Дайнеко в бешенстве из-за того, что ее экс-муж сделал с ребенком

19 сентября Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман окончательно распрощались. Музыкант опубликовал на своей страничке в Instagram пост, которым поставил точку в отношениях с теперь уже бывшей супругой: «К сожалению, или к счастью, наши пути с тобой расходятся». Отметил, так сказать, развод. Тем же постом Дмитрий, как в знаменитой песне Михаила Боярского, поблагодарил Вику за дочь: «Она у нас лучшая».
Но с получением свидетельства о разводе скандалить пара не перестала. На передаче «Ты не поверишь» Дмитрий заявил, что экс-жена не дает ему видеться с дочкой. А его папу с мамой и вовсе футболит уже чуть ли не год: бабушка и дедушка лишены возможности видеть внучку. Вика в ответ за словом в карман не полезла.
«Странно, когда отцы, которые тратят 10 тысяч рублей в месяц на алименты любимому ребенку и находят удобное время для встреч раз в два месяца, рассказывают такие неадекватные нелепости на камеру. Мне бы было как минимум стыдно», – написала певица на своей страничке в Instagram.
А потом Дмитрий и вовсе пошел на крайние меры. Известно, что Вика тщательно оберегает дочку от внимания публики. Она ни разу не показала ребенка поклонникам: ни со спины, ни с закрытым лицом. Даже имени дочки Вика не назвала. Только недавно ее бывший супруг признался, что малышку назвали Лидией. А недавно и вовсе опубликовал фото с малышкой на своей страничке в соцсети: дочка сидит на плечах у папы. Личика Лиды там видно не было. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев Виктории.
«У меня есть серьезные основания требовать то, чего я требую, и он первый, кто был в курсе. Неужели за все два года мне не хотелось выложить красивое фото с ней? Ее затылочек, или ручку, или ножку, не говоря уже о самой любимой улыбке на свете?! И с радостью бы это сделала, если бы не было психопатов вокруг, которые не предсказуемы и готовы на очень многое», – объяснила свою скрытность мама малышки Лиды.
Дмитрий под давлением Виктории фото все же удалил. Поклонники в большинстве своем Вику поддержали. Но нашлись и такие, которые в ее материнском гневе увидели попытку лишний раз пропиариться: «А что тут такого? Ребенка до пенсии вот так скрывать? Относитесь проще. Если бы вы показали сразу, как многие звездные мамы делают, не было б такого. Вы же не звезда мирового масштаба, чтобы кому-то была интересна ваша дочь. Сами придумали и сами раздули, пиар как он есть».