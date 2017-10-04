Галина Боб рассказала, что общего у мам и слонов

Звезда сериала «Деффчонки» опубликовала милейшее видео, в котором раскрыла один из главных материнских талантов.

Талант актрисы – такая штука, которую выключить невозможно. Поэтому он везде проявляется: перед камерой и на сцене, на работе и дома. Живой тому пример – актриса и по совместительству мама двоих детей Галина Боб. Второй малыш у нее родился совсем недавно, в апреле этого года. И уже успел стать героем нескольких уморительнейших видеороликов, которые молодая мама исправно выкладывает в Instagram.

Фото: @galabob

Последнее семейное видео Галина посвятила самой главной особенности мам: засыпать всегда и везде – в любом положении, в любой ситуации, в любое время дня и ночи. И даже делать все домашние дела, не просыпаясь. На создание ролика ушло немало времени – около полугода. Ведь в первых кадрах актриса еще беременна. И да, она все время спит: во время чистки зубов, за мытьем яблока, за едой, даже во время селфи. Во второй части ролика участвуют уже оба сына Галины, двухлетний Лев и пятимесячный Андрюша. И мама все так же спит, держа на руках младшего: пока старший складывает белье в стиральную машину и маме на голову, пылесосит и колотит мамочку погремушкой. А как Лева чистит еще не прорезавшиеся зубы младшему братику! В общем, очень мило, рекомендуем к просмотру.

Публикация от Galina Bob (@galabob) Окт 3 2017 в 10:56 PDT

Ах, да, причем тут слон. Видео Галина подписала так: «Признавайтесь, уже научились спать стоя, как слон, при этом делать все дела по хозяйству? Я – да». Вот и очевидное сходство, с которым не поспоришь. Кстати, сонливость у беременных – это медицинский факт. «В первом триместре постоянно хочется спать из-за перестройки гормонального фона и ради экономии энергии: это очень ответственный период в жизни плода. Перед ним стоит сложная задача по превращению из яйцеклетки в собственно плод и закреплению в матке. Во втором семестре сонливость обычно отступает, организм привык к своему новому состоянию. А вот в третьем наступает новый виток сонливости. Обычно это связано с ночными нарушениями сна: приходится часто вставать в туалет, спать неудобно из-за большого живота, иногда случаются судороги в ногах. Но если сонливость – это явление нормальное, то на чрезмерную вялость внимание обратить все же стоит. Она может говорить о снижении уровня гемоглобина в организме», – объясняет акушер-гинеколог Мария Кислицына. Справляться же с сонной болезнью врачи рекомендуют одним простым способом – спать как можно больше.

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