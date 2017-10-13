Дайнеко в бешенстве из-за того, что ее экс-муж сделал с ребенком

19 сентября Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман окончательно распрощались. Музыкант опубликовал на своей страничке в Instagram пост, которым поставил точку в отношениях с теперь уже бывшей супругой: «К сожалению, или к счастью, наши пути с тобой расходятся». Отметил, так сказать, развод. Тем же постом Дмитрий, как в знаменитой песне Михаила Боярского, поблагодарил Вику за дочь: «Она у нас лучшая».

Но с получением свидетельства о разводе скандалить пара не перестала. На передаче «Ты не поверишь» Дмитрий заявил, что экс-жена не дает ему видеться с дочкой. А его папу с мамой и вовсе футболит уже чуть ли не год: бабушка и дедушка лишены возможности видеть внучку. Вика в ответ за словом в карман не полезла.

«Странно, когда отцы, которые тратят 10 тысяч рублей в месяц на алименты любимому ребенку и находят удобное время для встреч раз в два месяца, рассказывают такие неадекватные нелепости на камеру. Мне бы было как минимум стыдно», – написала певица на своей страничке в Instagram.