Экстремально похудевшая Илана Юрьева рассказала о диете после родов

Звезда «Уральских пельменей» настолько стройная, что ее поклонники начали переживать за ее здоровье. Мама двухлетней Дианы рассказала Woman’s Day, как ей удалось добиться такой впечатляющей формы.

– Юмор в моей жизни очень важен, но к беременности я отнеслась со всей ответственностью! Возможно, это сыграло свою роль, поскольку 9 месяцев в ожидании Дианы прошли для меня довольно легко. Успевала и репетировать, и выступать, и путешествовать.

На третьем триместре перестала выходить на сцену – но тут начался шквал съемок для изданий, посвященных будущим мамочкам. Снималась с удовольствием и для себя, и для прессы. Я была настоящей красавицей в этот период, чувствовала себя комфортно, и мне все делали комплименты! Но, как в сказке про Золушку, только куранты пробили полночь, как волшебство рассеялось. После родов у меня появились все признаки депрессии на фоне недовольства собой. Дело в том, что во время беременности я без ограничений ела все, чего душа желала: и хлеб, и печеньки, и шоколад. Чувствовала себя расслабленной и умиротворенной. Когда приходила в ресторан, говорила: «Мне, пожалуйста, побыстрее хлебную корзиночку и масличко». Муж смеялся надо мной, говорил: «Ты такая выгодная жена, тебя можно водить в самые дорогие рестораны. Тебе только корзиночку хлеба, и ты довольна». У меня не было ни дня токсикоза, наверно, потому, что я хорошо кушала. Но вот если я плотно не поем, то мне становилось нехорошо. В итоге я набрала 20 килограммов, но совершенно не переживала, знала, что все равно их сброшу.

Фото: @ilana7788

После родов было минус 7 килограммов, хотя живот сокращался достаточно долго. Да и состояние тела в целом… В общем, это было ужасно! Целых 13 лишних килограммов! А уже через 3 месяца мне нужно было сниматься, а значит, требовалось быстро восстановить форму. Я переживала, чувствовала себя некрасивой, несмотря на все попытки мужа разуверить меня в этом. Поскольку на спорт первый месяц было наложено строгое табу, я обратилась за помощью к массажистам. К счастью, недостатка в помощниках у меня не было – возиться с Дианой с удовольствием помогали обе новоиспеченных бабушки, нередко с ней оставался и папа. Конечно, не обошлось и без пересмотра своего рациона, и тут уверенно могу сказать, что лучшая диета после родов – это диета кормящей мамы! Пришлось быть строгой к себе, но только так получилось в сжатые сроки вернуться к нужной форме. Питалась так, чтобы у малышки не было колик. Отказалась от фруктов, ела овощи, рыбу и курицу, приготовленную на пару. В общем, довольно строгая диета. А самым сложным было отказаться от кофе. Пила только чай. Но любая диета – это временная мера: когда она заканчивается, вес возвращается даже в большем размере. И выход тут только один – всегда питаться правильно. Сейчас я ем пять раз в день небольшими порциями и не перекусываю на бегу. Отказалась от сахара, заменив его медом – благо, фирма мужа выпускает целых 13 сортов этого полезного продукта, и мне есть, из чего выбирать. Внимательно слежу за количеством соли в еде: в нашей семье принято специально недосаливать блюда. Вечером мы обязательно ужинаем, но выбираем легкую пищу.

Фото: архивы пресс-служб

Если нужно срочно прийти в форму, то лучший способ для меня – это разгрузочные дни. Я использую белковую разгрузку: весь день нужно есть только белковые продукты. На завтрак два вареных яйца, на обед – куриную грудку, на полдник – творог, на ужин – обезжиренный йогурт. Также можно есть огурцы и помидоры. Ни в коем случае не использовать специи, соусы, соль – все это задерживает воду в организме. Таким образом вы выводите из организма лишнюю жидкость. На следующий день нельзя набрасываться сразу на еду: добавьте к белковому набору 1−2 дополнительных продукта. На третий день я постепенно возвращаюсь к обычной еде, но стараюсь не наедаться. Табу наложено на все мучное, сладкое и соленое. На следующие выходные обязательно иду в баню: это дает просто потрясающий эффект! Русская баня помогает не просто закрепить результат, но и вывести лишнюю жидкость и убрать до 2 кг веса. А приятным бонусом станет блеск в глазах, румянец на щеках и хорошее состояние кожи и волос. Кстати, если вы идете в баню впервые, посоветуйтесь с парильщиком и выполняйте все его рекомендации. А после вам, скорее всего, захочется есть, но нужно держать себя в руках: максимум, что можно позволить, – овощной салат и травяные чаи. И есть еще один напиток, который я вам порекомендую: горячая вода, тертый имбирь и лимон. Когда напиток немного остынет, добавьте ложку меда – важно не класть его прямо в кипяток, чтобы не убить полезные свойства этой сладости. В результате вы получите не только полезное, но и вкусное средство, которое ускорит метаболизм и поддержит ваш иммунитет!

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