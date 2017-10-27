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Еще принц? В СМИ обсуждают беременность Меган Маркл

Если слухи окажутся правдой, еще одного скандала в королевском семействе не миновать.

Бабушка принца Гарри с самого начала была не в восторге от его выбора. По мнению королевы Елизаветы, женитьба на актрисе – это какой-то страшный мезальянс. Внуки вообще бабушку огорчают: недавно они с принцем Уильямом повздорили из-за того, что Кейт отлынивает от своих королевских обязанностей.

В общем, 36-летнюю Меган Маркл достойной парой для принца в Кенсингтонском дворце считать отказываются. Но Гарри оказался бесстрашен и упорен: он все же официально познакомил бабушку с избранницей. Королева скрепя сердце согласилась на примирение. Так что свадьбе, похоже, все-таки быть. Правда, не скоро. Эксперты утверждают, что пожениться Гарри и Меган смогут не раньше июня следующего года. А объявят дату свадьбы в декабре или январе. Ведь в королевском календаре столько событий! И все их нужно как-то согласовать между собой.

Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: GettyImages

Вроде бы проблема решена, пора бы и успокоиться. Но нет. В западных СМИ ураганом пронесся слух о том, что свадьба может состояться и раньше – из-за того, что Меган якобы беременна.

«Она уже на третьем месяца беременности. Похоже, скандала не избежать», – заявляет издание OK!Magazine со ссылкой на источник в королевском окружении.

Если сплетники правы, скандал действительно будет эпическим. Ведь худшее, что может случиться с королевской репутацией, – это внебрачный ребенок. Впрочем, далеко не факт, что слухи подтвердятся. Принц Гарри вряд ли настолько неосмотрителен, что будет настолько спешить с детьми.

«Конечно, мне бы хотелось стать отцом в ближайшее время. Но есть протокол, который необходимо соблюдать», – не раз говорил Гарри, отвечая на вопросы журналистов.

Да и животика у Меган не видать. Таблоиды, правда, опубликовали фото, на котором фигура актрисы действительно выглядит несколько кругловатой. Но этому снимку уже три года. Так что, увы, фейк.

Ну, а пока светские сплетники сходят с ума, обсуждая мнимую (или нет?) беременность Меган, молодые люди наслаждаются обществом друг друга. Принц уже не стесняется появляться в свете вместе со своей возлюбленной. И даже время от времени чмокать ее в щечку прилюдно. Чему папарацци безмерно рады.

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#Принц Гарри#Меган Маркл#королевская семья#сплетни
27 октября 2017Наталья Евгеньева
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