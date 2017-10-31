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«Замолчи и ешь что дают»: мама шестерых детей написала им письмо

Самому старшему ребенку 27-летней Крейчел Картер шесть лет. Мало того, что она успевает заботиться обо всей этой ораве и любимом муже, так Крейчел еще и блог ведет, причем довольно успешно.

«Когда ничего не получается, все идет не так, единственная вещь, которая остается неизменной, – это любовь», – философски говорит о своей жизни мама шестерых детей. Крейчел признается: больших и маленьких проблем и неудач в ее жизни хватает. Зато и побед немало, пусть даже самых маленьких! Например, отыскать в своем гардеробе чистые брюки – это же просто подарок судьбы. «Я громкая и неуклюжая. Мне нравится жизнь, полная смеха. Когда-нибудь я стану радиоведущей и смогу всем рассказать историю своей жизни. А пока спасибо, что остановились и заглянули в мой блог», – пишет многодетная мама на своем сайте, где делится жизнерадостными историями, советами, как все успеть и не пасть духом. Недавно Крейчел написала письмо своим детям и опубликовала его в своем блоге. Она уверена: все родители хотят сказать своим детям то же самое. Но не могут. Потому что любят своих детей. Мы решили поделиться текстом послания с вами.

Фото: @eightathome

«Дорогие дети.

Пожалуйста, замолчите. Ваши голоса раздражают меня, и мне кажется, что я никогда не смогу вам угодить. Вы маленькие злобные диктаторы, которые принимают ужасные решения. Я потом исправляю последствия ваших действий, пока вы просто продолжаете заниматься своими делами.

Я стараюсь изо всех сил, но все, что вас волнует, – это чтобы запасы шоколадного молока никогда не заканчивались. Я часами убираю дом, причесываю вас, проигрываю вам в «Монополию». Хотя я – дока в «Монополии». Это значит, что я позволяю вам побеждать. Чтобы так делать, я должна действительно очень любить вас, а? А все, что от вас требуется, – это иногда попроситься в гости к бабушке с дедушкой.

Нет, я не хочу обрезать корки с хлеба для сэндвичей. У вас есть сыр и салат. Слышите? Вы должны съесть весь этот салат. Я никому не буду менять салат на сэндвич. Меня не волнует, что кому-то из вас не нравятся помидоры или зелень. Просто съешьте это.

Я не думаю, что существует вещь хуже, чем чтение сказки на ночь в шестой раз подряд. Истории про фей – это чушь. Все мы умрем, некоторые скоро, некоторые чуть позже. Истинная любовь не упадет на вас с неба, ее не узнаешь с первого взгляда. Брак – это тяжелый труд. Наверняка и у Белоснежки, и у Рапунцель есть секретный блог с кровавыми историями о том, что хочется сделать с мужем-принцем, который в пятницу не спешит домой с работы. Где это все в фильмах Диснея?

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Фото: @eightathome
Фото: @eightathome
Фото: @eightathome
Фото: @eightathome
Фото: @eightathome
Фото: @eightathome
Фото: @eightathome

А каково это, когда я делаю пасту болоньезе, а вы все потом начинаете пускать газы? Весь дом плохо пахнет! Я плохо пахну. И, конечно, в этот момент непременно придут гости.

Я знаю, что вам нравится слово «мама». Мне оно тоже нравилось. Но теперь мне нравится слово «папа». Скажите это вместе со мной: па-па. Это несложно, это даже проще выговорить, чем «мама». Мне очень нравится быть мамой. И нравится еще больше, когда вы зовете папу в три часа ночи.

Знаете еще что. Перестаньте прыгать на диване в тот момент, когда я сажусь на него со своим кофе. Я не знаю, почему вам это так нравится. Или почему половина всех моих вещей покрыта кофейными пятнами. Мне просто нужно один раз выпить кофе в тишине и покое, когда на часах не 4 часа утра, и чтобы он при этом не оказался на моей одежде.

Они говорят: «цени эти моменты», «не будь неблагодарной». Нет, я благодарна. Буду благодарна. Просто я сегодня не успела сходить в душ. А я хочу провести там добрых 45 минут. Я хочу смыть все, что на меня проливали каждый день из этих шести лет. И отстирать все пятна.

А в заключение я хочу сказать, что вы – самое ценное, что у меня есть, хоть иногда вы и бываете маленькими засранцами. Вы, ребята, весь мой огромный мир. И у меня не было другого пути.

По крайней мере, не похоже, что у меня есть какой-то выбор".

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#многодетные мамы#материнство#откровения
31 октября 2017Наталья Евгеньева
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