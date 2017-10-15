10 сыновей, которые превзошли звездных отцов

Очередная новинка кинематографа порадует зрителей не только сюжетом, но и актерским составом. Так, в комедийном боевике «Сделано в Америке» пару голливудскому актеру Тому Крузу составит молодой, но уже перспективный актер Донал Глисон.

Кстати, парень с рождения знаком с актерской профессией, ведь его отец – Брендан Глисон, известный актер. Итак, сегодня мы познакомим вас с десятью молодыми актерами, которые по успешности успели переплюнуть своих известных отцов.

Донал Глисон

Фото: Getty Images

Широкой публике Донал стал известен после роли Билла Уизли в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти». Правда, поначалу молодой человек не пришел в восторг от того, что ему придется играть вместе со своим отцом, который исполнил в фильме заметную и полюбившуюся зрителям роль Аластора Грюма. Впрочем, опасения Донала были абсолютно напрасны, его имя никак не стало ассоциироваться с именем известного отца. Кстати, после «Гарри Поттера» успех не заставил себя долго ждать. Практически через год Глисон был приглашен в фильм «Не отпускай меня», где его партнерами по площадке стали Кира Найтли и Эндрю Гарфилд. А еще через год Донал стал лауреатом кинопремии, которую получил за лучшую мужскую роль в фильме «Когда Харви встретил Боба». А одной из его последних ярких ролей стоит выделить работу в картине «Бруклин», за которую актер получил высокие оценки критиков. Как видим, карьера Донала идет только вверх, остается лишь ждать новых успешных фильмов с участием Глисона-младшего.

Патрик Шварценеггер

Фото: Getty Images

С такой фамилией и внешними данными, сын всемирно известного культуриста Арнольда Шварценеггера просто обязан был завоевать популярность в Голливуде. Патрик – просто копия отца в молодости, неудивительно, что у молодого человека буквально нет отбоя от представительниц прекрасного пола. Правда, с отцом Патрик находится не в самых лучших отношениях: ходят слухи, что после того, как миру стало известно о связи Арнольда с домработницей, Патрик решил взять фамилию своей матери, Марии Шрайвер. Так ли это на самом деле, пока неизвестно.

Билл Скарсгорд

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

На сегодня имя Билла Скарсгорда, пожалуй, известно всем любителям ужастиков. Ведь Биллу удалось воплотить образ злобного клоуна Пеннивайза в экранизации культового романа Стивена Кинга «Оно». Однако мало кто знает, что отец молодого шведского актера – это известный актер Стеллан Скарсгорд. Но, думаем, что не только столь громкой фамилией Билл обязан своему успеху. Как ни крути, но талант молодого человека очевиден не только зрителям, но и критикам. Надеемся, что в скором времени на олимпе шоу-бизнеса яркая звезда Билла будет сиять все ярче и ярче.

Колин Хэнкс

Фото: Getty Images

Популярный американский актер Колин Хэнкс уже давно снискал лавры в Голливуде. Неудивительно, что, будучи сыном Тома Хэнкса, парень делает вполне успешную профессиональную карьеру. Так, на счету Колина множество успешных работ в кино. Среди них такие фильмы, как «Страна чудаков», «Кинг-конг», «Мальчикам это нравится» и другие. Кроме того, Колин активно снимается в сериалах, например, не так давно актер снялся в телевизионном сериале «Фарго». Причем роль трусливого офицера получилась настолько насыщенной, что Хэнкс был отмечен за свои старания номинацией на премию «Эмми».

Бруклин Бэкхем

Фото: Getty Images

О 18-летнем сыне Дэвида и Виктории Бэкхемов известно не так уж много. Глядя на фотографии Бруклина Бэкхема без труда можно заметить схожие черты с именитым отцом. Однако столь звездная фамилия не избаловала юного красавца, напротив, молодой человек стремится к самостоятельности и уже успел поработать в местной кофейне. Впрочем, родители только одобряют желание сына и гордятся им. Кстати, Бруклин – отъявленный поклонник футбола, что ни капли не удивительно, учитывая тот факт, что его отец – в прошлом известный футболист. Правда, параллельно со спортом молодой человек увлекается и фотографией. Так, в семнадцать лет Бруклину уже доверяли крупные проекты.

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