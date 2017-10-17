А вот и живот: невеста Роналду уже не скрывает беременность

Любовь Криштиану к детям можно сравнить только с его безграничной фотогеничностью. Похоже, он нисколечко не кривил душой, когда говорил, что мечтает о большой семье. Она у него и сейчас-то немаленькая. Но скоро будет еще больше.
Если честно, мы сомневались, что Джорджина, невеста Роналду, действительно беременна. Может, пиар-ход? Может, он вообще девушку завел, только чтобы уверить всех в своей традиционной ориентации? Недаром ведь мама Криштиану уверяла, что в ближайшее время они с Джорджиной детей не планируют. Тем более что спортсмен только-только стал папой близнецов: Ева и Матео родились 8 июня. Если кто забыл – от суррогатной матери, как и первенец Роналду, Криштиану-младший.
С того момента, как поползли слухи о беременности Джорджины, к ее страничке в соцсети внимание резко повысилось. Всем было интересно, насколько сплетни правдивы. Но красотка-модель не давала повода для пересудов: публиковала видео с тренировок да фотографии, на которых живота не разглядеть. А если в купальнике – то только со спины. В общем, привычный образ жизни и никакой определенности.
И тут – та-дам! — свершилось. Джорджина сначала показала видео, как она танцует латиноамериканский танец. Потом – семейное фото вместе с женихом и детьми. И сомнений не осталось: малыш будет! Первенец 22-летней Джорджины и четвертый ребенок 32-летнего Роналду появится на свет, похоже, еще до конца года. Животик уже вполне заметный. Так что не зря Джорджина привыкает к материнству: встречает Криштиану-младшего из школы и гуляет с близнецами.
По слухам (простите, окружение футболиста крайне неразговорчиво!), у пары родится девочка. Ничего более определенного о будущем ребенке пока узнать не удалось. Впрочем, стоит набраться терпения. Роналду – не из тех, кто скрывает детей. Своим отцовством он настолько гордится, что рад со всеми своими фолловерами (а их больше 113 миллионов) поделиться своим семейным счастьем.