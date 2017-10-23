Запретная любовь: как узнать, что ребенок влюбился в учителя

Влюбленность в учителя – частое явление. Особенно в 17 лет, когда молодой человек (или девушка), с одной стороны, почти взрослый, с другой, не всегда может контролировать свои эмоции и желания. Ничего экзотического в этом нет.

Объектами для такой юной влюбленности как раз часто и становится значимое для подростка лицо – учитель, тренер, наставник. Тот, кто старше, опытнее и, возможно, умнее.

Распознать по внешним признакам, что сын или дочь вступили в слишком близкие отношения с учителем или учительницей, практически невозможно.

Конечно, родители могут отметить некую нервозность, отстраненность, сосредоточенность на своих внутренних переживаниях. Но это совсем не значит, что подросток непременно имеет сексуальную связь с учителем. Причины такого состояния могут быть самыми разными.