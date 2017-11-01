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Выбор WDay.ru: мама года в Екатеринбурге

Дети постоянно чудят и веселят своих родителей. Woman`s Day расспросил 10 прекрасных мам Екатеринбурга: а как их дети поднимают им настроение? Ответы читай ниже. И не забудь проголосовать за понравившуюся героиню – выберем маму года вместе!

Елена Майсурадзе

Елена Майсурадзе с сыном Феликсом, фото
Елена Майсурадзе с сыном Феликсом, фото
Елена Майсурадзе с сыном Феликсом, фото
Елена Майсурадзе с сыном Феликсом, фото
Елена Майсурадзе с сыном Феликсом, фото
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Фото: @helen_maysuradze
Фото: @helen_maysuradze
Фото: @helen_maysuradze
Фото: @helen_maysuradze
Фото: @helen_maysuradze

Кто: блогер

Дети: сын Феликс, 4 года, 10 месяцев

– Феликс часто на выходные уезжает к моим родителям за город на выходные. Как-то раз приезжаю за ним, и мама мне рассказывает их разговор с Феликсом. Феликс интересуется: – Баба, а ты к нам приедешь жить? – Нет, Фелюша, у нас свой дом есть. – И что, никогда не приедешь? – Ну, наверное, когда старенькая стану и не смогу за собой ухаживать, тогда и приеду. – Ну, хорошо! Мама тебя там встретит, а я здесь останусь, буду жить в вашем доме, мультики смотреть.

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Ксения Телешова

Ксения Телешова с дочкой Ариной, фото
Ксения Телешова с дочкой Ариной, фото
Ксения Телешова с дочкой Ариной, фото
Ксения Телешова с дочкой Ариной, фото
Ксения Телешова с дочкой Ариной, фото
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Фото: личный архив Ксении Телешовой
Фото: личный архив Ксении Телешовой
Фото: личный архив Ксении Телешовой
Фото: личный архив Ксении Телешовой
Фото: личный архив Ксении Телешовой

Кто: телеведущая

Дети: дочь Арина Коган, 7 лет

– Одна совсем свежая, забавная история связана с музыкальным инструментом. Аришка учится в музыкальном колледже, играет на фортепиано. Когда пришло время выбирать второй инструмент, она указала на арфу. Я, конечно, схватилась за голову, ведь арфа – один из самых дорогих инструментов. Говорю: «Дочка, вот дудочка какая славная, почему на ней не играть» (и недорогая, добавила про себя). Арина строго посмотрела: «Это моя мечта, мамочка». Теперь мы копим на арфу, а семейство смеется, что однажды я повезу дочь на концерт, и мне придется купить прицеп для перевозки арфы. Круто же будет смотреться наш автомобиль!

P. S. Если выиграет Ксения Телешова, она передаст свой приз благотворительной организации.

Мама придумала лайфхак, как влить в младенца лекарство
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Мария Виненкова

Актриса Мария Виненкова с детьми, фото
Младший сын актрисы Марии Виненковой, фото
Дети актрисы Марии Виненковой, фото
Младший сын актрисы Марии Виненковой, фото
Актриса Мария Виненкова с сыном Егором, фото
Дети актрисы Марии Виненковой, фото
Актриса Мария Виненкова с сыном Александром, фото
Актриса Мария Виненкова с сыном Егором, фото
Дети актрисы Марии Виненковой, фото
Дети актрисы Марии Виненковой, фото
Актриса Мария Виненкова с сыном Александром, фото
1/11
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой
Фото: личный архив Марии Виненковой

Кто: актриса Театра музыкальной комедии

Дети: сын Егор, 15 лет, сын Саша, 1 год, 8 месяцев

– Я обожаю море! Увидела его впервые в возрасте 19 лет, и с этого времени море – лучшая энергетическая перезагрузка для меня лично. А с появлением детей поездка на море – это ежегодная необходимость для всей нашей семьи! Нет большего удовольствия, чем видеть своих детей в теплых волнах и вместе с ними наслаждаться этой волшебной, магической силой волн и заряжаться энергией солнца!

