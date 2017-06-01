Кнут и пряник: как воспитывают детей в разных странах

Гид по миру

К 1 июня, Всемирному дню защиты детей, мы решили поинтересоваться: как же обстоят дела с воспитанием в других странах? Поделиться своими наблюдениями WDay.ru попросил лайф-блогеров и просто наших соотечественниц, уехавших жить за границу.

Франция. Детей не воспитывают. Детей выращивают

«У меня двое детей. Сын в этом году оканчивает школу, а дочь пошла в первый класс как раз в год нашего переезда. С самого первого дня я наблюдала и волей-неволей сравнивала, „а как у них?“. Из-за работы мужа мы переезжали несколько раз и сменили три региона Франции. Поэтому я могу сделать некоторые общие выводы о детях и родителях-французах», – рассказывает Элла.

«В свое время книга американки Памелы Друкерман „Французские дети не плюются едой“ получила огромный резонанс. Настолько, что даже вышел «наш ответ Чемберлену». «Русские дети вообще не плюются», – так назвала свою книгу Маргарита Заворотняя. Но, положа руку на сердце, признаемся: это не так! Дети шумят, шалят и капризничают. Вопрос лишь в том, как на это реагируют взрослые.

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На том, как поступают французы в ответ на плохое поведение детей, сказывается давление общества, призывающего к толерантности. Да, я слышала, как молоденькая учительница сорвалась на крик, отчитывая 6-летнего ученика в бассейне. Видела гусынь-мамаш, оттаскивающих в сторону своих чад и шипящих им в ухо. Мне известно об отце, залепившем пощечину своей дочери-подростку прямо посреди улицы в Ницце. Но это – исключение. Проявлять открытую агрессию во французском обществе не только не принято, но и наказуемо.

Начиная со средних классов, среди детей регулярно проводится анкетирование, иногда анонимное. И стоит ребенку пожаловаться на то, что «мама иногда шлепает меня», как делу тут же дается ход. Ребенок в тот же день с уроков отправляется в приемную семью, и родители несколько месяцев добиваются встречи с ним. Мне рассказывали о женщине, которая каждое утро в течение 6 месяцев приезжала к школе, чтобы из салона своего автомобиля увидеть, как чужие люди привозят ее дочь на уроки. Она сама могла лишь провожать взглядом свою девочку.

Когда мой 15-летний сын вернулся из своего нового лицея домой, он пожаловался на то, что в классе слишком шумно. «А что же учитель?» – поинтересовалась я. «Ну, один раз сказал „силь ву пле!“, но все как шумели, так и продолжали». Дисциплина на уроках во французских школах – это отдельная тема. Учителя крайне редко делают замечания. Их задача – передавать знания, а не воспитывать ваших чад. Наверное, учителей не «прессуют» сверху, если даже весь поток напишет контрольную на 2 балла. Успеваемость – личное дело учеников. Платное репетиторство не имеет таких размахов, как в российских школах. Подготовка и сдача ВАС (французский ЕГЭ) – стресс и большая нагрузка. Но не выкачка денег из родительских кошельков. Кстати сказать, я до сих пор не в курсе, как пройдет выпускной. А ведь до окончания года остался месяц!»

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«На собраниях, которые проходят как индивидуальные встречи с каждым преподавателем (запись ведется заранее и строго по времени, не более 15 минут на каждого) ребенка не отчитывают. Скорее, дают советы. Учительница английского поставила меня в тупик вопросом: «Как вы считаете, счастлив ли ваш сын здесь? Есть ли у него друзья?».

Что же касается моей дочери, то тут сюрпризы начались с первого дня. Чтобы устроить ее в школу, нам понадобился 1 рабочий день. Есть ребенок – нужна школа. Дети должны учиться! 1 сентября к нам подошел улыбчивый месье и объяснил, что поскольку наша девочка еще не говорит по-французски, он будет несколько раз в неделю проводить с ней индивидуальные уроки. Я с благодарностью вспоминаю этого педагога. К Рождеству наша дочь лепетала не хуже француженок. Нам это не стоило ни сантима. Это государственная программа интеграции детей.

