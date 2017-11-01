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Выбор WDay.ru: мама года в Ярославле

Кем только не приходится быть современной маме: и воспитателем, и психологом, и тайм-менеджером, и пресс-секретарем, и медсестрой, и стилистом – и так просто до бесконечности. А если добавить еще к этому списку желание всегда отлично выглядеть, не бросать любимое дело, выкраивать время для саморазвития, хотя бы иногда ходить на свидания с любимым мужем, не забывать про друзей?.. Начинает казаться, что таких женщин просто не существует. К счастью, это неправда. И мы с радостью хотим познакомить вас с удивительными мамами, которые могут все!

11 прекрасных мам Ярославля борются за звание «Мама года» в нашем голосовании в рамках федерального конкурсного проекта «Выбор WDay.ru».

Конкурс «Выбор WDay.ru» посвящен юбилею сайта Woman’s Day, которому в этом году исполняется 10 лет! Проект включает несколько номинаций, которые проходят на региональных этапах во всех крупных городах России.

Уже выбрали «Самых успешных» и «Самых стильных» ярославн, определены главные «Холостяки года» и самые креативные «Свадьбы года».

Победители регионального тура будут представлять область на федеральном этапе.

Сейчас выбираем победительниц среди невероятных участниц последней номинации «Мама WDay.ru».

Любуйся и голосуй за ту маму, которую хотела бы видеть на федеральном этапе конкурса!

Голосование продлится до 16:00 16 ноября 2017 года.

Анна Сукнева, продюсер ТВ-проекта о детях, 41 год

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Фото: Анна Волкович
Фото: Анна Волкович
Фото: личный архив семьи Сукневых

Дети: Мария, 15 лет, Ульяна, 13 лет, Павел, 7 лет, Матрена, 5 лет, Петр, 1 год.

Увлечение: Делиться в соцсетях интересными историями из своей жизни.

Три лайфхака современной мамы. У нас все едят за столом: и дома чисто, и ребенок организован. Разобрать посудомоечную и стиральную машины могут помочь повзрослевшие дети, заодно узнают, откуда и куда попадают чистые вещи. Давайте детям задания помочь друг другу, ведь дружба между детьми в семье держится на взаимопомощи, а зависит от нас, родителей.

Как все успеть и не забыть про себя? Чтобы успеть все, научитесь делиться своими делами, и жить станет легче.

Современной маме можно выглядеть хорошо и с пятью детьми.

Виктория Шульгина, певица, продюсер ТВ-проекта о детях

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Фото: Анна Ивановская, Лена Мирскова
Фото: Анна Ивановская, Лена Мирскова
Фото: Анна Ивановская, Лена Мирскова

Дети: Анастасия, 14 лет, Иван, 12 лет, Елизавета, 7 лет, Владимир, 4 года.

Увлечения: скрапбукинг (фотоальбомы ручной работы), фотокниги, танцевальный фитнес, йога, английский язык.

Три лайфхака современной мамы. Все успеть невозможно: расставляй приоритеты. Дети вырастут: наслаждайся общением с ними. Мама тоже человек: час в день – только мамино время!

Как все успеть и не забыть про себя? Чтобы все успевать, я планирую день, неделю, месяц и не откладываю запланированные дела. Важно находиться в потоке! Или даже так: в своей системе. И, конечно же, для себя обязательно выделяю дни отдыха, чтобы побыть наедине с собой.

Современной маме можно и нужно любить себя!

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#Выбор WDay.ru#Ярославль
1 ноября 2017Евгения БаслинаКсения Титова
Комментарии1
supermama-dina02.11.17 05:08

Случайно проголосовала не за ту участницу.

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