Выбор WDay.ru: мамы Волгограда и их советы по воспитанию детей и мужей

Успеть все за 24 часа – мечта любой мамы! И эти волгоградки, имея не по одному ребенку, знают, как организовать семейную жизнь, чтобы оставалось время и на себя.

Перед вами удивительные и трогательные секреты счастливого материнства волгоградок, которые принимают участие в премии «WDay мама», посвященной 10-летию сайта. Три победительницы получат дипломы и подарки, а также пройдут в финал всероссийской премии! Голосование за лучшую маму года на последней странице!

Фото: личный архив

Наталья Деникина, 49 лет

Дети, их имена и возраст: Александра (18 лет), Элина (12 лет), Ульяна (11 лет), Анфиса (8 лет). Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить. А какую не любите? Убирать, устала убирать. За что вас хвалят чаще всего? За позитивную энергетику и харизму. А за что критикуют? За то, что могу сказать не подумав. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Радоваться и учиться радоваться. Продолжите фразу «Семья – это…»: это радость, труд, возможность самой ежедневно учиться. Я владею сокровищами!

Фото: личный архив

Валентина Вершинина, 31 год

Дети, их имена и возраст: Максим (9 лет), Олег (6 лет), Егор (2 года). Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить, наводить чистоту, мыть окна. А какую не любите? Гладить. За что вас хвалят чаще всего? За вкусно приготовленную пищу, за принесенную пользу людям. А за что критикуют? За несдержанные эмоции. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Жить и любить, сынок, любить жизнь во всех ее проявлениях, быть благодарным за то, что у тебя есть. И если сейчас что-то не клеится, то знай: все пройдет. Все проходит, и это пройдет. Продолжите фразу «Семья – это…»: маленький мир, свое государство, где от правильно выбранной политики зависит счастье всех его граждан. А самая лучшая политика – любовь, взаимопонимание и уважение!

Фото: личный архив

Александра Горбатова, 33 года

Дети, их имена и возраст: София (12 лет), Екатерина (6 лет), Захар (2 года 6 месяцев). Какую домашнюю работу вы любите делать? Уборка. А какую не любите? Глажка. За что вас хвалят чаще всего? За старание. А за что критикуют? За то, что говорю правду в глаза. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Меньше говори и больше слушай, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Не давай себя в обиду. Не поддавайся провокациям, будь умнее. Продолжите фразу «Семья – это…»: это полноценная православная семья, это счастье, которое я собрала по крупинкам.

Фото: личный архив

Анна Дешевова, 36 лет

Дети, их имена и возраст: Мария (14 лет), Макар (11 лет), Владимир (9 лет). Какую домашнюю работу вы любите делать? Уборка. А какую не любите? Гладить. За что вас хвалят чаще всего? За то, что не умею врать. А за что критикуют? Не умею готовить. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Идти только вперед. Продолжите фразу «Семья – это…»: свое маленькое государство.

Фото: личный архив

Янина Кайль, 39 лет

Дети, их имена и возраст: Михаил (16 лет), Александр (10 лет), Марья (5 лет). Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить, мыть посуду. А какую не любите? Мыть полы. За что вас хвалят чаще всего? Исполнительность, безотказность, пунктуальность. А за что критикуют? За максимализм, за требовательность. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Любить и уважать других людей. Поступать так, как ты хотел бы, чтоб поступали с тобой. Продолжите фразу «Семья – это…»: особый счастливый, радостный, незабываемый мир, непохожий на мир семьи, воспитывающей одного или двух детей. И как говорится в поговорке, «один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын!»

Фото: личный архив

Ольга Кирсанова, 34 года

Дети, их имена и возраст: Кирилл (14 лет), Василиса (6 лет), Александр (4 года), Екатерина (3 года). Какую домашнюю работу вы любите делать? Мыть полы. А какую не любите? Протирать пыль на мелких безделушках. За что вас хвалят чаще всего? За вкусные обеды/ужины и др., за воспитание детей. А за что критикуют? За спешку, торопливость. На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? С радостью и благодарностью за каждый прожитый день, прилагая усилия, чтобы сделать свою жизнь лучше. Продолжите фразу «Семья – это…»: много детей и еще больше радости, это любовь, умноженная в несколько раз. С каждым ребенком сердца родителей становятся добрее и вмещают больше любви.

Фото: личный архив

Евгения Коваленко, 29 лет