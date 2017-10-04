ГлавнаяДетиЗвездные родители

Галина Боб рассказала, что общего у мам и слонов

Звезда сериала «Деффчонки» опубликовала милейшее видео, в котором раскрыла один из главных материнских талантов.

Талант актрисы – такая штука, которую выключить невозможно. Поэтому он везде проявляется: перед камерой и на сцене, на работе и дома. Живой тому пример – актриса и по совместительству мама двоих детей Галина Боб. Второй малыш у нее родился совсем недавно, в апреле этого года. И уже успел стать героем нескольких уморительнейших видеороликов, которые молодая мама исправно выкладывает в Instagram.

Фото: @galabob

Последнее семейное видео Галина посвятила самой главной особенности мам: засыпать всегда и везде – в любом положении, в любой ситуации, в любое время дня и ночи. И даже делать все домашние дела, не просыпаясь. На создание ролика ушло немало времени – около полугода. Ведь в первых кадрах актриса еще беременна. И да, она все время спит: во время чистки зубов, за мытьем яблока, за едой, даже во время селфи.

Во второй части ролика участвуют уже оба сына Галины, двухлетний Лев и пятимесячный Андрюша. И мама все так же спит, держа на руках младшего: пока старший складывает белье в стиральную машину и маме на голову, пылесосит и колотит мамочку погремушкой. А как Лева чистит еще не прорезавшиеся зубы младшему братику! В общем, очень мило, рекомендуем к просмотру.

Ах, да, причем тут слон. Видео Галина подписала так: «Признавайтесь, уже научились спать стоя, как слон, при этом делать все дела по хозяйству? Я – да». Вот и очевидное сходство, с которым не поспоришь.

Кстати, сонливость у беременных – это медицинский факт.

«В первом триместре постоянно хочется спать из-за перестройки гормонального фона и ради экономии энергии: это очень ответственный период в жизни плода. Перед ним стоит сложная задача по превращению из яйцеклетки в собственно плод и закреплению в матке. Во втором семестре сонливость обычно отступает, организм привык к своему новому состоянию. А вот в третьем наступает новый виток сонливости. Обычно это связано с ночными нарушениями сна: приходится часто вставать в туалет, спать неудобно из-за большого живота, иногда случаются судороги в ногах. Но если сонливость – это явление нормальное, то на чрезмерную вялость внимание обратить все же стоит. Она может говорить о снижении уровня гемоглобина в организме», – объясняет акушер-гинеколог Мария Кислицына.

Справляться же с сонной болезнью врачи рекомендуют одним простым способом – спать как можно больше.

10 вещей, которым все мечтают научиться у русских мам
  • Подробнее
Мама доказала пользу грудного молока одним фото
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Галина Боб#звездные родители#Звезды в instagram#юмор
4 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет