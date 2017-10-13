Так надо! Зачем детей заставляют много учить наизусть

Думаете, это прихоть преподавателя? Вовсе нет. Оказывается, такие задания очень полезны.

Помните, как мы выбирали стихи покороче, когда нам на литературе задавали выучить творение того или иного автора? Вполне объяснимое стремление. Чем объяснимое? Ленью, конечно. Ее хоть и называют двигателем прогресса, но все же лень – не самое лучшее и полезное качество. А теперь давайте вспомним, как пожилые люди ворчат, что нынешняя молодежь совсем не та, что в их времена. И глупее, и безответственнее, и двух слов связать не могут. Вы спросите, где тут связь? Она самая прямая, не поверите. Есть такая книга, называется «Пластичный мозг. Потрясающие факты о том, как мысли способны менять структуру и функции нашего мозга». Автор – Норман Дойдж. Он говорит о методике нейропластичности, пока еще новой и, можно сказать, революционной, но уже показавшей неплохие результаты. В книге можно найти конкретные истории преодоления эмоциональных нарушений и проблем с обучаемостью.

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Автор методики нейропластичности Барбара Эрроусмит-Янг рекомендует в том числе учить тексты наизусть. Оказывается, это помогает развивать в мозгу нейронные связи. «Сотни лет педагоги знали, что детский мозг следует формировать с помощью упражнений нарастающей сложности, что усиливает функции мозга. На протяжении XIX века и в начале XX классическое образование включало в себя механическое запоминание длинных стихов на иностранных языках, которое укрепляет слуховую словесную память», – пишет автор. В 60-е годы из школьной программы все эти упражнения исключили, они казались слишком скучными и неактуальными. Сейчас они вообще кажутся архаизмом: зачем вообще что-то запоминать, когда в любой момент можно спросить что угодно у Google. А затем, что для детей такие упражнения – зачастую единственная возможность систематически тренировать функции мозга, от которых зависит скорость распознавания слов и их понимание. Отказались от тренировок – получили ослабление премоторной коры головного мозга. Это ослабление сейчас компенсируют внешними способами – презентациями в Power Point, например, или электронными суфлерами.

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Анастасия Клепинина, психолог: — Запоминать наизусть какой-либо материал очень полезно. Причем в любом возрасте. Во время заучивания наизусть в мозгу задействуются определенные зоны и формируются нейронные связи, которые отвечают за развитие качественной речи. Они способствуют развитию памяти, увеличивают ее объем, улучшают обучаемость ребенка и восприимчивость к новой информации. Чем больше новых нейронных связей есть у ребенка, тем проще ему учиться, тем больший потенциал его памяти для усвоения новой информации в школе, тем легче строить свою устную речь, формулировать свои мысли.

Специалист объясняет, что у детей практически с младенчества формируются личные мнемотехники. Это могут быть ассоциации, образы, шифры, смысловые узлы – что угодно. Но это будут именно те способы запоминания, которые подходят вашему ребенку. Заученный наизусть стишок помогает ребенку выстраивать свой ритм, что важно для нестабильной нервной системы маленьких детей. Получается, что у ребенка формируется свой арсенал расслабляющих и балансирующих его психику средств.

Это не самая очевидная на первый взгляд польза от заучивания стихов наизусть. Как правило, редко кто обращает внимание, но когда ребенок устает или чувствует переполненность эмоциями, он может себе напевать, рассказывать какую-нибудь считалочку, много-много раз рассказывать один и тот же стишок.

Для школьников важен уже не просто ритм и вид информации, но и ее смысл. Зазубривать без осмысления какие-то куски информации практически бесполезно, нужно ее все-таки проанализировать. К примеру, тексты на иностранном языке лучше запоминаются, если их перевести на русский. Или возьмем таблицу умножения. Важно объяснить ребенку, что «4x8 = 32» потому, что число 4 сложили с самим собой восемь раз. Тогда таблица становится не просто набором сухой информации, но живой и понятной. Безусловно, есть определенный объем информации, которую нужно просто запомнить, ее логически как-то объяснить трудно. И вот тут-то и пригодятся выработанные ребенком мнемотехники. А что делать, если их нет? Не отчаиваться. Мозг – это такая штука, которую развивать никогда не поздно.

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