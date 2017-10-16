А дома лучше! 20 звезд, родивших в собственной спальне

Актриса навела в свое время шороху не только тем, что первая из знаменитостей появилась на обложке глянцевого журнала сильно беременной и полностью обнаженной, но еще и тем, что всех трех дочерей от Брюса Уиллиса – Румер, Скаут и Таллулу – родила не выходя из дома, причем помимо акушерок еще присутствовали операторы, которые снимали процесс деторождения на видео.
Деми Мур
Мерил Стрип
Если бы «Оскары» давали не только за работы в кино (у актрисы 3 статуэтки и аж 20 номинаций), но еще и за роды, актрису наверняка наградили бы – шутка ли, у нее четверо детей, три дочери и сын. Правда, только одного ребенка Мерил родила дома – причины, которые заставили актрису пойти на этот шаг, неизвестны, поскольку и она, и ее супруг, скульптор Дон Гаммер, о личной жизни журналистам предпочитают ничего не говорить.
Синди Кроуфорд
Супермодель родила дома и сына Пресли, и дочь Кайю в присутствии мужа Рэнди Гербера и трех акушерок. «Я никому об этом не рассказывала в то время, поскольку у домашних родов немало противников, которые рассказывают жуткие истории, – поделилась Синди в одном из интервью. — Даже муж мой поначалу недоумевал: „Зачем мы делаем это?“. После родов мы провели три дня дома, никаких гостей – это было время, которое мы целиком посвятили нашему малышу, и супруг меня понял. Так что я выступаю за роды дома, если беременность протекает без осложнений».
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Элисон Ханниган
Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» первого ребенка родила дома, причем естественным путем, что означало отказ от использования каких-либо вспомогательных медикаментов и обезболивающего. Актриса рассказывала об этом опыте: «Мне помогала акушерка, думали еще пригласить доктора, но он сказал, что его помощь понадобится мне, только если я приеду в больницу, до чего, слава богу, не дошло».
Ирена Понарошку
Телеведущая родила первенца 31 марта 2011 года дома при помощи профессиональной акушерки и без медицинского вмешательства. Мальчик весом 3500 граммов появился на свет в семь утра. Коллегам с канала MTV счастливая мама заявила, что «пребывает в эйфории».
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