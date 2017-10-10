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Слезы, Винни-Пух и еще 10 неожиданных причин детского ожирения

Фастфуд и малоподвижность, оказывается, могут быть и ни при чем.

Медики пугают всю страну эпидемией детского ожирения. По данным Минздрава, сегодня от этой напасти страдают примерно 8 процентов школьников, тогда как двадцать лет назад цифра была в четыре раза меньше. Еще 11−18 процентов детей имеют избыточный вес, а значит, они уже в группе риска.

Конечно, в первую очередь на вес и фигуру влияет питание. Перекусы фастфудом к стройности не ведут. Малоподвижный образ жизни тоже играет немаловажную роль. Но что, если ваш ребенок ест правильную пищу, активно двигается и при этом набирает вес? Может быть, вы просто упускаете что-то из виду?

причины лишнего веса у детей
Фото: GettyImages

Гипертония

Конечно, не ребенка, а будущей мамы. Повышенное давление у беременной, особенно во втором триместре, на 49 процентов увеличивает риск избыточного веса у ребенка. Это утверждают китайские и британские ученые. Они же говорят, среди прочих влияющих факторов – вес женщины до беременности. Так что следим за фигурой.

Телевизор и игровая приставка в детской комнате

Не видите связи? А она самая прямая. Чем больше ваше чадо просиживает у экрана, тем меньше двигается. Ну а закидывать себе в рот чипсы и всякие прочие вредности в процессе просмотра мультиков – это вообще за милую душу. Складываем эти два фактора и получаем избыточный вес. И до кучи плохую успеваемость, проблемы со сном, гипервозбудимость, немотивированную агрессию.

Недосып

Не знаю, как вы, но лично я, когда не высплюсь, все время хочу есть. Что, собственно, и отражается потом на весах, причем не в лучшую сторону. У детей, как оказалось, тоже есть связь между сном и весом. Анна Ранган из Университета Сиднея доказала: если дети стабильно спят ночью меньше 10 часов, то в течение следующего года у них с большой вероятностью появится избыточный вес. И да, дети, которые плохо спят ночью, днем едят и пьют больше сладких продуктов и напитков.

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Перекармливание младенцев

Сейчас рискую вызвать гнев тех родителей, которые буквально понимают кормление по требованию, но все-таки озвучу результаты одного из исследований: слишком много грудного молока тоже не очень полезно. Ученые считают: его избыточное количество может перепрограммировать метаболизм младенца. Но куда хуже перекармливание малышей на искусственном вскармливании смесью. Социологи Бен Гиббс и Рената Форсте выяснили: большинство родителей заставляют детей выпивать ее из бутылочки до дна. А это в 2,5 раза увеличивает риск набрать лишний вес! Если же вы кладете малыша спать с бутылочкой, риск увеличивается на 36 процентов.

Развод родителей

Все логично. Развод – это для ребенка не меньший стресс, чем для взрослых. Способов борьбы с этим стрессом у него не так много, особенно если мама тоже пребывает в депрессии и не в состоянии успокоить кроху. Что человек чаще всего делает со стрессом? Заедает его. И дети в этом смысле не исключение. Доказано американскими психологами.

Кесарево сечение

А это уже открытие британских ученых. Дети, появившиеся на свет в результате кесарева сечения, рискуют стать жертвами ожирения в зрелом возрасте. Причину специалисты так до конца и не выяснили. Одна из гипотез – наличие в родовых путях неких особых бактерий, которые затем помогают регулировать метаболизм. Кстати, риск становится еще выше, если роженица имеет избыточный вес.

причины лишнего веса у детей
Фото: GettyImages

Инфекции

Настоящую панику среди мамочек вызвала статья, опубликованная в журнале EurekAlert. Исследователи утверждают: инфекции, перенесенные в первые годы жизни, меняют микрофлору кишечника. В будущем это грозит нарушениями обмена веществ и иммунной системы. В целом у часто болеющих детей риск получить ожирение примерно на четверть больше, чем у тех, кто болел редко. «В прошлых работах мы заявляли, что ожирение у детей вызывают антибиотики. Однако позже мы выяснили, что они никак не связаны с этим. Мы обнаружили доказательства того, что кишечные бактерии сильно влияют на развитие детей», – прокомментировала автор исследования Де-Кун Ли.

Детский плач

Это тоже отчасти из серии заедания проблем. Специалисты университета штата Нью-Йорк в Буффало исследовали связь между поведением маленького ребенка и его болезнями впоследствии. Теперь они утверждают: те дети, которые чаще других ударялись, рыдали и впадали в депрессию, быстрее и чаще набирали лишний вес в старшем возрасте. Еда для них была успокоительным. Кстати, так же малыши реагировали на грубость родителей. Делаем выводы.

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Винни-Пух и Карлсон

Нет! Мы не шутим! И ученые из университета штата Колорадо тоже. Они уверены: пухленькие герои любимых детских мультиков «помогают» детям от шести до четырнадцати лет съедать вдвое больше вредной еды. Хоть малыши и понимают, что их любимцы толстые, но считают их милыми, а значит, полагают, что объедаться – это хорошо. Исследователи просят родителей объяснять детям, что быть толстым вредно для здоровья, а еще лучше переключать их внимание на другие мультфильмы, с атлетичными персонажами. «Лентяево», например.

Бабушки и дедушки

Об этом ученые разных стран твердят на протяжении как минимум семи лет. Британцы настаивают: риск ожирения повышается на 34 процента, если бабушки сидят с детьми весь день, пока родители на работе, и на 15 процентов, если это происходит время от времени. «Старшие члены семьи рассматривают упитанность ребенка как символ здоровья и благополучия, поэтому стараются, чтобы малыш ел как можно больше и поправлялся», – пояснили ученые. Ну а у нас в стране любовь давно уже измеряется количеством еды, впихнутой в объект любви.

Кормление с ложки

«Дети, которых кормят с ложечки, с большей вероятностью получат избыточный вес или ожирение, чем те, кто ест самостоятельно», – настаивает профессор Эми Браун в своей книге о важности твердого прикорма.

По мнению профессора, те дети, которые вынуждены есть сами, во-первых, сформируют более здоровые пищевые привычки, во-вторых, будут по жизни более предприимчивыми.

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#ожирение#детское здоровье#здоровое питание#здоровый образ жизни
10 октября 2017Любовь Высоцкая
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