Семейные обнимашки: так выглядит счастье!

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Что самое главное для маленьких человечков? Конечно, ощущение защищенности в объятиях родителей. Новосибирские семьи поделились любимыми фотографиями – замечательными, светлыми, добрыми и искрящимися счастьем.

Семья Звонаревых

Анастасия:

Наша семья сложилась в 2012 году. Судьба подрала нам двух замечательных, красивых и ласковых детишек. С рождением детей наша семейная жизнь приобрела множество ярких красок, мы с мужем будто второй раз окунулись в сказочный мир детства. Я наслаждаюсь материнством и горжусь статусом мамы двоих детей!

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Семья Веретновых

Алевтина:

Мы с мужем познакомились в секции горного туризма. В условиях похода, близких к экстремальным, можно хорошо рассмотреть и оценить человека, к тому же наличие у людей одинаковых интересов снижает риск разногласий в будущем. Поженились мы через два года после знакомства и первый год жили обычной жизнью бездетной молодой семьи. А затем наступила долгожданная беременность и появилась на свет наша доченька Таисия-Тася-Тасюшенька. Сказать что с появлением ребенка жизнь наша в корне изменилась – это не сказать ничего. Для меня это было второе рождение, довольно мучительное зачастую, но без которого жизнь была бы неполной. Наш второй ребенок, сын Юра, на 2 года и 9 месяцев младше сестренки и, несмотря на спокойный характер, уже зарекомендовал себя в семье как мужчина, со склонностью разбирать все, что может быть разобрано, и характерными вкусовыми пристрастиями к мясу. Нашей разросшейся семье стало тесно в однокомнатной квартире, и теперь муж строит дом! В апреле сынишка отпраздновал свой третий день рождения, и мне неимоверно повезло удачно завершить свой затянувшийся на шесть лет декретный отпуск и устроиться на интересную работу. Так что в наступающее лето наша семья входит с надеждами на благополучное завершение ближайших задач и открытие новых, расширяющихся с взрослением детей, горизонтов.

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