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Странно, но работает: 5 способов справиться с детской истерикой

Со стихийным скандалом наверняка сталкивалась каждая мама. Это действительно сложно – успокоить ребенка, когда толком даже не ясно, что случилось.

Впрочем, причины истерики уже не так важны, когда она в разгаре. По-настоящему важно тут одно – поскорее утихомирить орущего (в самом неподходящем месте, конечно же) малыша. А на вас в это время будет пялиться весь торговый центр (поликлиника, детская площадка, парк аттракционов, продолжите сами).

Кэтрин Лихейн, блогер и журналист, решила обобщить собственный опыт, который нередко спасал ее в противостоянии с ее малышами. Сейчас они уже пошли в школу, а это уже совсем другой возраст, совсем другая история. «Надеюсь, я смогу придумать что-нибудь настолько же эффективное, когда у них начнется переходный возраст», – говорит Кэтрин.

А вот, собственно, и ее советы. Только имейте в виду: в них есть доля юмора. Хорошее настроение тоже помогает справиться с истерикой.

как успокоить детскую истерику
Фото: GettyImages

1. Всегда держите в сумке цветные карандаши или мелки

Купите их, украдите бесплатный набор в кафе или стащите у своего врача. Скажите ребенку, что он может изрисовать весь столик (только не забудьте положить на него большой лист бумаги). Это вполне может занять малыша очень надолго. Во всяком случае, меня этот способ не раз спасал в очереди к врачу. Хочет рисовать на стене? Пускай. В конце концов, это врач виноват, что вам пришлось ждать так долго. Пусть даже себя разрисовывает. Мелки могут стать антеннами и превратить вас в инопланетян, бивнями мамонта, бластерами – чем угодно. Пусть даже засунет мелок себе в ухо или в нос – вы ведь уже у врача.

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2. Дайте ребенку взятку

Дети – они все равно монстры, как ни крути. Но их можно задобрить. Подкупить. Я всегда держала M&M's в сумке и в машине. Когда моей дочери было три года – самый истерикоопасный период, я ее подкупала. Если она никак не хотела уходить с детской площадки или еще из какого-нибудь интересного места, я шептала ей на ушко: «Давай обойдемся без слез, и в машине ты получишь M&M's». И знаете, каждый раз это срабатывало. Ну хорошо, кроме того случая, когда мне пришлось вытаскивать ее из молла, перекинув через плечо. И еще парочки раз. В любом случае этот способ чаще срабатывал, чем нет. Если вы все еще считаете, что взятки – это плохо, уговорите себя, что M&M's можно использовать, чтобы научиться считать и учить цвета. А шоколад улучшает настроение.

3. Видимость выбора

Милые капризули не желают есть картошку на ужин? О’кей. Нет проблем. Психологи в один голос твердят, что если ребенок не желает что-то делать, ему нужно предложить варианты – такие, которые вас гарантированно устроят. Я модифицировала этот совет. Предложите им выбор: «Вы будете картошку или рутабагу?» Ни один ребенок в здравом уме не будет есть что-то незнакомое и со страшным названием. Кроме того, это очень смешно – как они пытаются выговорить слово «рутабага». Да, никто на самом деле не знает, что это такое. Но если ребенок все же попросит показать рутабагу, прежде чем согласится на картошку, найдите продукт наиболее мерзкого вида у себя в холодильнике и предложите его вашему переборчивому гурману.

как успокоить детскую истерику
Фото: GettyImages

4. Волшебный виш-лист

«МАААААМААААА! КУПИИИИИ!» Я вижу, вижу, как исказилось ваше лицо. Это на самом деле очень страшно, когда трехлетка начинает канючить на весь магазин, выпрашивая сотую игрушку/модную фенечку/дорогущий конструктор (нужное подчеркнуть). Когда мой сын начинал подобное представление, я говорила: «Ладно, мой милый мальчик. Давай запишем это в наш список желаний – wish-лист». И фотографировала предмет его вожделения. Как ни странно, но это удовлетворяло сорванца. Кроме того, этот способ отлично помогает с выбором подарков, когда спохватываешься в последний момент. Просто смотрим фото в телефоне, заказываем, расстаемся с деньгами. Вместо мучительных воспоминаний: «Что он там хотел?»

5. Положите в аптечку леденец. Нет, два

Ну серьезно. Пусть он будет без сахара, если уж вам это так важно. Но это действительно элемент первой помощи. Леденец в аптечке точно заставит малыша улыбнуться. И, что немаловажно, займет его рот. И вам не придется ехать рядом с королевой крика, которая практикуется в издавании ужасающего визга. И про себя не забудьте. Положите в аптечку то, что всегда помогает успокоиться лично вам.

В общем, вот они – пять советов, которые сработали (и не раз) у Кэтрин. Пусть они выглядят наивно и глупо, но почему бы не попробовать?

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#воспитание детей#воспитание ребенка#детская психология#советы мамам#истерика
29 сентября 2017Наталья Евгеньева
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