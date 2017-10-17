Амаль Клуни в панике: она никак не может похудеть после родов

Казалось бы, ну куда ей еще худеть? Ведь красавица даже во время беременности выглядела такой хрупкой, что за нее переживали фанаты. Но Амаль своей внешностью недовольна.

Как? Как в этом практически прозрачном теле умудрилась поместиться двойня? Амаль Клуни, впервые ставшая мамой в июне этого года, всю беременность оставалась такой же хрупкой и точеной, как и до зачатия. За нее даже начали переживать близкие и поклонники: западные СМИ писали, что и врачи тоже беспокоятся из-за того, что Амаль совсем не набирает вес. Позже, правда, представители пары опровергли эти слухи и заверили фанатов, что супруга Джорджа Клуни поправляется ровно на столько, на сколько нужно. Не больше и не меньше. Вскоре после родов Амаль вышла в свет. И свет удивился тому, как прекрасно выглядит молодая мамочка. В отличие от супруга, который имел вид бледный и измотанный из-за бессонницы. Джордж тогда объяснил, что он встает на кормление вместе с женой. «Мне просто стыдно спать, когда Амаль встает и идет кормить детей», – объяснял он. Красавчик!

Выход Амаль в свет 2 сентября. Фото: GettyImages

Но все же есть человек, который недоволен тем, как выглядит молодая мамочка. Это она сама. Как сообщили инсайдеры изданию Radaroline, Амаль просто в панике из-за того, что не может вернуться в дородовую форму. А знаете, сколько у нее лишнего? 900 граммов. Да-да, меньше килограмма – но для Амаль это критично. «Она обычно весит 54 килограмма с небольшим. А после родов вес перевалил за отметку 55 кг, и Амаль чувствует себя неуютно», – рассказал источник. Рост 39-летней миссис Клуни, кстати, – 174 сантиметра. Даже если бы она весила (о ужас!) целых 60 кг, это никак излишеством нельзя было бы назвать. Однако Амаль к себе строга. Что ж, можно только позавидовать ее силе воли! Бороться с «лишним» весом супруга голливудской звезды будет теперь не одна. Она обратилась за помощью к известному диетологу и стилисту Рейчел Зои. С ней Амаль давно знакома и, по ее словам, очень уважает образ жизни Рейчел. Ну а мы будем надеяться, что мама близнецов не слишком увлечется вопросом похудения и не сбросит лишнего. А то так недолго и в собственную тень превратиться.

Напомним, этим летом Амаль и Джордж Клуни впервые стали родителями. У актера и адвокатессы родились близнецы, которых назвали Элла и Александр. Джордж тут же принял беспрецедентные меры безопасности: оборудовал дом ультрасовременной системой охраны, нанял близнецам бодигардов, а также шесть нянек, которые присматривают за двойняшками круглосуточно. Детей супруги до сих пор никому не показывают, оберегая их от назойливого внимания прессы. По мнению Джорджа, малышам нести бремя славы и за себя, и за родителей еще рановато.

Звезды после родов: 10 знаменитостей, не сразу пришедших в форму Подробнее