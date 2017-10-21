Тогда и сейчас: одноклассники сфотографировались через 12 лет

В детстве могу вспомнить маленькую игрушку-белочку, которую привезли родители с Алтая. Когда мне было грустно, я смотрела на нее, гладила пушистый хвост, и становилось легче. Сейчас у меня есть пара вещей, которые я, пожалуй, могла бы назвать своими талисманами. Первая – кольцо, которое отдала мне мама, я ношу его уже 5 лет. Вторая – подвеска в виде паука. Надеваю ее на важные встречи, экзамены или в любой другой значимый день. Я не верю в талисманы, но вдруг.