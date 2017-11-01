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Не патриоты: дети знаменитостей, уехавшие жить за границу

Говорят, где родился, там и пригодился. Но только говорят. Российские знаменитости стремятся во всем угодить своим детям и защитить их от пристального внимания журналистов. Поэтому 1 сентября дети большинства россиян пошли в обычные школы и университеты, а дочки и сыновья многих звезд будут учиться на чужбине.

Артемий, сын певицы Валерии

#мама @valeriya

Публикация от s (@artemynik)

22-летний сын певицы Валерии, отучившись одновременно в двух высших учебных заведениях, в Швейцарии и Америке, решил остаться за границей. В Женеве юноша сначала окончил Международную школу по системе IB, что означает «международный бакалавриат» – универсальный курс, обеспечивающий подготовку к поступлению в университеты во всех странах мира.

Высшее образование Артем получил в университете Вебстер, который, как и школа, находится в Женеве. Причем учился юноша сразу на двух факультетах: бизнеса и компьютерных наук. А параллельно Артемий поступил еще и в калифорнийский университет Беркли, чтобы выучиться на саундпродюсера. Там он практически не бывал, так как обучение дистанционное.

После окончания учебы Артемий долго без работы не сидел. Летом этого года ему поступило предложение от арабской семьи, владеющей студией The Hana Road Studios и отелями в Швейцарии и по всему миру, стать сотрудником звукозаписывающей компании в Монтре. В списке должностных обязанностей Артемия – продюсирование, менеджмент и финансовые вопросы.

Публикация от s (@artemynik)

Учился сын певицы не зря – он даже помог записать гимн, который Валерия вместе с Эмином Агаларовым и Ани Лорак 27 июля исполнила на открытии фестиваля «Жара-2017» в Баку.

«Для мамы наше здоровье и образование всегда были на первом месте, – рассказывал в одном из интервью Woman’s Day, будучи еще студентом, сын звезды. — Благодаря ей я 11 лет учусь в Швейцарии в школе. У меня на карточке сумма 300 евро в месяц, а у некоторых одноклассников безлимитные карточки. Зато я научился распределять деньги и зарабатывать сам. У меня в жизни есть все, о чем мечтал, пусть появилось все не сразу. За просто так мама крупные покупки детям не приветствует. Из-за этого они с Йосей спорят. Он любит нас баловать, сразу после нашего знакомства купил мне ноутбук, а четырехлетнему Сеньке – PlayStation. Мама – противница этого. Хорошие подарки – телефон, компьютер, машину – дарит только на дни рождения или за какие-то заслуги. А единственное, в чем она мне отказала, была покупка мопеда: для нее главное – наша безопасность. Наверное, сложно контролировать ребенка на расстоянии несколько тысяч километров, но маме отчасти это удается. Каждый день мы с ней переписываемся в айфоне, а раз в три дня созваниваемся. Еще благодаря маме я полюбил путешествия. Раньше ненавидел таскаться по музеям, а сейчас делаю это с удовольствием».

Никита, сын Анжелики Агурбаш

Сын Анжелики Никита поступил в университет Боккони, что в Милане, два года назад.

«Радость и гордость за сына переполняют мое сердце! Никита – студент университета Боккони! Спасибо, сын. Ты оправдал все мои надежды. Удачи тебе, отличных знаний, прекрасного будущего! Я самая счастливая мама», – написала тогда Анжелика на своей страничке в «Инстаграме».

Анжелика всегда говорила, что ее сын Никита – способный мальчик, талантливый, знает три иностранных языка, занимается спортом и бальными танцами, так почему не дать ему шанс получить отличные знания за границей?

В будущем молодой человек мечтает стать юристом или экономистом.

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Виола, дочь Валерия Сюткина

Дочь певца Валерия Сюткина изучает историю искусств во Франции. Девушка учится в Парижском университете, который является одним из самых престижных в Европе. Родные Виолы рассказывают, что девочка выросла очень талантливой. Виола часто пишет различного рода сочинения, стихи или даже полноценные романы.

«У нас короткие семестры, новые предметы появляются постоянно. Самое сложное было сдать научно-фантастическую литературу, – делилась как-то со „СтарХитом“ Сюткина. — Очень много научных терминов. Чтобы это все выучить, закрывалась в комнате, зубрила, пила кофе и ела шоколад».

Складывается впечатление, что девушка уже имеет обеспеченное будущее, однако на самом деле все совсем не так. К примеру, звездный папа заявил, что считает свою дочь очень способной. Но в то же время Валерий Сюткин не создает для нее всех необходимых условий для беззаботной жизни. Единственное, чем он помогает Виоле, так это тем, что организовывает ей путешествия по всему миру, чтобы девочка развивала знания и фантазию.

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#звездные дети#как уехать учиться за границу#эксклюзив#выбор редакции
1 ноября 2017Любовь ПришлаяАлиса Александрова
Комментарии5
Гость01.11.17 15:59

МАКСИМ Чернявский, а не Дмитрий

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Сергей Мельников07.09.15 16:12

Седакова, так просто "ТАЛАНТИЩЕ".......

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Валерий Танский07.09.15 11:44

одним словом патриоты.

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Lulu Ra07.09.15 06:52

amerika je plokhaya evropa plokhaya chej vsekh svoikh detey tuda otpravlyaete pust uchatsya u sebya doma ili dom u vas toje ne Rossiya znajit poete i dengi zarabativaete v Rossii a jivete v amerike i evrope a prostomu narodu so stseni orete rossiyane

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Гость02.11.17 06:55

какие звезды такие и дети

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