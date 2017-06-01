Елена Исинбаева перестала скрывать дочку

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Трехлетняя Ева приняла участия в соревнованиях на кубок своей знаменитой мамы.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз. 28 июня дочери прославленной спортсменки Еве исполнится три года, однако за это время знаменитая мама всего пару раз публиковала фотографии малышки на своей страничке в «Инстаграме». При этом Елена старалась выбирать такие ракурсы, чтобы лица Евы в кадре не было видно.

Фото: @isinbaevayelena

Но судя по всему, Елена Исинбаева решила, что пришло время вывести в свет подрастающую наследницу. Трехлетняя Ева появилась на публике, приняв участие во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике на кубок своей мамы. Спортивный праздник на днях состоялся в манеже Волгоградской академии физической культуры, где в свое время готовилась ставить рекорды Елена Исинбаева.

На одном из снимков, попавших в Сеть, Ева позирует рядом со своей прославленной мамой. На фото прекрасно видно, что девочка растет маленькой копией Елены Исинбаевой.

Фото: @openvlz

Разумеется, состязание проводилось для взрослых спортсменов. А для малышей было организовано отдельное соревнование. Наследники прославленных спортсменов приняли участие в забеге. Помимо дочери Елены Исинбаевой Евы, свои физические способности продемонстрировали дети Татьяны Лебедевой, Елены Слесаренко, Антонины Кривошапко, Максима Опалева.

На видео, которое разместила в «Инстаграме» олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, видно, как маленькая дочка Исинбаевой бежит по беговой дороже и, плача, прижимается к маме. Спортсменка успокаивает малышку, которая, вероятно, разволновалась. Лучшей в этом забеге была признала младшая дочь Татьяны Лебедевой, но медали раздали всем юным спортсменам – за волю к победе.

Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1) Май 27 2017 в 7:54 PDT

Напомним, дочка Елены Исинбаевой и ее мужа Никиты Петинова появилась на свет 28 июня 2014 года в одной из клиник Монако. При рождении Ева весила 3700 граммов, а ее рост составлял 52 сантиметра. Первые месяцы жизни дочери Елена провела в Монако, а затем все семейство вернулось в родной Волгоград. Исинбаева оказалась очень трепетной и заботливой мамой, она посвятила всю себя малышке, кормила ее грудью. И лишь когда дочь немного подросла, Елена стала оставлять ее на попечение бабушек, а сама занялась активной общественной деятельностью и вернулась к тренировкам.

Публикация от Елена Слесаренко (@elenasles1) Май 27 2017 в 8:03 PDT

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