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Запретная любовь: как узнать, что ребенок влюбился в учителя

А главное, что делать, если школьный роман все-таки случился?

На днях в Петербурге прогремела история: 42-летний учитель английского покончил с собой из-за любви к 17-летней ученице. Предыдущий друг девушки вернулся из армии и якобы жестко отвадил влюбленного мужчину.

Нормально ли это, когда взрослый учитель вступает в близкие отношения со школьницей? Конечно, нет. Что делать в таком случае родителям, Woman's Day выяснил у доктора медицинских наук, профессора, ректора Института психологии и сексологии Петербурга Льва Щеглова.

учитель-педофил
Фото: Getty Images
Лев Щеглов

Влюбленность в учителя – частое явление. Особенно в 17 лет, когда молодой человек (или девушка), с одной стороны, почти взрослый, с другой, не всегда может контролировать свои эмоции и желания. Ничего экзотического в этом нет.

Объектами для такой юной влюбленности как раз часто и становится значимое для подростка лицо – учитель, тренер, наставник. Тот, кто старше, опытнее и, возможно, умнее.

Распознать по внешним признакам, что сын или дочь вступили в слишком близкие отношения с учителем или учительницей, практически невозможно.

Конечно, родители могут отметить некую нервозность, отстраненность, сосредоточенность на своих внутренних переживаниях. Но это совсем не значит, что подросток непременно имеет сексуальную связь с учителем. Причины такого состояния могут быть самыми разными.

Что делать, если ребенок действительно влюблен?

Лев Щеглов

В том, что ребенок влюбился в учителя, особой опасности нет. Точно так же она могла влюбиться в соседа, водопроводчика, врача в районной поликлинике. Но одно дело – влюбленность, другое – секс.

По российским законам, «возраст согласия» наступает в 16 лет. То есть если сын или дочь заявят: «Люблю – не могу, и любить буду», бороться трудно. Юридически закон учитель или учительница не нарушает. Но морально-этические нормы он преступил.

Что в таком случае делать папам и мамам, которые вдруг узнали о связи своего ребенка с педагогом?

Если подросток младше 16 лет, надо идти в полицию. А если старше, то – к директору, разбираться с педагогом, который нарушил дистанцию. К тому же иногда бывает, что педагог пользуется своим служебным положением и принуждает ученика к отношениям: «Я могу поставить тебе 5, а могу и 2».

Но разбираться надо обязательно. И иметь в виду, что иногда ученики могут и оговорить учителя, чтобы за что-то ему отомстить. Молодые симпатичные учителя-мужчины – в зоне риска.

Как избежать школьного романа?

Лев Щеглов

Установлена зависимость: если в семье подросток получает меньше любви и внимания, чем ему необходимо, это приводит к более раннему началу сексуальной жизни. Так, через близкие отношения со взрослым дядей или тетей, в том числе учителем или учительницей, ребенок ищет душевное тепло.

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#дети#подростки#школа#учитель#первая любовь#воспитание ребенка
23 октября 2017Марина Филиппова
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