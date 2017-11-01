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Выбор WDay.ru: мамы Волгограда и их советы по воспитанию детей и мужей

Успеть все за 24 часа – мечта любой мамы! И эти волгоградки, имея не по одному ребенку, знают, как организовать семейную жизнь, чтобы оставалось время и на себя.

Перед вами удивительные и трогательные секреты счастливого материнства волгоградок, которые принимают участие в премии «WDay мама», посвященной 10-летию сайта. Три победительницы получат дипломы и подарки, а также пройдут в финал всероссийской премии!

Голосование за лучшую маму года на последней странице!

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Наталья Деникина, 49 лет

Дети, их имена и возраст: Александра (18 лет), Элина (12 лет), Ульяна (11 лет), Анфиса (8 лет).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить.

А какую не любите? Убирать, устала убирать.

За что вас хвалят чаще всего? За позитивную энергетику и харизму.

А за что критикуют? За то, что могу сказать не подумав.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Радоваться и учиться радоваться.

Продолжите фразу «Семья – это…»: это радость, труд, возможность самой ежедневно учиться. Я владею сокровищами!

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Валентина Вершинина, 31 год

Дети, их имена и возраст: Максим (9 лет), Олег (6 лет), Егор (2 года).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить, наводить чистоту, мыть окна.

А какую не любите? Гладить.

За что вас хвалят чаще всего? За вкусно приготовленную пищу, за принесенную пользу людям.

А за что критикуют? За несдержанные эмоции.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Жить и любить, сынок, любить жизнь во всех ее проявлениях, быть благодарным за то, что у тебя есть. И если сейчас что-то не клеится, то знай: все пройдет. Все проходит, и это пройдет.

Продолжите фразу «Семья – это…»: маленький мир, свое государство, где от правильно выбранной политики зависит счастье всех его граждан. А самая лучшая политика – любовь, взаимопонимание и уважение!

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Александра Горбатова, 33 года

Дети, их имена и возраст: София (12 лет), Екатерина (6 лет), Захар (2 года 6 месяцев).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Уборка.

А какую не любите? Глажка.

За что вас хвалят чаще всего? За старание.

А за что критикуют? За то, что говорю правду в глаза.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Меньше говори и больше слушай, поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Не давай себя в обиду. Не поддавайся провокациям, будь умнее.

Продолжите фразу «Семья – это…»: это полноценная православная семья, это счастье, которое я собрала по крупинкам.

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Анна Дешевова, 36 лет

Дети, их имена и возраст: Мария (14 лет), Макар (11 лет), Владимир (9 лет).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Уборка.

А какую не любите? Гладить.

За что вас хвалят чаще всего? За то, что не умею врать.

А за что критикуют? Не умею готовить.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Идти только вперед.

Продолжите фразу «Семья – это…»: свое маленькое государство.

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Янина Кайль, 39 лет

Дети, их имена и возраст: Михаил (16 лет), Александр (10 лет), Марья (5 лет).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Готовить, мыть посуду.

А какую не любите? Мыть полы.

За что вас хвалят чаще всего? Исполнительность, безотказность, пунктуальность.

А за что критикуют? За максимализм, за требовательность.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Любить и уважать других людей. Поступать так, как ты хотел бы, чтоб поступали с тобой.

Продолжите фразу «Семья – это…»: особый счастливый, радостный, незабываемый мир, непохожий на мир семьи, воспитывающей одного или двух детей. И как говорится в поговорке, «один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын!»

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Ольга Кирсанова, 34 года

Дети, их имена и возраст: Кирилл (14 лет), Василиса (6 лет), Александр (4 года), Екатерина (3 года).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Мыть полы.

А какую не любите? Протирать пыль на мелких безделушках.

За что вас хвалят чаще всего? За вкусные обеды/ужины и др., за воспитание детей.

А за что критикуют? За спешку, торопливость.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? С радостью и благодарностью за каждый прожитый день, прилагая усилия, чтобы сделать свою жизнь лучше.

Продолжите фразу «Семья – это…»: много детей и еще больше радости, это любовь, умноженная в несколько раз. С каждым ребенком сердца родителей становятся добрее и вмещают больше любви.

Волгоград: мама года
Фото: личный архив

Евгения Коваленко, 29 лет

Дети, их имена и возраст: Александр (10 лет), Роман (5 лет), Елена (2 года), Виктория (7 месяцев).

Какую домашнюю работу вы любите делать? Я с любовью выполняю всю домашнюю работу, ведь от того, с каким настроением я ее делаю, зависит, как пройдет день у моих любимых.

А какую не любите? Мужские обязанности, но иногда приходится.

За что Вас хвалят чаще всего? За то, что я активная, всегда приду на помощь, со мной весело, я красивая, за то, что вкусно готовлю, за то, что не побоялась родить троих детей, что все успеваю, хорошая хозяйка, содержу в порядке свой дом, что у меня много разных умений, я многогранна.

А за что критикуют? Люди, которые меня не знают, думают, что я надменная и горделивая, что хвастаюсь и т. д., но это не так, просто у меня особое представление о жизни и свое мышление.

На вопрос своего ребенка «Как жить, мама?» что вы ответите? Будь верен своему сердцу, поступай, как оно подсказывает, не злорадствуй, больше читай, тогда мысли и речь не будут пустыми и односложными, будь добр и уважителен, люби, наслаждайся тем, что имеешь, и верь в хорошее! Ну и, конечно, этим не закончится, ведь это философия, а значит, об этом можно говорить сколько угодно. Главное, ненавязчиво.

Продолжите фразу «Семья – это…»: это понимание, дружба, слезы счастья и не только, поддержка, уют, тепло, объятия и поцелуи, радость встречи, полная чаша. Это любовь!

Голосование за лучшую маму года на последней странице!

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#Волгоград#Выбор WDay.ru#конкурс
1 ноября 2017Ирина Волга
Комментарии4
Гость02.11.17 15:27

Я за Анну Маскову! Хорошая мать, прекрасный человек!

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Гость02.11.17 08:55

Я за Анечку Дешевову. Знаю и ее и мужа с детства. Прекрасная дружная семья. Прекрасные родители и замечательные детки. Анютка, удачи!

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Гость01.11.17 18:32

Ольга наш голос за тебя!

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Гость01.11.17 14:06

Юля ты лучшая

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