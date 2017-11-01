Выбор WDay.ru: мама года в Екатеринбурге

Дети постоянно чудят и веселят своих родителей. Woman`s Day расспросил 10 прекрасных мам Екатеринбурга: а как их дети поднимают им настроение? Ответы читай ниже. И не забудь проголосовать за понравившуюся героиню – выберем маму года вместе!

Елена Майсурадзе

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Кто: блогер Дети: сын Феликс, 4 года, 10 месяцев – Феликс часто на выходные уезжает к моим родителям за город на выходные. Как-то раз приезжаю за ним, и мама мне рассказывает их разговор с Феликсом. Феликс интересуется: – Баба, а ты к нам приедешь жить? – Нет, Фелюша, у нас свой дом есть. – И что, никогда не приедешь? – Ну, наверное, когда старенькая стану и не смогу за собой ухаживать, тогда и приеду. – Ну, хорошо! Мама тебя там встретит, а я здесь останусь, буду жить в вашем доме, мультики смотреть.

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Ксения Телешова

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Кто: телеведущая Дети: дочь Арина Коган, 7 лет – Одна совсем свежая, забавная история связана с музыкальным инструментом. Аришка учится в музыкальном колледже, играет на фортепиано. Когда пришло время выбирать второй инструмент, она указала на арфу. Я, конечно, схватилась за голову, ведь арфа – один из самых дорогих инструментов. Говорю: «Дочка, вот дудочка какая славная, почему на ней не играть» (и недорогая, добавила про себя). Арина строго посмотрела: «Это моя мечта, мамочка». Теперь мы копим на арфу, а семейство смеется, что однажды я повезу дочь на концерт, и мне придется купить прицеп для перевозки арфы. Круто же будет смотреться наш автомобиль! P. S. Если выиграет Ксения Телешова, она передаст свой приз благотворительной организации.

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Мария Виненкова

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Кто: актриса Театра музыкальной комедии Дети: сын Егор, 15 лет, сын Саша, 1 год, 8 месяцев – Я обожаю море! Увидела его впервые в возрасте 19 лет, и с этого времени море – лучшая энергетическая перезагрузка для меня лично. А с появлением детей поездка на море – это ежегодная необходимость для всей нашей семьи! Нет большего удовольствия, чем видеть своих детей в теплых волнах и вместе с ними наслаждаться этой волшебной, магической силой волн и заряжаться энергией солнца! Когда мы впервые поехали со старшим сыном Егором на море, он еще не умел плавать, в процессе обучения я показала ему способ плавания, как в народе говорят, «по-собачьи». И этот способ стал успешным началом его первых самостоятельных заплывов в «лягушатнике» на небольшой глубине моря! Я потихоньку стала отходить от него на небольшое расстояние, он сам просил об этом, хотел поскорее научиться плавать без маминой страховки. И вот уже Егор уверенно плывет! Отправил меня на пирс, чтобы я посмотрела на него сверху. Плывет и кричит на весь пляж: «Мама, я плыву!!! Мама, я научился плавать «по-собачьи», скоро я научусь «по-человечьи!». Весь пляж лежал от смеха, и я, конечно, тоже! А с появлением младшего сына Александра наши поездки на море стали еще веселее! Думаю, теперь уже Егор как старший брат научит Сашика плавать сначала «по-собачьи», а потом и «по-человечьи».

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Кристина Черникова

Кто: блогер Дети: дочка Саша, 4 года, сын Лев, 2 года – Левка все повторяет за сестрой: слова, действия, прикольчики. Саша сейчас очень любит один мультфильм, где главные героини говорят слово «упсики». Это вроде «упс», но в уменьшительно-ласкательной форме. Сашка часто стала употреблять эти «упсики». И вот недавно произошел забавный случай, связанный с этим словечком. Мы сидели всей семьей за столом, ужинали. Дети с нами. И вот Лев уже закончил свою трапезу и хотел выйти из-за стола. Но как-то не рассчитал, когда слазил со стула... и упал. Причем нехило так навернулся. Мы уже замерли в ожидании плача, но после буквально трехсекундной тишины слышим из-под стола: «Упсики!». Тут мы, конечно, не смогли сдержать смех. Ребенок как ни в чем не бывало поднялся, отряхнулся и побежал играть. А мы еще долго сидели и хохотали над тем, как удачно и, главное, смешно Лев сумел применить это словечко.

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Ольга Толшина

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Кто: актриса Театра драмы, радиоведущая Дети: дочь Анастасия, 4 года – Наша дочь вся в отца: собранная и очень ответственная. Однажды мы поехали с ней в Москву, гостили там у друзей. Когда уезжали от них, Настя серьезным голосом у меня спрашивает: «Ты все взяла? Ничего не забыла? Проверь, пожалуйста, еще раз». Муж всегда смеется, что не боится меня отпускать, если со мной ребенок. Я – более рассеянная в силу профессии, чем она (смеется).

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Кристина Гостева

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Кто: домохозяйка, но больше мне нравится говорить, что я работаю мамой, – это самая лучшая работа Дети: старший сын Никита (3,8) и Тимофей (1,2) – С появлением детей в нашей жизни с мужем стало намного больше смеха и радости. Вот недавно Ники подумал, наверное, что он шеф-повар нашей семьи, и решил пожарить яичницу, разбив три десятка яиц. Конечно, было бы вкусно, если бы готовка происходила не на полу, ведь в этот процесс вмешался Тима, и тут началось веселье, яичный спа и уборка маме на весь вечер были обеспечены.

