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Страшно любимые: звезды вспомнили школьные годы

Увлекательный флешмоб объявила певица Полина Гагарина в Instagram. Накануне Дня учителя она предложила коллегам по цеху вспомнить свои «любимые» предметы и поделиться фоткой того самого учебника, которого «глаза бы мои не видели» .

Полина Гагарина в школе боялась физики и химии

Звезды рассказали о своих любимых школьных предметах
Фото: @gagara1987

«То, что я не математического склада ума, окончательно стало ясно в 9-м классе. Со всей школьной программы мне особенно запомнилась физика», – призналась известная певица. Еще бы! Кол в четверти никого не оставит равнодушным. Спасибо учительнице, спасла будущую звезду, нарисовала ей тройку.

«Я спасалась тем, что списывала, спасалась, когда зубрила учебник и пересказывала его, не понимая ни слова», – вспоминает школьные будни звезда «Евровидения».

Маргарита Симоньян говорила на English

Звезды рассказали о своих любимых школьных предметах
Фото: @_m_simonyan_

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, наоборот, решила вспомнить только светлое и хорошее про свои школьные годы. «Я училась в лучшей школе Краснодара, и моя учительница английского Лобода Ирина Олеговна – лучший учитель из всех, о ком я когда-либо могла мечтать. Именно благодаря ее педагогическому таланту и других учителей школы я стала главным редактором международного медийного холдинга», – выразила свою благодарность педагогу на всю страну известная журналистка.

Михаил Галустян знает историю

Звезды рассказали о своих любимых школьных предметах
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Фото: @m_galustya

Известный юморист Михаил Галустян, поддержавший флешмоб Полины Гагариной, разместил в микроблоге фото с учебниками по своим самым любимым предметам.

«1. Это конечно же учебник по русскому языку. Русский язык по праву считается великим и могучим. Только отличное знание русского языка помогает придумывать смешные тексты, играть словами и искрометно шутить. 2. Учебник по истории. Каждый уважающий себя человек должен знать историю. Мировую историю, историю своей страны, военную историю. Ну и любой юморист должен уметь хорошо рассказывать смешные истории! Мало кто знает, что я по образованию учитель истории и права. Помните, те, кто не знает историю прошлого, не имеют будущего! 3. Учебник по биологии. Я думаю, все понимают, как важно знать, из чего состоит все живое на нашей планете, и знать строение своего тела. Именно этот учебник сподвиг меня получить медицинское образование. Хоть я и не стал медработником, считаю, что смехотерапия очень полезна для организма», – рассказал юморист КВН.

Леонид Агутин обожал литературу

Звезды рассказали о своих любимых школьных предметах
Фото: @agutinleonid

День учителя для Леонида Агутина – еще один повод навестить маму-педагога. «Моя мамочка отработала учителем не один десяток лет. Это воистину ее праздник. Вот, накопали старых учебников. Мои любимые – литература и история», – рассказал поклонникам наставник «Голоса».

Сергей Жуков был неравнодушен к химии

Звезды рассказали о своих любимых школьных предметах
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Фото: @sezhukov

В своих чувствах к учительнице химии Диане Вениаминовне на своей страничке в Instagram признался Сергей Жуков. «Посещаемость на ее уроках была 100%-ная, потому что все пацаны были в нее влюблены. Я, конечно, в первую очередь», – раскрыл секрет солист группы «Руки вверх».

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#Полина Гагарина#Михаил Галустян#Леонид Агутин#День Учителя
5 октября 2017Наталья Михеева
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