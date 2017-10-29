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Так трогательно: собака боялась всех, пока не встретила этого ребенка

Английского пойнтера по кличке Нора судьба не баловала. Хозяева так плохо обращались со щенком, что она от каждого человека ждала удара.

Бессмертные Beatles пели, что всем нам нужна любовь. Это утверждение справедливо не только по отношению к людям. Его вполне можно применить и к животным. Однако милый белый песик по кличке Нора был любви лишен. Владельцы обращались с питомицей настолько жестоко, что собака шарахалась даже от собственной тени. Нора боялась всех людей вообще. В итоге собака оказалась в приюте для животных – хозяевам она оказалась совсем не нужна.

Из питомника ее забрала семья Элизабет Спенс. Запуганную забитую собачку отвезли домой. Тогда у Элизабет и ее мужа еще не было детей, сейчас их уже трое. И не было других домашних животных, сейчас в семье три собаки и три кошки. Все из приютов.

«Когда мы забирали Нору, мы были уверены, что это будет самое очаровательное животное, какое можно только себе представить. Просто нужно дать ей время», – рассказала Элизабет.

Фото: @wellettas

Женщина не ошиблась: Нора действительно отмякла душой. И очень привязалась к маленькому Арчи. Пожалуй, он – единственное существо, которого пойнтер не боялась совсем. Наоборот, Нора без ума от малыша!

По словам родителей, их дуэт разделить невозможно. «Если Арчи принимает ванну, Нора лежит рядом на коврике и ждет, пока его закончат купать. Если я меняю ему подгузник, она стоит рядом и внимательно смотрит, что я делаю», – рассказала Элизабет. Спят они, разумеется, тоже вместе. И гуляют. А еще играют. Разговаривают. И много чего еще.

Дружба малыша и собаки выглядит настолько трогательно, что равнодушным к ней остаться просто невозможно. Наверно, поэтому их аккаунт в Instagram набрал уже больше 100 тысяч подписчиков. А мы публикуем лучшие фото Арчи и Норы.

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Фото: @wellettas
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#собака#ребенок#младенец#домашние питомцы
29 октября 2017Наталья Евгеньева
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