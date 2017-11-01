Танцующие малыши. 15 умилительных фотографий

Эти маленькие танцовщицы просто очаровательны. От них невозможно оторвать глаз. Смотрим и восхищаемся!

Некоторым из этих крох на фото нет еще и пяти лет, а они уже занимаются хореографией. Да-да, в Волгограде есть студия танца, куда принимают малышей раннего возраста. Это «Звездный час» в фитнес-клубе Wellness Park. Здесь самых маленьких готовят к будущим нагрузкам, связанным с освоением классического танца, который известен как один из самых трудоемких и сложных танцевальных процессов. Каждый ребенок должен подойти к нему, имея определенные навыки и умения, с определенным уровнем физического развития и, что немаловажно, ему нужно быть психологически подготовленным к балетным нагрузкам.

В студию танца «Звездный час» принимается дети в возрасте 3–4 лет. Это тот самый возраст, когда ребенок учится работать в группе и умеет слушать педагога. Малыш этого возраста пластичен и гибок, благодаря чему можно добиться значительных успехов в растяжке и выворотности стопы и бедра.

Главная особенность студии «Звездный час» – индивидуальный подход. Педагог знакомится с каждым ребенком, детально изучает особенности его характера, с тем чтобы наладить контакт с малышом с первого же занятия. Педагогам студии важно, чтобы ребенок не только захотел прийти на занятие еще и еще, но и полюбил своего учителя, относился к нему уважительно. И чтобы педагог был для него одновременно и другом, и авторитетом. Как правило, в группах занимаются от 8 до 12 человек, так что педагог уделяет каждому ребенку максимум внимания. Немаловажно и то, что в студии учат с нуля. В то время как некоторые школы предпочитают начинать работу с подготовленными детьми и могут отказать родителям, не взять их ребенка, сославшись на плохое поведение или на отсутствие у него данных.

Занятия в студии «Звездный час» включают в себя ритмику, партерную гимнастику и знакомство с основами классического танца. На уроках малышей учат держать спинку, тянуть носочек, слушать музыку, слышать ритм, показывать эмоции (грусть, радость и т. д.) с помощью мимики и движений, готовят их мышцы к нагрузкам – это и есть та самая физическая и психологическая подготовка к нагрузкам классического экзерсиса.

Задача первых двух лет обучения танцам – согласовать речь с движением и музыкой, научить ориентироваться в пространстве и освоить основные танцевальные элементы. Для трехлеток в уроке сконцентрировано гораздо больше танцевальных игр, причем с минимальным содержанием хореографии – хлопки, притопы, повороты. В этом возрасте не стоит задачи научить ребенка танцевать. Важно научить, в первую очередь, чтобы дети повторяли за педагогом, ориентировались в пространстве, взаимодействовали с другими детьми. Также с раннего возраста для танцора важно развитие музыкального слуха и чувства ритма. Игры помогают развить реакцию, быстро запоминать танцевальные движения и комбинации.

Первый шаг к занятиям танцами в студии «Звездный час» – это пробный урок. Нужно просто привести ребенка в студию, где с ним займется педагог. Не исключено, что малышу может не понравиться. Ведь здесь надо соблюдать дисциплину, а трехлеткам хочется бегать и баловаться. Педагоги студии сразу предупреждают детей и родителей: здесь нужно заниматься, а все остальное можно делать дома. Но не стоит думать, что преподаватели слишком строги. Методика обучения такова, что позволяет немного поиграть во время уроков, рассказать детям интересные истории. Учитывая, что малыши не могут подолгу концентрироваться на одном и том же, их внимание переключают с помощью смены музыки и характера упражнения.

Для того чтобы ребенок достиг результатов и хорошего физического развития, занятия в студии «Звездный час» проводятся три раза в неделю по 40 минут (это продолжительность урока). Цены вполне приемлемые. Восемь занятий обойдутся мамам и папам в 2,5 тысячи рублей. Регулярность посещений влияет не только на развитие и танцевальность, помимо этого развиваются память и привычка! Ребенок вливается в коллектив и привыкает к тому, что три раза в неделю его тело подвергается физическим нагрузкам. Это важно, так же, как и в спорте.