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Галина Ржаксенская обустроила две детские для будущей дочки

Популярная блогер, которая совсем скоро станет мамой, заканчивает последние приготовления к новому этапу в своей жизни.

О том, что финалистка «Холостяка», едва не ставшая избранницей завидного жениха Тимура Батрутдинова, беременна, стало известно в начале лета. Красавица рассказала, что чувствует себя отлично, на нежелательные изменения во внешности тоже не жалуется. И вот сейчас, когда до родов осталось всего ничего, будущая мамочка поделилась с Woman’s Day эксклюзивными снимками детской комнаты для дочки.

«Детская будет и у нас, и у мамы, поэтому покупать для нее всего приходится в два раза больше, – рассказала Галина Ржаксенская нашему сайту. — Я внимательно изучаю ассортимент магазинов, выбираю. Спасибо друзьям и знакомым – они подсказывают мне, что нужно купить. Сколько должно быть одежды, бутылочек, какие полезные девайсы мне пригодятся. Поначалу, когда пришла в магазин, растерялась, а сейчас и сама разбираюсь во всех тонкостях».

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Фото: личный архив Галины Ржаксенской / специально для Woman's Day
Фото: личный архив Галины Ржаксенской / специально для Woman's Day
Фото: личный архив Галины Ржаксенской / специально для Woman's Day
Фото: личный архив Галины Ржаксенской / специально для Woman's Day
Фото: личный архив Галины Ржаксенской / специально для Woman's Day

Но хлопоты еще далеко не окончены.

«Нам постоянно что-то привозят, у нас пилят, сверлят, прикручивают и собирают, – рассказывает будущая мама. — Дома небольшой хаос, но скоро будет идеально».

Галина уверена – ребенок, особенно девочка, должен расти в красивой, уютной обстановке. Этой цели она, можно быть уверенным, добьется непременно.

«Когда я впервые пришла выбирать детскую мебель в магазин ComfortBaby, не смогла сдержать эмоции – все было такое маленькое, трогательное, – расчувствовалась в беседе с корреспондентом Галя. — А в колыбельке лежал малыш, мне сначала показалось, что настоящий – я взяла его на руки и почувствовала огромную ответственность перед своей дочкой, ведь счастливое детство малышки – в моих руках».

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#Галина Ржаксенская#звездная беременность#детская комната
6 октября 2017Елена Мильчановска
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