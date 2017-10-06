Так трогательно: дедушка вынянчил больше тысячи младенцев

82-летний Дэвид Дойчман помогает выхаживать детишек, родившихся раньше срока. Смотреть на это без умиления невозможно!

Когда-то Дэвид Дойчман работал в сфере международного бизнес-маркетинга. Но возраст взял свое, и 15 лет назад мужчина вышел на пенсию. Начал читать лекции в университете Атланты. Но этого ему показалось недостаточно, чтобы занять свободное время. И Дэвид решил стать волонтером в местном медицинском центре. Сейчас ему 82 года. Последние 12 лет он посвятил тому, чтобы нянчить недоношенных младенцев. Его здесь называют «Дедушка Интенсивная Терапия».

Фото: @ChildrensHealthcareofAtlanta

Дети, которые рождаются раньше срока, как известно, не могу сразу же отправиться домой вместе с родителями. Их оставляют в перинатальных отделениях «на доращивание». Обычно на это уходит месяц, а то и два. Родители места себе не находят, пока их малыши в больнице: ведь быть рядом круглые сутки не получится, а ребеночку наверняка так одиноко в его «инкубаторе». Так думала и мама малютки Логана – кроха родился на 25-й неделе, на целых 15 недель раньше срока. Женщина буквально не могла спать по ночам, переживая за своего малыша. А однажды утром она вернулась в больницу и застала дедушку Дэвида, который нянчил ее сынишку. Логан сладко спал, пока дедушка обнимал его. Мама Логана расплакалась. Сквозь слезы она успела сфотографировать эту милую пару. Снимок она опубликовала на Facebook. Вряд ли женщина ожидала, что фото станет вирусным. Но снимком поделились без малого 70 тысяч раз.

Фото: @ChildrensHealthcareofAtlanta

Дэвид Дойчман приходит в больницу дважды в неделю, по вторникам и четвергам. За все эти годы он вынянчил больше тысячи детей. «Мне очень нравится этим заниматься. Не только потому, что я в состоянии помочь детям успокоиться и перестать плакать. От этой связи, когда крошечное личико покоится прямо напротив моего сердца, становится теплее и мне, и им», – рассказал Дэвид изданию PEOPLE. Дедушка Интенсивная Терапия женат, у него есть две взрослые дочери – им уже за 50. Есть внуки. Но душевного тепла у него, похоже, хватит на целый штат. Дэвид старается утешить и успокоить не только малышей, но и их мам. «Я разговариваю с матерями, иногда держу их за руку. Подержать за руку маму – это так же важно, как и подержать на руках ребенка, – говорит он. — Для родителей все это – огромный стресс. Им очень важно, чтобы однажды кто-то сказал им, что они могут спокойно пойти и позавтракать, и их малыш в это время не будет в одиночестве».

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