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Людмила Зальцман

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Кто: участница конкурса «Миссис Екатеринбург – 2017», специалист по международным стандартам финансовой отчетности Дети: дочь Виктория, 5 лет – У нас есть семейная традиция: в выходные дни едем на дачу. Там дочка Викуся играет с соседскими ребятишками, они проводят время в катании на велосипедах и беготне. А вечером мы обязательно топим баньку, после чего все дружно собираемся в беседке пить чай. В один из теплых июльских вечеров после баньки сели пить чай. Викуся с ребятами что-то бурно обсуждали и не заметили, как мимо них прошмыгнул соседский пес Тобик – огромный, мохнатый черный ньюфаундленд, самый дружелюбный на свете пес – и прыгнул в водоем. Из водоема он вылез весь в тине и грязи, просто неузнаваемый. И ладно бы он так же незаметно прошмыгнул во двор, но нет! Он хотел покрасоваться перед всеми, поэтому запрыгнул на середину стола! Этим дело не закончилось: Тобик решил отряхнуться. За доли секунды все, кто сидел за столом, такие красивые и чистенькие, превратились в болотных чудищ. Викусю было вообще не узнать, так как она ближе всего сидела к Тобику. В нее прилетела тина и повисла на голове, а комья грязи размазались по всему халату. Никто даже не успел опомниться, а от Тобика и уже и след простыл. Дети только через несколько секунд пришли в себя, и, оглядев друг друга, разразились диким хохотом. Насмеявшись вдоволь, мы вновь отправились в баню отмывать всю грязь.

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Оксана Кальмучина

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Кто: миссис Екатеринбург – 2016, владелица магазина Дети: двойняшки Злата и Влада, 7 лет, двойняшки Рада и Лада, 2 года 7 месяцев – Когда я участвовала в конкурсе «Миссис Екатеринбург» в прошлом году, мои старшие дочки были уверены, что я выиграю, а вот я – нет. Во время всего финального шоу они были ближе всех к сцене, махали транспарантами, и когда появлялась я, с гордостью заявляли всем, что это их мама! И когда назвали мое имя, а я стояла без туфель (ноги устали), дочки выбежали ко мне скорее, чем я успела сообразить, что происходит. На следующий день они заявили, что их мама – настоящая королева, самая главная.

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Ксения Курочкина

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Кто: дизайнер и ювелир Дети: дочь Маргарита, 10 лет, сын Илья, 3 года – Маргарита малышкой хоть и была «принцессой», но очень скромной. В семье даже поговорка сложилась: «У нас идеальный ребенок: сидит на хлебе и воде и сама встает в угол». Действительно, она так любила хлеб и газированную минералку, что каждый поход в магазин нас сопровождало одно и то же зрелище: дочь, сидя в магазинной тележке с абсолютно счастливым выражением лица, обнимала правой рукой батон, а левой – большущую бутылку минералки. Больше ничего ее в супермаркете не интересовало. Естественно, выходя из магазина, она принималась все это поглощать. А однажды, будучи пойманной за шалостями, демонстративно встала в угол, чем очень домашних удивила. Однажды, когда Илье было полтора, я работала за компьютером и так увлеклась, что не заметила, как в квартире стало тихо. Это были прекрасные 20 минут спокойствия, мамы меня поймут. Но я спохватилась и побежала смотреть, чем занят сын. Тут я осознала, что тишина – это первый признак для беспокойства. Вся кухня и столовая были покрыты равномерным слоем муки. Илья раскрыл сначала одну упаковку, а потом еще две, абсолютно счастливый и абсолютно белый, подбрасывал ее вверх горстями. Мука была везде: на полу, на стенах, на мебели, на посуде, на одежде и волосах... Я не знала, то ли мне расстроиться, ведь приборки и мытья на час, то ли радоваться вместе с моим маленьким белым привидением...

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Евгения Курочкина

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Кто: экономист Дети: дочь Милана, 7 лет – Были мы с дочерью летом на даче у моих родителей. Милана гуляла с соседскими детьми – как раз все на каникулы съехались. Ребенок у меня активный и креативный, любит большие детские компании и, как правило, организует общие игры. И этот раз не оказался исключением: Милана разделила ребят на мальчиков и девочек, говорит мальчишкам: «Вы будете творить зло, а мы, девочки, будем спасать мир!». После чего один из малышей подходит к своему дедушке и спрашивает: «А как творить зло?». Его дедушка сразу не нашел что ответить. А малыш, недолго думая, схватил палку и побежал за девочками «творить зло».

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Выбери "Маму года" в Екатеринбурге! Елена Майсурадзе

Ксения Телешова

Мария Виненкова

Кристина Черникова

Ольга Толшина

Кристина Гостева

Людмила Зальцман

Оксана Кальмучина

Ксения Курочкина

Евгения Курочкина Выбери "Маму года" в Екатеринбурге! Проголосовали: 914 раз Елена Майсурадзе 65,4% 598 голосов

Ксения Телешова 1,3% 12 голосов

Мария Виненкова 9,5% 87 голосов

Кристина Черникова 1,5% 14 голосов

Ольга Толшина 1,4% 13 голосов

Кристина Гостева 12,4% 113 голосов

Людмила Зальцман 1,2% 11 голосов

Оксана Кальмучина 3,9% 36 голосов

Ксения Курочкина 1,0% 9 голосов

Евгения Курочкина 2,3% 21 голос