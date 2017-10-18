Внезапно: родители защищают право учителя на безграмотность

Снимок доски с написанным на ней домашним заданием для первоклассников спровоцировал настоящую войну в социальной сети.

Однажды моя дочь, будучи в пятом классе, принесла домой тетрадку с написанным в ней красной ручкой замечанием учителя. Дело житейское, красная ручка для того и сделана, чтобы в тетрадке замечания писать. И почерк красивый – заглядение. Только слово одно с ошибкой написано: «следи за граммотностью». Если честно, я аж дар речи потеряла. Учитель русского языка пишет замечание с ошибкой! Объяснение, конечно, было: учительница молодая, тетрадок гора, собиралась написать одно слово (за грамматикой), написала другое, по запарке получилась описка. Но меня почему-то это не утешило. Я позвонила в школу и поинтересовалась, насколько это нормально – не слишком грамотные учителя. Вот тогда-то я узнала, что русский у дочери ведет совсем юная преподавательница, что запарка, что кадров не хватает – дело было еще до первого собрания, с учителями нас еще не познакомили. Завуч извинилась.

Фото: кадр из фильма «Очень плохая училка»

Позже позвонила учительница и тоже извинилась. Мне тогда уже было неловко за свою горячность. Но в беседе выяснилось, что учитель русского и литературы еще и заикается. С этим нарушением дикции девушка справляться научилась, но ощущение было, будто говоришь с гугл-переводчиком, когда заставляешь его слова читать. В общем, ситуация вышла крайне неловкая. А учительница проработала четверть и уволилась. Хочется верить, что не из-за меня. Но я до сих пор уверена: писать с ошибками учитель ни в коем случае не может. Поэтому увидеть спор, который сейчас полыхает на одном из родительских форумов во «ВКонтакте», было для меня странно. Все началось из-за снимка школьной доски, на котором было написано домашнее задание. Кривые буквы, а главное – «пластЕлин». «Задание в первом классе учитель пишет на доске. И эти люди учат ваших детей», – прокомментировала снимок автор поста. Комментариев меньше чем за сутки набежало больше 200. И большинство выступают… в защиту учителя!

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«Не судите строго сразу и не критикуйте публично, а подойдите и ТАКТИЧНО скажите, что она НЕЧАЯННО допустила ошибку. Умный педагог поблагодарит и будет внимателен. Возможно, ее только что завуч озадачил, день учебный заканчивается, внимание все на детей. Это же люди, и они тоже имеют право на ошибку. Или из нас никто не ошибается на рабочем месте?» – пишут подписчики группы. Их можно понять – в этой цитате мы сохранили авторские орфографию и пунктуацию. Ошибок как минимум три. Как тут осудить кого-то за безграмотность? Причем это замечание – одно из самых мягких. В защиту педагога привели доводы и про маленькую зарплату, и про то, что грамотность не главное, был бы человек хороший. «Или вы хотите учителя старой закалки, при котором ни ваш ребенок, ни вы слова вставить не посмеете?» – гневно вопрошают обитатели сети. А вот комментариев типа: «Для меня учитель (любого предмета), пишущий с ошибками (на доске, в дневнике, в тетради), – то же самое, что водитель без прав, ветеринар с дипломом гинеколога, палач без топора, наконец. В чатиках, сообщениях, записках на холодильниках да как вздумается пусть пишут, но не в школе» – таких было единицы. Итого – большая часть обсуждающих (не факт, что все они – родители) сделали вывод, что бог с ней, с грамотностью учителя. Хорошо, что он вообще есть. А то выгонят одного, другого на повышение квалификации отправят, а дети тем временем будут расти, как трава в поле. «Учитель скажет, что два плюс три – шесть, хирург вырежет желчный пузырь вместо аппендикса – тоже скажете, что так бывает, ну ошибся?» – эти реплики потонули в возмущенном хоре. «Кто их учить будет? Водитель троллейбуса?» – заключительная нота обсуждения.

А как вы думаете, может ли учитель ошибаться? Все могут, учителя тоже люди. Нужно быть снисходительным к другим.

Может, конечно. Но раз уж история стала достоянием гласности, школе или учителю придется извиниться.

Подумаешь, ошибся. Никто же не умер.

Чувство грамотности у учителя должно быть если не врожденное, то интуитивное. Какие могут быть ошибки?

Писать грамотно должен уметь абсолютно любой учитель: физик, математик, химик, кто угодно. Допустимо, если учитель русского в геометрии не разбирается, но не наоборот.

Случай скверный, но выносить его на всеобщее обсуждение не стоило. Можно было лично сказать, а не на весь город позорить. А как вы думаете, может ли учитель ошибаться? Все могут, учителя тоже люди. Нужно быть снисходительным к другим. 10,9%

Может, конечно. Но раз уж история стала достоянием гласности, школе или учителю придется извиниться. 3,3%

Подумаешь, ошибся. Никто же не умер. 2,2%

Чувство грамотности у учителя должно быть если не врожденное, то интуитивное. Какие могут быть ошибки? 18,5%

Писать грамотно должен уметь абсолютно любой учитель: физик, математик, химик, кто угодно. Допустимо, если учитель русского в геометрии не разбирается, но не наоборот. 37,0%

Случай скверный, но выносить его на всеобщее обсуждение не стоило. Можно было лично сказать, а не на весь город позорить. 28,3%

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