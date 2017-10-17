А вот и живот: невеста Роналду уже не скрывает беременность

Любовь Криштиану к детям можно сравнить только с его безграничной фотогеничностью. Похоже, он нисколечко не кривил душой, когда говорил, что мечтает о большой семье. Она у него и сейчас-то немаленькая. Но скоро будет еще больше.

Если честно, мы сомневались, что Джорджина, невеста Роналду, действительно беременна. Может, пиар-ход? Может, он вообще девушку завел, только чтобы уверить всех в своей традиционной ориентации? Недаром ведь мама Криштиану уверяла, что в ближайшее время они с Джорджиной детей не планируют. Тем более что спортсмен только-только стал папой близнецов: Ева и Матео родились 8 июня. Если кто забыл – от суррогатной матери, как и первенец Роналду, Криштиану-младший.