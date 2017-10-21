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Тогда и сейчас: одноклассники сфотографировались через 12 лет

Новосибирский фотограф поделился с Woman’s Day снимками одних и тех же людей, сделанными в 2005 году и совсем недавно.

«На фото мой друг Павел Заверткин и его одноклассница Ольга Епанчинцева, – рассказал автор снимков Андрей Гребнев. – Пашу я знаю с трех лет. В далеком 2001-м, пока родители работали, я водил и забирал его из детского сада, в 2005-м снимал его первый поход в школу. Идея для фотографии спустя 12 лет возникла, после того как не смог приехать на их выпускной в 2016 году».

Фото:

Сейчас бывшие первоклашки – уже студенты второго курса разных вузов. Woman’s Day задал героям публикации одинаковые вопросы и узнал, как изменились их привычки, идеи, мечты за это время.

Тогда и сейчас: профессия мечты
Павел Заверткин

Павел: Признаюсь, я тогда хотел стать автомехаником и сейчас хочу стать автомехаником. А учусь в НГПУ на преподавателя китайского.

Ольга Епанчинцева

Ольга: Профессией моей мечты всегда была медицина. В 5 лет на день рождения мне подарили детский набор доктора, я тут же уложила дедушку на пол, начала слушать его и «ставить уколы». Конечно, я думала и о том, чтобы стать актрисой, певицей, затем дизайнером, архитектором, но это прошло. Сейчас учусь в НГУ на медицинском факультете.

Лучшее путешествие тогда и сейчас
Павел Заверткин

Мы тогда очень здорово съездили в Турцию, запомнилось. Из недавних – поездка в Китай. Там очень круто было!

Ольга Епанчинцева

В начальной школе моим лучшим путешествием была поездка на Горный Алтай, мы с родителями ездили туда несколько лет на каникулах. Сплавлялись по речке и поднимались в горы. Сейчас своим лучшим путешествием я назвала бы поездку в 2012-м в Гонконг, Бангкок и пару островов на Филиппинах: Боракай и Эль Нидо.

Страх тогда и сейчас
Ольга Епанчинцева

У меня один страх, скорее фобия. Я боюсь темноты.

Павел Заверткин

Домашняя работа. Думал, что ее будет много, нужно делать, а я не хочу. Но ничего, справлялся с этим страхом. Сейчас главный страх: удастся ли сдать сессию так, как планируешь.

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Талисман или вещь на удачу
Павел Заверткин

Сейчас – хороший сон. Тогда – не помню.

Ольга Епанчинцева

В детстве могу вспомнить маленькую игрушку-белочку, которую привезли родители с Алтая. Когда мне было грустно, я смотрела на нее, гладила пушистый хвост, и становилось легче. Сейчас у меня есть пара вещей, которые я, пожалуй, могла бы назвать своими талисманами. Первая – кольцо, которое отдала мне мама, я ношу его уже 5 лет. Вторая – подвеска в виде паука. Надеваю ее на важные встречи, экзамены или в любой другой значимый день. Я не верю в талисманы, но вдруг.

Стиль в одежде
Павел Заверткин

Какой там стиль? Штанишки, куртка и можно гулять! Сейчас – обычный стиль.

Ольга Епанчинцева

В 6 лет ты сам не формируешь гардероб. Что родители наденут на тебя, в том и пойдешь. Я хорошо помню свою синюю школьную форму, некоторые яркие детские футболки. Сейчас я предпочитаю удобную одежду: джинсы, рубашки, футболки. Люблю платья, удобные и практичные, но при этом женственные. Из обуви – сапожки, балетки, оксфорды, любая обувь без каблука. Любимые цвета – терракотовый, оранжевый, бордовый.

Тогда и сейчас: самое яркое впечатление в жизни
Павел Заверткин

Первая двойка! Я получил ее, когда забыл учебник. Возможно, мне ее и не поставили, но этот момент я запомнил. Сейчас последнее яркое воспоминание – как я сдавал на права. Сдал со второго раза. Помню каждую секунду.

Ольга Епанчинцева

Помню до сих пор, как мы купили кота. Это был подарок мне на поступление в школу. Моему счастью не было предела! До сих пор помню, как мы несли его домой, а по пути зашли и купили молока. Сейчас впечатлений намного больше: первая поездка за границу, прыжок с тарзанкой с 8-й этажа, практика в больнице, красивые виды в разных местах Земли.

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#одноклассники#до и после#редкие фотографии#школа#студенты#Новосибирск
21 октября 2017Евгения Замошникова
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