Когда мы впервые поехали со старшим сыном Егором на море, он еще не умел плавать, в процессе обучения я показала ему способ плавания, как в народе говорят, «по-собачьи». И этот способ стал успешным началом его первых самостоятельных заплывов в «лягушатнике» на небольшой глубине моря! Я потихоньку стала отходить от него на небольшое расстояние, он сам просил об этом, хотел поскорее научиться плавать без маминой страховки. И вот уже Егор уверенно плывет! Отправил меня на пирс, чтобы я посмотрела на него сверху. Плывет и кричит на весь пляж: «Мама, я плыву!!! Мама, я научился плавать «по-собачьи», скоро я научусь «по-человечьи!». Весь пляж лежал от смеха, и я, конечно, тоже! А с появлением младшего сына Александра наши поездки на море стали еще веселее! Думаю, теперь уже Егор как старший брат научит Сашика плавать сначала «по-собачьи», а потом и «по-человечьи».

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Кристина Черникова

Блогер Кристина Чернякова с дочкой, фото
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Фото: личный архив Кристины Черниковой

Кто: блогер

Дети: дочка Саша, 4 года, сын Лев, 2 года

– Левка все повторяет за сестрой: слова, действия, прикольчики. Саша сейчас очень любит один мультфильм, где главные героини говорят слово «упсики». Это вроде «упс», но в уменьшительно-ласкательной форме. Сашка часто стала употреблять эти «упсики». И вот недавно произошел забавный случай, связанный с этим словечком.

Мы сидели всей семьей за столом, ужинали. Дети с нами. И вот Лев уже закончил свою трапезу и хотел выйти из-за стола. Но как-то не рассчитал, когда слазил со стула... и упал. Причем нехило так навернулся. Мы уже замерли в ожидании плача, но после буквально трехсекундной тишины слышим из-под стола: «Упсики!». Тут мы, конечно, не смогли сдержать смех. Ребенок как ни в чем не бывало поднялся, отряхнулся и побежал играть. А мы еще долго сидели и хохотали над тем, как удачно и, главное, смешно Лев сумел применить это словечко.

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Ольга Толшина

Актриса Ольга Толшина с дочкой, фото
Дочь актрисы Ольги Толшиной, фото
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Фото: личный архив Ольги Толшиной
Фото: личный архив Ольги Толшиной

Кто: актриса Театра драмы, радиоведущая

Дети: дочь Анастасия, 4 года

– Наша дочь вся в отца: собранная и очень ответственная. Однажды мы поехали с ней в Москву, гостили там у друзей. Когда уезжали от них, Настя серьезным голосом у меня спрашивает: «Ты все взяла? Ничего не забыла? Проверь, пожалуйста, еще раз». Муж всегда смеется, что не боится меня отпускать, если со мной ребенок. Я – более рассеянная в силу профессии, чем она (смеется).

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Кристина Гостева

Кристина Гостева с детьми, фото
Кристина Гостева с детьми, фото
Кристина Гостева с детьми, фото
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Фото: личный архив Кристина Гостевой
Фото: личный архив Кристина Гостевой
Фото: личный архив Кристина Гостевой
Фото: личный архив Кристина Гостевой

Кто: домохозяйка, но больше мне нравится говорить, что я работаю мамой, – это самая лучшая работа

Дети: старший сын Никита (3,8) и Тимофей (1,2)

– С появлением детей в нашей жизни с мужем стало намного больше смеха и радости. Вот недавно Ники подумал, наверное, что он шеф-повар нашей семьи, и решил пожарить яичницу, разбив три десятка яиц. Конечно, было бы вкусно, если бы готовка происходила не на полу, ведь в этот процесс вмешался Тима, и тут началось веселье, яичный спа и уборка маме на весь вечер были обеспечены.

