10 сыновей, которые превзошли звездных отцов

Кстати, парень с рождения знаком с актерской профессией, ведь его отец – Брендан Глисон, известный актер. Итак, сегодня мы познакомим вас с десятью молодыми актерами, которые по успешности успели переплюнуть своих известных отцов.
Донал Глисон
Широкой публике Донал стал известен после роли Билла Уизли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти». Правда, поначалу молодой человек не пришел в восторг от того, что ему придется играть вместе со своим отцом, который исполнил в фильме заметную и полюбившуюся зрителям роль Аластора Грюма. Впрочем, опасения Донала были абсолютно напрасны, его имя никак не стало ассоциироваться с именем известного отца. Кстати, после «Гарри Поттера» успех не заставил себя долго ждать. Практически через год Глисон был приглашен в фильм «Не отпускай меня», где его партнерами по площадке стали Кира Найтли и Эндрю Гарфилд. А еще через год Донал стал лауреатом кинопремии, которую получил за лучшую мужскую роль в фильме «Когда Харви встретил Боба». А одной из его последних ярких ролей стоит выделить работу в картине «Бруклин», за которую актер получил высокие оценки критиков. Как видим, карьера Донала идет только вверх, остается лишь ждать новых успешных фильмов с участием Глисона-младшего.
Патрик Шварценеггер
С такой фамилией и внешними данными, сын всемирно известного культуриста Арнольда Шварценеггера просто обязан был завоевать популярность в Голливуде. Патрик – просто копия отца в молодости, неудивительно, что у молодого человека буквально нет отбоя от представительниц прекрасного пола. Правда, с отцом Патрик находится не в самых лучших отношениях: ходят слухи, что после того, как миру стало известно о связи Арнольда с домработницей, Патрик решил взять фамилию своей матери, Марии Шрайвер. Так ли это на самом деле, пока неизвестно.
Билл Скарсгорд
На сегодня имя Билла Скарсгорда, пожалуй, известно всем любителям ужастиков. Ведь Биллу удалось воплотить образ злобного клоуна Пеннивайза в экранизации культового романа Стивена Кинга «Оно». Однако мало кто знает, что отец молодого шведского актера – это известный актер Стеллан Скарсгорд. Но, думаем, что не только столь громкой фамилией Билл обязан своему успеху. Как ни крути, но талант молодого человека очевиден не только зрителям, но и критикам. Надеемся, что в скором времени на олимпе шоу-бизнеса яркая звезда Билла будет сиять все ярче и ярче.
Колин Хэнкс
Популярный американский актер Колин Хэнкс уже давно снискал лавры в Голливуде. Неудивительно, что, будучи сыном Тома Хэнкса, парень делает вполне успешную профессиональную карьеру. Так, на счету Колина множество успешных работ в кино. Среди них такие фильмы, как «Страна чудаков», «Кинг-конг», «Мальчикам это нравится» и другие. Кроме того, Колин активно снимается в сериалах, например, не так давно актер снялся в телевизионном сериале «Фарго». Причем роль трусливого офицера получилась настолько насыщенной, что Хэнкс был отмечен за свои старания номинацией на премию «Эмми».
Бруклин Бэкхем
О 18-летнем сыне Дэвида и Виктории Бэкхемов известно не так уж много. Глядя на фотографии Бруклина Бэкхема без труда можно заметить схожие черты с именитым отцом. Однако столь звездная фамилия не избаловала юного красавца, напротив, молодой человек стремится к самостоятельности и уже успел поработать в местной кофейне. Впрочем, родители только одобряют желание сына и гордятся им. Кстати, Бруклин – отъявленный поклонник футбола, что ни капли не удивительно, учитывая тот факт, что его отец – в прошлом известный футболист. Правда, параллельно со спортом молодой человек увлекается и фотографией. Так, в семнадцать лет Бруклину уже доверяли крупные проекты.
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