мог слопать две порции лапши, полкило курицы с карри и закусить все это вареными яйцами. На десерт – шоколадное мороженое. И так шесть раз в день. Завидный аппетит.

В конце концов родители поняли: так больше продолжаться не может.

— Смотреть, как Арья пытается встать, просто невыносимо. Он быстро устает. Пройдет пять метров – и уже запыхался, – рассказал его отец Daily Mail.

Мать мальчика винит в состоянии сына себя. И она не так уж и не права. Врачи прописали Арье диету и попросили его записывать, что и сколько он ест. То же самое попросили делать родителей. И тут обнаружились расхождения – мать говорила, что он питался согласно плану диеты, а мальчик утверждал совсем другое.

— Я продолжаю закармливать Арью. Я не могу ограничивать его в еде, потому что люблю его, – призналась мать.

Фото: GettyImages

Врачам пришлось серьезно побеседовать с родителями.

— То, что вы делаете, убивает его.

Жестокие слова, но доктору Грейс Джудио пришлось это сказать.

Но одной диетой тут уже не обойтись. Мальчика отправили на операцию по резекции желудка. Так Арья получил еще один титул – самый молодой пациент, которому провели бариатрическую операцию.

Хирургическое вмешательство помогло: за первый месяц после нее мальчик сбросил 31 килограмм. Теперь он весит «всего» 160 кило. Врачи надеются, что в ближайший год Арья сбросит еще центнер. И тогда он приблизится к относительно нормальному весу – 60 килограммов.

А что же сам Арья? Он уже строит планы на время, когда наконец-то похудеет. Оказывается, мальчик мечтает играть с друзьями в бассейне, играть в футбол и кататься на велике. Простые вещи, но непомерный аппетит лишил его даже их.

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