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Людмила Зальцман

Людмила Зальцман с дочкой, фото
Людмила Зальцман с дочкой, фото
Людмила Зальцман с дочкой, фото
Людмила Зальцман с дочкой, фото
Людмила Зальцман с дочкой, фото
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Фото: личный архив Людмилы Зальцман
Фото: личный архив Людмилы Зальцман
Фото: личный архив Людмилы Зальцман
Фото: личный архив Людмилы Зальцман
Фото: личный архив Людмилы Зальцман

Кто: участница конкурса «Миссис Екатеринбург – 2017», специалист по международным стандартам финансовой отчетности

Дети: дочь Виктория, 5 лет

– У нас есть семейная традиция: в выходные дни едем на дачу. Там дочка Викуся играет с соседскими ребятишками, они проводят время в катании на велосипедах и беготне. А вечером мы обязательно топим баньку, после чего все дружно собираемся в беседке пить чай. В один из теплых июльских вечеров после баньки сели пить чай. Викуся с ребятами что-то бурно обсуждали и не заметили, как мимо них прошмыгнул соседский пес Тобик – огромный, мохнатый черный ньюфаундленд, самый дружелюбный на свете пес – и прыгнул в водоем. Из водоема он вылез весь в тине и грязи, просто неузнаваемый. И ладно бы он так же незаметно прошмыгнул во двор, но нет! Он хотел покрасоваться перед всеми, поэтому запрыгнул на середину стола! Этим дело не закончилось: Тобик решил отряхнуться. За доли секунды все, кто сидел за столом, такие красивые и чистенькие, превратились в болотных чудищ. Викусю было вообще не узнать, так как она ближе всего сидела к Тобику. В нее прилетела тина и повисла на голове, а комья грязи размазались по всему халату. Никто даже не успел опомниться, а от Тобика и уже и след простыл. Дети только через несколько секунд пришли в себя, и, оглядев друг друга, разразились диким хохотом. Насмеявшись вдоволь, мы вновь отправились в баню отмывать всю грязь.

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Оксана Кальмучина

Миссис Екатеринбурге-2016 Оксана Кальмучина с детьми, фото
Миссис Екатеринбурге-2016 Оксана Кальмучина с детьми, фото
Финал Миссис Екатеринбург-2016, фото
Миссис Екатеринбурге-2016 Оксана Кальмучина с детьми, фото
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Фото: личный архив Оксаны Кальмучиной
Фото: Анастасия Михайлова
Финал конкурса «Миссис Екатеринбург – 2016»
Фото: Альбина Егорова
Фото: Альбина Егорова

Кто: миссис Екатеринбург – 2016, владелица магазина

Дети: двойняшки Злата и Влада, 7 лет, двойняшки Рада и Лада, 2 года 7 месяцев

– Когда я участвовала в конкурсе «Миссис Екатеринбург» в прошлом году, мои старшие дочки были уверены, что я выиграю, а вот я – нет. Во время всего финального шоу они были ближе всех к сцене, махали транспарантами, и когда появлялась я, с гордостью заявляли всем, что это их мама! И когда назвали мое имя, а я стояла без туфель (ноги устали), дочки выбежали ко мне скорее, чем я успела сообразить, что происходит. На следующий день они заявили, что их мама – настоящая королева, самая главная.

Будущим мамам на заметку: пальто для беременных
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Ксения Курочкина

Дизайнер Ксения Курочкина с детьми, фото
Дизайнер Ксения Курочкина с детьми, фото
Дизайнер Ксения Курочкина с детьми, фото
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Фото: Ирина Бородина
Фото: Ирина Бородина
Фото: Мария Архипова

Кто: дизайнер и ювелир

Дети: дочь Маргарита, 10 лет, сын Илья, 3 года

– Маргарита малышкой хоть и была «принцессой», но очень скромной. В семье даже поговорка сложилась: «У нас идеальный ребенок: сидит на хлебе и воде и сама встает в угол». Действительно, она так любила хлеб и газированную минералку, что каждый поход в магазин нас сопровождало одно и то же зрелище: дочь, сидя в магазинной тележке с абсолютно счастливым выражением лица, обнимала правой рукой батон, а левой – большущую бутылку минералки. Больше ничего ее в супермаркете не интересовало. Естественно, выходя из магазина, она принималась все это поглощать. А однажды, будучи пойманной за шалостями, демонстративно встала в угол, чем очень домашних удивила.

Однажды, когда Илье было полтора, я работала за компьютером и так увлеклась, что не заметила, как в квартире стало тихо. Это были прекрасные 20 минут спокойствия, мамы меня поймут. Но я спохватилась и побежала смотреть, чем занят сын. Тут я осознала, что тишина – это первый признак для беспокойства. Вся кухня и столовая были покрыты равномерным слоем муки. Илья раскрыл сначала одну упаковку, а потом еще две, абсолютно счастливый и абсолютно белый, подбрасывал ее вверх горстями. Мука была везде: на полу, на стенах, на мебели, на посуде, на одежде и волосах... Я не знала, то ли мне расстроиться, ведь приборки и мытья на час, то ли радоваться вместе с моим маленьким белым привидением...

