Запретная любовь: как узнать, что ребенок влюбился в учителя

В том, что ребенок влюбился в учителя, особой опасности нет. Точно так же она могла влюбиться в соседа, водопроводчика, врача в районной поликлинике. Но одно дело – влюбленность, другое – секс.
По российским законам, «возраст согласия» наступает в 16 лет. То есть если сын или дочь заявят: «Люблю – не могу, и любить буду», бороться трудно. Юридически закон учитель или учительница не нарушает. Но морально-этические нормы он преступил.
Что в таком случае делать папам и мамам, которые вдруг узнали о связи своего ребенка с педагогом?
Если подросток младше 16 лет, надо идти в полицию. А если старше, то – к директору, разбираться с педагогом, который нарушил дистанцию. К тому же иногда бывает, что педагог пользуется своим служебным положением и принуждает ученика к отношениям: «Я могу поставить тебе 5, а могу и 2».
Но разбираться надо обязательно. И иметь в виду, что иногда ученики могут и оговорить учителя, чтобы за что-то ему отомстить. Молодые симпатичные учителя-мужчины – в зоне риска.