В конце каждого учебного года дирекция школы интересуется: «Не хотите ли вы повторить этот класс?» Что означает: «Вы хотите оставить ребенка на второй год?» И 1−2 ученика из класса «повторяют». Добровольно. Чтобы в будущем преуспеть. К слову, и «перешагивать» через класс тоже не возбраняется.

Французы, как точно подметила Памела Друкерман, не воспитывают, а «растят» детей. Их не ругают за порванные или испачканные вещи. Родители не накричат, если малыш разобьет тарелку за ужином. Просто дадут ему возможность самому убрать осколки. Иногда у меня создавалось впечатление, что взрослые будто наблюдают со стороны за свои чадом. Никаких бурных эмоций. Притом что французы очень эмоциональный народ!

В жизни французских детей есть великое множество спортивных секций и прочего активного досуга. Но все это «лайт»-версия, по сравнению с российскими музыкальными школами, танцами или фигурным катанием. Ребенок во Франции успевает посещать за неделю 3−4 секции, например, консерваторию, бассейн и каток. Все занятия возможно совмещать и вопрос выбора «или-или» не стоит. Редко кто хочет преуспеть в чем-то одном. Главное – участие! Французские мамы не перекладывают свои амбиции на хрупкие плечики детей».

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«Совсем другое я видела в семьях эмигрантов или смешанных семьях. Русские мамы до тошноты пичкают детей дополнительными упражнениями и требуют по максимуму. Однажды я наблюдала, как на региональных соревнованиях по фигурному катанию высокая блондинка в мехах „разогревала“ свою дочь перед выступлением. Она буквально силой тянула девочку в шпагат, оттеснив миниатюрную француженку-тренера.

„Отсадите мою дочь отдельно!“ – „прорабатывала“ учителя математики моя соседка. Суть конфликта заключалась в том, что за работу „в паре“, когда задание дается на двоих, девочка получила 18 баллов из 20, в то время как индивидуальные задания делала неизменно на 20. „Я не вижу смысла в совместной работе, если страдает успеваемость“, – негодовала мать.

Конечно, все родители разные. Есть строгие, есть пофигистически-спокойные. Есть мамы-подружки, есть такие, чей авторитет непререкаем, даже если своими успехами не похвастать, можно пытаться „построить“ жизнь детей по-своему.

Да, мы все хотим для детей самого лучшего. Но мы привыкли, что успех – это жертвы, это когда „через тернии“. А для французов жизнь – это жизнь. И они дают себе время ею насладиться».

Чехия. Больше доверяй, меньше требуй!

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Даша – мама 10-летней Лики. Когда они приехали в Чехию, девочке был всего годик. Вот что рассказывает она:

«Лика почти сразу пошла в детский сад, а теперь ходит школу с углубленным изучением английского языка. Поделюсь своими наблюдениями, как воспитывают детей здесь. Первое и самое главное – это свобода во всем! Чехи очень лояльно воспитывают детей! Нет ограничений. Можно все: ползать, прыгать, лизать пол и прочие шалости.

Молодые семьи много путешествуют, приучают детей заниматься спортом с младенчества. Ролики, велосипеды – ежедневное явление в парках. Зимой большинство семей имеют возможность выезжать в горы на лыжи. Здесь ведут очень активный образ жизни.

В Чехии в семьях по 2−3 детей при небольшой разнице в возрасте. Поэтому сидеть в декрете – это тоже работа, которая растягивается на несколько лет. Часто, кстати, дома с детьми сидят папы. Специфично, что от детей ничего не требуют в учебе. В некоторых школах даже нет домашнего задания. По статистике, большой процент жителей Чехии не стремится получить высшее образование. Хотя в государственных вузах образование бесплатное и в целом доступное. Тем не менее, подростков рано отправляют из дома, чтобы они начинали самостоятельную жизнь: подрабатывали, сами платили за жилье. Среднее профессиональное образование считается вполне приемлемым. А вот платные школы и университеты дорогие. Сопоставимы с московскими.