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Евгения Курочкина

Евгения Курочкина с дочкой Миланой, фото
Евгения Курочкина с дочкой Миланой, фото
Евгения Курочкина с дочкой Миланой, фото
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Фото: личный архив Евгении Курочкиной
Фото: бюро конкурса «Миссис Екатеринбург»
Фото: личный архив Евгении Курочкиной

Кто: экономист

Дети: дочь Милана, 7 лет

– Были мы с дочерью летом на даче у моих родителей. Милана гуляла с соседскими детьми – как раз все на каникулы съехались. Ребенок у меня активный и креативный, любит большие детские компании и, как правило, организует общие игры. И этот раз не оказался исключением: Милана разделила ребят на мальчиков и девочек, говорит мальчишкам: «Вы будете творить зло, а мы, девочки, будем спасать мир!». После чего один из малышей подходит к своему дедушке и спрашивает: «А как творить зло?». Его дедушка сразу не нашел что ответить. А малыш, недолго думая, схватил палку и побежал за девочками «творить зло».

Степан Меньщиков: «Да, я изменял жене. А она – мне»
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Выбери "Маму года" в Екатеринбурге!
Выбери "Маму года" в Екатеринбурге!
Проголосовали:914 раз
  • Елена Майсурадзе
    65,4%598 голосов
  • Ксения Телешова
    1,3%12 голосов
  • Мария Виненкова
    9,5%87 голосов
  • Кристина Черникова
    1,5%14 голосов
  • Ольга Толшина
    1,4%13 голосов
  • Кристина Гостева
    12,4%113 голосов
  • Людмила Зальцман
    1,2%11 голосов
  • Оксана Кальмучина
    3,9%36 голосов
  • Ксения Курочкина
    1,0%9 голосов
  • Евгения Курочкина
    2,3%21 голос

*Чтобы отдать свой голос за понравившихся участниц, просто нажми на фото. В мобильной версии пролистай стрелкой справа до интересной тебе участницы и тоже нажми на фото. Все, твой голос принят!

Итоги конкурса подведем 20 ноября! Будут выбраны три победительницы (1-е и 2-е места + выбор редакции).

Поделись с друзьями!
#Выбор WDay.ru#Екатеринбург#советы мамам#дети#конкурс красоты#премия
1 ноября 2017Альбина Егорова
Комментарии18
Гость02.11.17 17:36

Лена и Феликс

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Гость02.11.17 17:01

Кристина Гостева

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Гость02.11.17 12:42

Елена и Феликс

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Гость02.11.17 08:17

Случайно нажала не туда куда хотела

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Гость02.11.17 08:09

Елена и Феликс

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Гость02.11.17 06:59

Лена и Феликс!!!

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Гость02.11.17 06:57

Елена и Феликс

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Гость01.11.17 23:42

Елена и Феликс

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Гость01.11.17 21:19

Леночка лучшая мама Екатеринбурга!!!

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Гость01.11.17 20:13

Елена и Феликс! Они классные !)))

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Гость01.11.17 18:50

Конечно Лена и Феликс))

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Гость01.11.17 18:13

Мария Виненкова-потрясающая актриса с шикарным голосом !Посещаю театр музкомедии и восхищаюсь ее творчеством!Так здорово,что она умеет совмещать удачную карьеру с материнством ,ведь это так нелегко ..

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Гость01.11.17 17:31

Мила Зальцман❤️

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Гость01.11.17 17:30

Мила Зальцман❤️

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Гость01.11.17 16:53

Леночка и Феликс за Вас!! Лена, невероятной доброты человек! Умница, красавица, спортсменка!))))

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Гость01.11.17 16:47

Елена Майсурадзе!!)

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Гость01.11.17 16:42

Елена Майсурадзе!

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Гость01.11.17 16:25

Елена Майсурадзе! Потоясающая женщина и мама! Восхищаюсь Вами!

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