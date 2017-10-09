Елена Подкаминская: «Вторую дочку рожала дома»

Красавица актриса, известная не только по многосерийным постановкам, но и по работам в замечательных «О чем говорят мужчины», совсем недавно стала мамой во второй раз. В августе 38-летняя Елена Подкаминская родила девочку. А уже в ноябре звездная мама собирается вернуться к работе. Об этом и многом другом – в интервью для читателей «Антенны».
— Для меня важным критерием участия в том или ином проекте является образ, которым бы я загорелась. Прочитав сценарий, я изначально хотела бы сыграть роль Елены (ее в итоге сыграла Карина Разумовская. — Прим. «Антенны»), но режиссер видел распределение ролей иначе. Почему согласилась на роль Полины? Очень хотела работать с режиссером Юрием Быковым, и в сценарии была одна сцена, которая актерски показалась крайне интересной. Взаимодействовать с партнерами было очень комфортно, но этот опыт меня еще раз убедил, что в формате 4 – 5 съемочных дней на всю историю образа мне работать сложно и отчасти противопоказано. Когда ты только на третий съемочный день начинаешь наконец чувствовать тональность героя, его силу и слабость, характер, открывающуюся глубину, а уже практически все отснято, становится не по себе. Я точно не актриса маленьких разбегов. Мне нужно большее пространство для погружения в образ, возможность поиска и обдумывания, более развернутые репетиционные пробы до команды «мотор». А запомнились съемки тем, что особенно интересная для меня сцена, в которой моя героиня прорывается к искренности и оголенной выразительности, снималась в экстремальном режиме. Когда пришло время этой сцены, оказалось, что с объекта съемок нас уже выгоняют. Счастье, что я всегда готовлюсь заранее, и у меня было точное понимание, что мне важно сыграть. За два дубля я это, как могла, сделала. Честно сказать, после этого всплакнула от пережитого стресса. Потом уже на озвучании сильно удивилась, что тогда все же победила в этом «бою с производством».
— От своей линии естественного родительства я не отступила, наоборот, ее углубила – рожала дома, сразу малышку приложила к груди и от себя не отрываю. Живу жизнью ребенка, поэтому о том, высыпаюсь ли я, лучше не спрашивать. Cостояние души невыразимо счастливое, а сложности – все ожидаемые. Я обожаю воду и поэтому очень ценю мгновения, когда удается постоять под струями горячей воды или убить двух зайцев – вместе с Евой «поплавать» в ванной. На Полину сестренка не упала с потолка, тему появления младшей сестрички мы все готовили. Так как Поля всегда была в центре, весь мир крутился вокруг нее и она купалась в безумном обожании и любви, ей сейчас непросто. Часто она прибегает ко мне и спрашивает, люблю ли я ее и… кого больше, ее или Еву. Удивляется, почему столько времени провожу с маленькой. Я много ей рассказываю, как с ней крохотной мы жили и как я ее все время кормила, как вместе спали, плавали, что все было так, как сейчас происходит с Евой. Поэтому у Поли в этой непростой для нее ситуации нет раздражительности, истеричности, резкости. К маленькой она безумно нежно и ласково относится и все за мной повторяет: как я пальчики Евины перебираю, как целую и глажу, общается с сестренкой проникновенно и тепло. Для меня это всегда минуты счастья.
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— В этом году Полина начала осваивать курс начального школьного обучения, но в рамках семейного образования. Считаю, что такой подход больше соответствует личностному и индивидуальному развитию Полины. Семейная форма обучения дала мне возможность насытить жизнь Полины интереснейшими предметами: французский язык, танец и растяжка, джазовый вокал, элементарное музицирование и фортепиано, изоискусство, спорт… Жизнь у нее деятельная и интересная, творчески насыщенная. Пока ей это все доставляет удовольствие. Те, кто с ней общаются и ее развивают, – люди незаурядные и интересные.
— Возвращаюсь к профессии я плавно и постепенно: очень трепетно отношусь к первому году жизни Евы, где грудное вскармливание по требованию и неразрывная близость мамы и ребенка являются основой ее развития и счастья. Но уже 2 ноября играю на Новой сцене Театра имени Вахтангова любимый литературный моноспектакль «Неосторожная актриса», а 10 и 24 ноября в Театре сатиры сыграю свою Диану в спектакле «Собака на сене». Впереди у меня съемки нового проекта для канала СТС, и Ева, конечно, поедет играть и сниматься вместе со мной.
— В моей жизни в минуты грусти и радости завернуться в плед, заварив себе чай, и обратиться к авторам, лежа в кресле-качалке, – непозволительная роскошь. Если бы я ею обладала, с удовольствием погружалась бы в мир Чехова или Пушкина.
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