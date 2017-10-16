А дома лучше! 20 звезд, родивших в собственной спальне

У домашних родов есть как сторонники, так и противники, однако в последнее время такой способ деторождения становится все более популярным – в том числе и у знаменитостей, вот и Кейт Миддлтон подумывает рожать дома. Woman’s Day поинтересовался, кто из известных женщин отказался ехать в роддом.

Деми Мур

Деми (в центре) с Румер и Скаут Фото: Getty Images

Актриса навела в свое время шороху не только тем, что первая из знаменитостей появилась на обложке глянцевого журнала сильно беременной и полностью обнаженной, но еще и тем, что всех трех дочерей от Брюса Уиллиса – Румер, Скаут и Таллулу – родила не выходя из дома, причем помимо акушерок еще присутствовали операторы, которые снимали процесс деторождения на видео.

Мерил Стрип

С дочками в 2004 году Фото: Getty Images

Если бы «Оскары» давали не только за работы в кино (у актрисы 3 статуэтки и аж 20 номинаций), но еще и за роды, актрису наверняка наградили бы – шутка ли, у нее четверо детей, три дочери и сын. Правда, только одного ребенка Мерил родила дома – причины, которые заставили актрису пойти на этот шаг, неизвестны, поскольку и она, и ее супруг, скульптор Дон Гаммер, о личной жизни журналистам предпочитают ничего не говорить.

Синди Кроуфорд

Вся семейка в сборе: Пресли, Кайя, Синди и ее супруг Рэнди Гербер Фото: Getty Images

Супермодель родила дома и сына Пресли, и дочь Кайю в присутствии мужа Рэнди Гербера и трех акушерок. «Я никому об этом не рассказывала в то время, поскольку у домашних родов немало противников, которые рассказывают жуткие истории, – поделилась Синди в одном из интервью. — Даже муж мой поначалу недоумевал: „Зачем мы делаем это?“. После родов мы провели три дня дома, никаких гостей – это было время, которое мы целиком посвятили нашему малышу, и супруг меня понял. Так что я выступаю за роды дома, если беременность протекает без осложнений».

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Элисон Ханниган

Фото: Getty Images

Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» первого ребенка родила дома, причем естественным путем, что означало отказ от использования каких-либо вспомогательных медикаментов и обезболивающего. Актриса рассказывала об этом опыте: «Мне помогала акушерка, думали еще пригласить доктора, но он сказал, что его помощь понадобится мне, только если я приеду в больницу, до чего, слава богу, не дошло».

Ирена Понарошку

Фото: Legion Media

Телеведущая родила первенца 31 марта 2011 года дома при помощи профессиональной акушерки и без медицинского вмешательства. Мальчик весом 3500 граммов появился на свет в семь утра. Коллегам с канала MTV счастливая мама заявила, что «пребывает в эйфории».

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