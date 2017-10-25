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Филипп Киркоров: «Дети рвутся на сцену, но я к этому пока не готов»

Самого певца на сцену вывел папа. А теперь, спустя более чем 30 лет, с народным артистом поют его дети.
Фото: Арсен Меметов

— С 1985 года идет летоисчисление моего первого появления на телевидении. Тогда на радиостанции «Маяк» и двух телеканалах было несколько программ, благодаря которым раскручивались артисты. В «Песне года», «Утренней почте» и «огоньках» зрители ждали Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву, Софию Ротару. У молодежи был шанс пробиться только в программу «Шире круг». В ней работала редактором Ольга Молчанова. Она ездила по музыкальным институтам, искала молодые таланты и как-то заехала на экзамен в училище имени Гнесиных, где я пел. Заметила и пригласила выступить. Тогда мы с папой (певцом Бедросом Киркоровым. — Прим. «Антенны») исполнили дуэтом песню «Алеша». Мне казалось, что если меня покажут на телевидении, то все, я – звезда. Но не тут-то было. На следующий день я сел в свой троллейбус, который вез в Гнесинку, и никто меня не узнал.

Двадцать концертов и машина вне очереди

— Последующие мои песни: про часы, Кармен, Синдбада-морехода обращали на себя внимание, но хита не было. Я даже дебютировал в «Рождественских встречах» у Аллы Пугачевой. Меня стали узнавать, но оглушительная популярность не приходила, пока не появилась «Атлантида». Эта песня и дала возможность большого старта. В 1989 году в момент моих первых гастролей я ощутил на себе вот ту звездность, когда ты приезжаешь в город, и билеты раскуплены. Я заработал свои первые деньги, пусть и небольшие – 700 рублей за выступление. Тогда машина «девятка» цвета «мокрый асфальт» стоила 9 тысяч рублей. Простой человек не мог ее купить. Мне надо было отработать 20 благотворительных шефских концертов на заводе в Тольятти, чтобы позволили приобрести вне очереди эту «девятку», собранную вручную и такого цвета, как я хочу. Машина долго мне служила, лет пять. Она была любимой, пока я не попал на ней в аварию. В те времена были деньги, а купить на них что-то, например квартиру или видеомагнитофон, невозможно. Можно было работать и тратить только в творчестве, что я и делал: снимал клипы, делал концертные программы.

Кайфовал от того, что рядом такая женщина

— Дальше уже пошел накопительный эффект. Выпустил новые песни: «Я люблю тебя, Марина», «Ты скажи мне, вишня», «Я поднимаю свой бокал», «Ты, ты, ты» и «Небо и земля», показал первое большое шоу «Атлантида», второе – «Я не Рафаэль», состоялась моя встреча с Аллой, затем женитьба, шум на всю страну, и началась совершенно другая жизнь. Интересная. Я не только кайфовал от того, что рядом со мной такая личность, женщина. Она показала мне мир, научила профессии. Не все, кто были рядом с Аллой, ценили ее советы. Поэтому она до сих пор считает меня и свою дочь Кристину Орбакайте своими лучшими учениками. Все, что могли, мы поглощали и впитывали как губки. Те десять лет вместе – с 1994-го по 2004 год были моим самым ярким звездным периодом, становления меня как артиста.

К своему 50-летию я пришел, полностью вооружившись всеми необходимыми знаниями для того, чтобы самому развиваться и другим в этом способствовать. Что и делаю на протяжении последних 15 лет. Алла всегда говорила: «Помогли тебе – отдай дань, верни должок и помоги другому». Меня даже просить не надо. Мимо талантливого человека невозможно пройти! Спросите Леню Агутина, кто был рядом с ним, брал с собой на гастроли, когда его особо не жаловали. Леня до сих пор помнит добро, и Сережа Лазарев, и Ани Лорак, которой я написал для «Евровидения» песню «Shady Lady», и она заняла второе место. Сегодня Лорак – одна из самых популярных певиц в России. Мне очень приятно это все вспоминать. И я всегда буду помнить, что сделала Алла. Как она дала мне возможность раскрыться, развиться.

За успех плачу до сих пор

— Каждый артист вкусил долю несладкой жизни. Сейчас меня хоть шесть часов провоцируй, я бы смеялся в ответ. Но тогда на пресс-конференции в Ростове-на-Дону (Филипп имеет в виду скандал с журналисткой в 2004 году, которая обвинила его в нанесении оскорблений. — «Прим. «Антенны) мне было не 50, а 30, кровь горела. Женщина долго меня провоцировала, прежде чем я ей грубо ответил.

Сегодня меня невозможно вывести из себя, как это было на сцене Кремлевского дворца, на премии «Золотой граммофон». Помощница режиссера открыто хамила мне в лицо, а потом желтые таблоиды написали, что я – исчадие ада, ударил ее. Тогда мне было проще признать свою вину, потому что сколько не доказывал обратное, никто не верил. Признал, чтобы все отцепились и дали спокойно жить. Хотя я ее пальцем не тронул! Но рядом в тот момент оказались мои не самые добросовестные «коллеги». Они воспользовались возможностью оговорить и убрать конкурента. Не буду упоминать их имена. Сегодня я с ними здороваюсь и подаю руку, потому что деваться некуда, мы все равно в одном котле варимся. Но я ничего не забыл, однако никогда не сделаю подлость людям, которые меня оговаривали. Знаю цену им и успеху. Я за него заплатил и, наверное, до сих пор плачу каким-то своеобразным публичным одиночеством. Но это не мешает мне испытывать высшее счастье на сцене, когда пою почти три часа в новом шоу «Я», которое мы сделали с режиссером Франко Драгоне – постановщиком цирка Cirque du Soleil.

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#Филипп Киркоров#Алла Пугачева#путь к успеху#шоу "Успех"#звездные дети#выбор редакции
25 октября 2017Алеся Гордиенко
Комментарии3
VikZeln26.10.17 02:10

Филя, последуй тому , что написано у тебя на заставке: ПОМОЛЧИ. Как его дети "рвутся" на сцену наблюдала недавно по телеку: стоят два окоменелых столбика с испуганными глазками и еле-еле открывают рот под фоногрмму песни про зайку.

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Вероника Исаева26.10.17 01:33

Лживый и престно-примитивный позитиФчик. Все вокруг редиски-провокаторы , один я белый и пушистый зайчик Филя . Тфу!

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Вероника Исаева26.10.17 01:39

Интерсно, когда дети вырастут Филя им про свои скандальные истории все это вранье будет втюхивать, переводя стрелки на коллег и журналистов ,или все же отважится с ними быть честнее, чем с публикой ? Хотя вопрос риторический....

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