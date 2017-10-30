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Экстремально похудевшая Илана Юрьева рассказала о диете после родов

Звезда «Уральских пельменей» настолько стройная, что ее поклонники начали переживать за ее здоровье. Мама двухлетней Дианы рассказала Woman’s Day, как ей удалось добиться такой впечатляющей формы.
Илана Юрьева

– Юмор в моей жизни очень важен, но к беременности я отнеслась со всей ответственностью! Возможно, это сыграло свою роль, поскольку 9 месяцев в ожидании Дианы прошли для меня довольно легко. Успевала и репетировать, и выступать, и путешествовать.

На третьем триместре перестала выходить на сцену – но тут начался шквал съемок для изданий, посвященных будущим мамочкам. Снималась с удовольствием и для себя, и для прессы. Я была настоящей красавицей в этот период, чувствовала себя комфортно, и мне все делали комплименты!

Но, как в сказке про Золушку, только куранты пробили полночь, как волшебство рассеялось. После родов у меня появились все признаки депрессии на фоне недовольства собой. Дело в том, что во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной. Когда приходила в ресторан, говорила: «Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко». Муж смеялся надо мной, говорил: «Ты такая выгодная жена, тебя можно водить в самые дорогие рестораны. Тебе только корзиночку хлеба, и ты довольна». У меня не было ни дня токсикоза, наверно, потому, что я хорошо кушала. Но вот если я плотно не поем, то мне становилось нехорошо. В итоге я набрала 20 килограммов, но совершенно не переживала, знала, что все равно их сброшу.

Илана Юрьева похудела
Фото: @ilana7788

После родов было минус 7 килограммов, хотя живот сокращался достаточно долго. Да и состояние тела в целом… В общем, это было ужасно! Целых 13 лишних килограммов! А уже через 3 месяца мне нужно было сниматься, а значит, требовалось быстро восстановить форму.

Я переживала, чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом. Поскольку на спорт первый месяц было наложено строгое табу, я обратилась за помощью к массажистам. К счастью, недостатка в помощниках у меня не было – возиться с Дианой с удовольствием помогали обе новоиспеченных бабушки, нередко с ней оставался и папа.

Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов – это диета кормящей мамы! Пришлось быть строгой к себе, но только так получилось в сжатые сроки вернуться к нужной форме. Питалась так, чтобы у малышки не было колик. Отказалась от фруктов, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару. В общем, довольно строгая диета. А самым сложным было отказаться от кофе. Пила только чай.

Но любая диета – это временная мера: когда она заканчивается, вес возвращается даже в большем размере. И выход тут только один – всегда питаться правильно. Сейчас я ем пять раз в день небольшими порциями и не перекусываю на бегу. Отказалась от сахара, заменив его медом – благо, фирма мужа выпускает целых 13 сортов этого полезного продукта, и мне есть, из чего выбирать. Внимательно слежу за количеством соли в еде: в нашей семье принято специально недосаливать блюда. Вечером мы обязательно ужинаем, но выбираем легкую пищу.

Илана Юрьева похудела
Фото: архивы пресс-служб

Если нужно срочно прийти в форму, то лучший способ для меня – это разгрузочные дни. Я использую белковую разгрузку: весь день нужно есть только белковые продукты. На завтрак два вареных яйца, на обед – куриную грудку, на полдник – творог, на ужин – обезжиренный йогурт. Также можно есть огурцы и помидоры. Ни в коем случае не использовать специи, соусы, соль – все это задерживает воду в организме. Таким образом вы выводите из организма лишнюю жидкость.

На следующий день нельзя набрасываться сразу на еду: добавьте к белковому набору 1−2 дополнительных продукта. На третий день я постепенно возвращаюсь к обычной еде, но стараюсь не наедаться. Табу наложено на все мучное, сладкое и соленое. На следующие выходные обязательно иду в баню: это дает просто потрясающий эффект! Русская баня помогает не просто закрепить результат, но и вывести лишнюю жидкость и убрать до 2 кг веса. А приятным бонусом станет блеск в глазах, румянец на щеках и хорошее состояние кожи и волос.

Кстати, если вы идете в баню впервые, посоветуйтесь с парильщиком и выполняйте все его рекомендации. А после вам, скорее всего, захочется есть, но нужно держать себя в руках: максимум, что можно позволить, – овощной салат и травяные чаи.

И есть еще один напиток, который я вам порекомендую: горячая вода, тертый имбирь и лимон. Когда напиток немного остынет, добавьте ложку меда – важно не класть его прямо в кипяток, чтобы не убить полезные свойства этой сладости. В результате вы получите не только полезное, но и вкусное средство, которое ускорит метаболизм и поддержит ваш иммунитет!

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Диета диетой, а спортзал нужен. Больше фото – по стрелке
Фото: @ilana7788
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#Илана Юрьева#Уральские пельмени#как похудеть после родов#звездные родители#интервью
30 октября 2017Наталья Евгеньева
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