Но и уровень требований и знаний здесь отличается в разы. Строгий контроль и дисциплина. Нам это ближе. И результат есть: дочь к третьему классу уже свободно говорит по-чешски и по-английски. В поездках за рубеж у нее нет языкового барьера, она прекрасно общается».

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Дания. Неприкасаемые

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Закон, запрещающий бить детей, был принят в Дании в 1968 году. За почти 50 лет выросло не одно поколение, не знающее физического наказания. «В Дании дети управляют своей жизнью с пеленок! Это мое мнение, основанное на личном опыте. И действительно, на детей нельзя здесь психически влиять или угрожать наказанием. Каким-либо, я не имею в виду ремень – это уголовно наказуемо», – говорит Инна, которая замужем за датчанином.

Тем не менее, датчан нельзя назвать «маменькиными сынками». Как раз наоборот, воспитание в этой стране с «мужским характером». Сильная половина принимает, пожалуй, даже более активное участие в развитии детей, чем женщины. Папы в декрете, мужчины-воспитатели – это распространенное явление. Возможно, поэтому физическому развитию и закаливанию отводится не последнее место.

Для наших соотечественников многие вещи кажутся дикими. «Детям дозволено все – можно пить из лужи, валяться в грязи, лить ее себе на голову, бегать в носках или босиком, снимать одежду, даже если на дворе зима. Воспитатели следуют единственному правилу: «нельзя кричать на детей и физически наказывать», – здесь это запрещено законом, а все остальное – пожалуйста. Вообще, над детьми тут никто не трясется. Дети летом без панамок, зимой без шапок, одеты не по сезону. Частое явление – сопли или аллергическая сыпь. У датчан принято сидеть прямо на асфальте или траве. Они совершенно не заботятся, что могут испачкаться или простудиться. Нередкое явление – босые дети», – пишет в своем блоге Татьяна.

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Родительский дом дети покидают, достигнув 18 лет. Они считаются уже самостоятельными людьми, которые создают свою собственную жизнь. Датские законы, позволяющие решать квартирные вопросы даже детям в возрасте 15 лет, дают возможность молодым людям быстро обзавестись собственным жильем.

Как бы там ни было, психологи утверждают, что датчане – одна из самых счастливых стран в мире.

Канада. Можно все, что не вредит тебе и другим

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В Канаде очень доброжелательное отношение к детям. Разрешено все, что безопасно. Вот что рассказала нам 45-летняя Светлана, которая уже более 10 лет живет в Оттаве:

«Несколько лет назад, когда моему сыну было 4 года, мы приехали в Россию. Для ребенка это был большой стресс. Он был в недоумении, почему все «нельзя»? Нельзя сидеть на траве, нельзя обнимать других детей, нельзя трогать руками что-то в магазине. Приведу такой пример. В Канаде мне нужно было срочно заказать новые очки перед отъездом, и мы вместе с сыном зашли в отдел оптики. Ну, вы представляете, кругом дорогие оправы, стекло. И тут заходит мой активный мальчик четырех лет… Консультант среагировал мгновенно – он вручил мальчугану два воздушных шара! Ребенок замер от восхищения. Внимание, а главное, руки были заняты. И я благополучно оформила заказ. Ни одна оправа не пострадала! И совсем противоположная ситуация случилась с нами в магазине парфюмерии в России. Не успели мы зайти, как на моего ребенка начали шикать, а на меня смотреть с укоризной. Канадцы в целом стремятся избегать любых конфликтов. В Канаде считается неприемлемым делать замечания чужим детям. У нас же страна советов! Такое впечатление, что все готовы «воспитывать» чужих детей: в магазине, на детской площадке, в транспорте».

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