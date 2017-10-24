Борщ-пюре и тараканы: чем звезды кормят своих детей

Порой знаменитым мамам и папам приходится идти на невероятные ухищрения, чтобы заставить свое чадо съесть что-нибудь полезное. А иногда проще махнуть рукой и уступить: пусть дитя жует свой бургер, лишь бы голодным не ходил. В общем, все как у людей. Мы заглянули в звездные Instagram, чтобы рассказать вам, что едят звездные дети.

Ксения Новикова

Публикация от Ксения Новикова (@novikovaofficial) Июн 20 2017 в 4:37 PDT

Отдыхая в Турции, певица предложила своим подписчикам в Instagram отгадать, что это такое странное находится в тарелке ее сына Мирона. Догадаться было сложно. «Эта „жижа“ – не что иное, как БОРЩ-ПЮРЕ! Да-да!!! Именно борщ и именно пюре! И такое бывает… Рассказываю историю… Мирон всегда любил борщ. Это было одним из немногих блюд, что он вообще соглашался есть. Как-то у него заболело горло, было больно глотать. И я взяла и проблендерила борщ. Так и появился в нашем меню БОРЩ-ПЮРЕ! Он так пришелся Мирону по вкусу, что пришлось бедным туркам объяснять, что мне нужен блендер для (!!!) борща! Не думаю, что они до конца меня поняли, но дело сделали! Загадочная русская душа, подумали…»

Джессика Альба

The monkeys -love them so much #familyvacay Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) Дек 28 2016 в 6:36 PST

«Когда я была беременна дочкой Хонор, то просто с ума сходила – все время хотелось арбуза», – вспоминала Джессика Альба в одном из интервью. А когда девочка родилась, актрисе пришлось включить хитрость 80-го уровня: «Она никогда не ест, пока я ей не скажу не есть, так что мне приходится убеждать ее методом от противного: обычно говорю, что ей лучше даже не пробовать эти овощи, и тогда она из чувства противоречия съедает свою брокколи».

Ксения Бородина

Когда тебе отдали веееееесь виноград Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Авг 20 2017 в 8:37 PDT

В Instagram телеведущей можно найти немало снимков так обожаемых ею арбузов, а вот ее младшая дочка Тея явно предпочитает другие фрукты. Впрочем, Ксения на аппетит дочки не жалуется. И даже опубликовала видео, на котором Тея соглашается заказать в кафе все, что читает мама в меню: грибы, пиццу, руколу…

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Эмма Бантон

My gorgeous boy! Публикация от emmaleebunton (@emmaleebunton) Ноя 23 2014 в 2:07 PST

Когда сыну экс-вокалистки группы Spice Girls было всего два года, он очень любил лосось с кус-кусом (пшеничной крупой) в исполнении его папы Джейда Джонса. «Бо просто обожал это блюдо», – вспоминает Эмма. Не самые скверные предпочтения, согласитесь. В среднестатистического ребенка кашу с рыбой не впихнешь.

Анфиса Чехова

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova) Окт 22 2017 в 3:10 PDT

«Уехала по делам, оставила папу с Соликом, – пишет телеведущая в подписи к снимку. — Присылают мне фото завтрака. Папа может!» Сама Анфиса при этом делает выбор в пользу исключительно здоровой пищи. Но это же не повод ограничивать мальчика. Тем более что на завтрак можно все. Кстати, Соломону, сыну Анфисы от актера Гурама Баблишвили, 31 мая исполнилось пять лет.

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