Елена Подкаминская: «Вторую дочку рожала дома»

— Для меня важным критерием участия в том или ином проекте является образ, которым бы я загорелась. Прочитав сценарий, я изначально хотела бы сыграть роль Елены (ее в итоге сыграла Карина Разумовская. — Прим. «Антенны»), но режиссер видел распределение ролей иначе. Почему согласилась на роль Полины? Очень хотела работать с режиссером Юрием Быковым, и в сценарии была одна сцена, которая актерски показалась крайне интересной. Взаимодействовать с партнерами было очень комфортно, но этот опыт меня еще раз убедил, что в формате 4 – 5 съемочных дней на всю историю образа мне работать сложно и отчасти противопоказано. Когда ты только на третий съемочный день начинаешь наконец чувствовать тональность героя, его силу и слабость, характер, открывающуюся глубину, а уже практически все отснято, становится не по себе. Я точно не актриса маленьких разбегов. Мне нужно большее пространство для погружения в образ, возможность поиска и обдумывания, более развернутые репетиционные пробы до команды «мотор». А запомнились съемки тем, что особенно интересная для меня сцена, в которой моя героиня прорывается к искренности и оголенной выразительности, снималась в экстремальном режиме. Когда пришло время этой сцены, оказалось, что с объекта съемок нас уже выгоняют. Счастье, что я всегда готовлюсь заранее, и у меня было точное понимание, что мне важно сыграть. За два дубля я это, как могла, сделала. Честно сказать, после этого всплакнула от пережитого стресса. Потом уже на озвучании сильно удивилась, что тогда все же победила в этом «бою с производством».