Галина Ржаксенская обустроила две детские для будущей дочки

О том, что финалистка «Холостяка», едва не ставшая избранницей завидного жениха Тимура Батрутдинова, беременна, стало известно в начале лета. Красавица рассказала, что чувствует себя отлично, на нежелательные изменения во внешности тоже не жалуется. И вот сейчас, когда до родов осталось всего ничего, будущая мамочка поделилась с Woman’s Day эксклюзивными снимками детской комнаты для дочки.

«Детская будет и у нас, и у мамы, поэтому покупать для нее всего приходится в два раза больше, – рассказала Галина Ржаксенская нашему сайту. — Я внимательно изучаю ассортимент магазинов, выбираю. Спасибо друзьям и знакомым – они подсказывают мне, что нужно купить. Сколько должно быть одежды, бутылочек, какие полезные девайсы мне пригодятся. Поначалу, когда пришла в магазин, растерялась, а сейчас и сама разбираюсь во всех тонкостях».