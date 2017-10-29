Так трогательно: собака боялась всех, пока не встретила этого ребенка

Бессмертные Beatles пели, что всем нам нужна любовь. Это утверждение справедливо не только по отношению к людям. Его вполне можно применить и к животным. Однако милый белый песик по кличке Нора был любви лишен. Владельцы обращались с питомицей настолько жестоко, что собака шарахалась даже от собственной тени. Нора боялась всех людей вообще. В итоге собака оказалась в приюте для животных – хозяевам она оказалась совсем не нужна.

Из питомника ее забрала семья Элизабет Спенс. Запуганную забитую собачку отвезли домой. Тогда у Элизабет и ее мужа еще не было детей, сейчас их уже трое. И не было других домашних животных, сейчас в семье три собаки и три кошки. Все из приютов.

«Когда мы забирали Нору, мы были уверены, что это будет самое очаровательное животное, какое можно только себе представить. Просто нужно дать ей время», – рассказала Элизабет.