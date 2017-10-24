Виктория Берникова: «Сын превзошел мои ожидания»

Экс-участница «Дома-2» отмечает первый день рождения сына. Виктория рассказала, какими достижениями Льва особенно гордится и как держит себя в прекрасной форме.

— Мой пример наверняка вдохновит женщин, которые боятся уйти от мужа-тирана, остаться одной с ребенком, – говорит Вика. — У меня даже была мысль (надеюсь, она осуществится) – открыть центр помощи женщинам, страдающим от насилия мужчин. Девушки, не бойтесь ничего – ни одиночества, ни совмещения материнства с работой или бизнесом, потому что дети и есть наши вторые половинки, они нас поддержат.

Год назад Лев родился настоящим богатырем: вес – 4 кг, рост – 53 см. Фото: @bernikova_viktoria

«Совсем как взрослый»

— Я давно планировала ребенка, еще три года назад. Лев стал долгожданным и желанным, я очень хотела, чтобы первым родился именно сыночек. Я всегда знала, что это и будет моя вторая половинка, и он оправдал все надежды и ожидания и даже больше – мы по-настоящему одно целое. Лев меня эмоционально чувствует, если видит, что плохое настроение, может обнять, пожалеть. Ему всего год, а ощущение, что уже как взрослый. Недавно переезжали (родители подарили нам двухкомнатную квартиру в Анапе), и Лев увидел, как складываем с мамой вещи, начал помогать. И, главное, складывает, куда нужно. Вообще, если попросить о чем-то, все понимает. Я бы сказала, он быстрообучаемый. Уже в пять месяцев Лев обращался к бабушке «ба», говорил «эй», если выхожу из комнаты. До полугода осознал, что такое горшок, научился им пользоваться. Удивляюсь: как такой маленький все понимает? Думаю, на развитие влияет среда обитания, а у нас образ жизни активный и веселый.

Михаил Лабковский: «Ребенок должен жить жизнью родителей» Подробнее

В день рождения сына я решила устроить грандиозный праздник с приглашением репортеров. Даже свой день рождения так не организовывала. А насчет подарков даже не знаю – все есть. Вот, автокресло купила, оно пригодится. Крестная сына привезла велосипед. Самое важное, что все близкие рядом – это главный подарок.

«Я строгая и красивая мама»

— Сын со мной везде, он никогда не плачет, не капризничает. Мы запросто можем к косметологу вдвоем пойти. Льву нравится ездить на машине. Недоволен, когда останавливаемся или выключаю музыку. Ему, кстати, нравится определенный репертуар – Люба Успенская и клубные треки. В машине есть игрушки и самое необходимое на все случаи жизни: и переодеться, и поесть – я запасливая.

Фото: @bernikova_viktoria

Есть мамочки, которые трясутся – не дай бог соринка-пылинка, тогда вырастет избалованный и эгоистичный ребенок. Я же строгая мама. Лев, хоть маленький, но не плачет по пустякам, только если просит есть – тогда «рычит», как настоящий мужчина. Ездить с ребенком я не боюсь – уже 8 лет за рулем. Но если предстоит очень дальняя дорога, могу попросить папу, чтобы сопровождал нас. До беременности я четыре года посещала фитнес-зал каждый день, и теперь поддерживаю фигуру спортом. Ем все, когда хочу и что хочу, на фигуре лишние калории не отражаются. Ритм жизни не позволяет поправиться – я постоянно в движении.

«Интуиции доверяю больше, чем врачам»

— Многих мам волнует вопрос, как кормить ребенка – по часам или по требованию. Лев ест по времени. Поэтому я всегда могу рассчитать, когда он захочет спать или есть, спланировать день заранее. Вообще, я интуитивно чувствую своего ребенка, всегда знаю, что для него сейчас лучше. Своей маме доверю, пожалуй, больше, чем докторам. Хотя не пренебрегаю их советами. Например, волновал вопрос с прививками, я настороженно отнеслась, начиталась разных страшилок. Но все же прислушалась к врачам, сделали все прививки по календарю. Тьфу-тьфу, здоровы. Вообще, стараюсь по минимуму таблетки давать, хочу сохранить хороший иммунитет.

Какие книги научат вашего ребенка любить читать Пройден 1319

Понравился 25

Пройти тест