Жасмин: «Лично вожу детей на все нужные прививки»

Эксклюзив

Младшему сыну певицы Мирону исполнился годик. Жасмин тщательно оберегала малыша от посторонних глаз, но доверила «Антенне» его первую фотосессию в своем загородном доме.

— Когда я думала о многодетных мамах, представляла, что это в первую очередь здорово, а уже во вторую – тяжело. Казалось бы, у старшего сына и младших огромная разница в возрасте – должно быть попроще, но на самом деле еще сложнее. С Маргаритой и Мироном хлопотно, но понятно и предсказуемо: врачи, прививки, детсад, школа… А у Миши – совершенно другой мир.

Фото: Роман Кузнецов

Хочется быть его частью, дать как можно больше, направить. А не всегда возможно достучаться. Сын уважает, слушает, понимает мои желания, но он уже взрослый и во многих вопросах самостоятельный. С Мироном помогает няня, через агентство подыскала человека с медицинским образованием. Мальчики более капризные: то животик болит, то еще что-то – нужен профессионал под рукой. И я, как мама с медицинским образованием, лично отвожу детей в поликлинику и делаю им все необходимые прививки.

О характерах

– По характеру все дети разные. Мирон от дочки сильно отличается, больше на Мишу похож, такой же открытый и веселый. Маргарита всегда была очень серьезной, не рассмешишь практически. Сейчас уже получше, но в семье все равно иногда называем ее «директором». А Мирончик улыбается постоянно, зубки смешно так торчат. Дочь в его возрасте ни к кому не шла на руки. Если ее кто-то брал, начинала плакать. А сын всем рад, обожает, когда его тискают, всех разглядывает, изучает. Когда я была беременна, Маргарита так его ждала. Разговаривала с животиком, обнимала, радовалась, когда малыш толкался, как будто ей привет посылал. А когда родился, у нее появились двоякие чувства. Понятно, что дочка его любит, заботится, но играть с братом не любит, иногда дело даже доходит до драки. Она злится – мол, мам, он маленький, постоянно капризничает, все игрушки в слюнях. Посадила за стол кукол, пикник им устроила, а братик пришел и все разломал. Объяснить ему пока не получается – сразу начинает визжать, требует сделать по-своему. Говорю дочке: братишка настолько в тебя влюб­лен, что все, что ты ни возьмешь в руки, – это классно. Поэтому дай ему на секунду игрушку, и он отдаст. Мирон парень добрый, всегда всех кормит; если видит что-то на столе – орешки, хлебцы, сразу угощает.

О талантах

Фото: Роман Кузнецов

– Мирон пошел в год и неделю. Сейчас уже отчетливо говорит «мама», «дай», «дядя». «Папа» произносит очень тихо – как-то трепетно, это у него такая фишка. А как меня увидит, сразу кричит, радуется, бежит навстречу, просит включить радио, начинает крутить попкой – танцевать. Маргарита у нас любит рисовать, петь, фотографировать. Сходили с ней посмотреть, как проходят занятия по художественной гимнастике. Дочке понравилось, да и данные у нее есть – с рождения садится на поперечный шпагат, гибкая, артистичная. Занимается в «Тодесе» современным направлением. Сейчас приостановили обучение из-за частых переездов – то в Кишинев, то в Москву, то на отдых. Но возобновим к осени. Подумывала ее и в балете попробовать, но пока маленькая. Говорят, с восьми лет нужно начинать.

О семье

– У нас интернациональная семья. На моем родном фарси мы, к сожалению, не говорим. Так сложилось, что в детстве я его постоянно слышала, но специально меня не учили. Хотя сейчас папа, бывает, со мной общается на фарси, и я многое понимаю. Если бы он жил с нами, то я бы хотела, чтобы Мирону что-то передалось от дедушки, в том числе и язык – сложный, своеобразный. Но папа с бабушкой Сарой живут в Дербенте, приезжают только на праздники. Там у него работа, школа, где он занимается с детьми. Я могла бы его уговорить, сказать, что очень нам нужен, но понимаю: оторву от любимого дела. Да и бабушку он не оставит. Она категорически не хочет в Москве жить, там ее любимый диванчик, подруги, соседи. Бабушка обожает наших с братом Анатолием детей, у нас их теперь шестеро на двоих. Следит, чтобы варенье не заканчивалось, закрутки. Раз в полгода присылает коробку с банками – на каждой пояснение, что это и с чем едят. На посылке написано: «От бабушки Сары моим внукам».

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О любви

– Когда я встретила Илана, то не сразу поняла, что это мой человек. Казалось, что-то не так. Но прошло время, он боролся, завоевывал меня, как истинный мужчина. Сейчас могу сказать: это замечательный папа, муж, человек. Я счастлива.

Вскоре после свадьбы, 31 декабря, мы провели обряд хупа, это как венчание у христиан. На церемонии был узкий круг близких. Раввин произнес: «Все, что она теперь попросит, ты должен исполнять. Твоя жена на всю жизнь». Я говорю: «Как мне нравятся эти слова!»

О ревности

Фото: Роман Кузнецов

– Безусловно, у меня есть поклонники. Но все нормальные, вменяемые люди. Бывали случаи, когда переходили границу дозволенного, но я не реагировала, и все становилось на свои места. Все зависит от женщины. На сцене я игривая – это нормально, мы должны доносить до зрителя всякие чувства, в том числе радость, кокетство. Если кто-то неправильно понимает, это не в моих силах исправить. Дарили всякое – вазы хрустальные, цветы, картины. Слишком дорогие подарки я не принимаю. Приносили даже йогурты и шоколад. Так и до пиццы дойдем.

Раньше Илан, конечно, ревновал, и для меня это было катастрофой – сразу скандал! Контролировал всегда, звонил и, если слышал мужской голос, устраивал вынос мозга: «Кто это? Ты меня обманываешь?» Это было жестоко. Я тоже не сдерживалась, бросала трубку, говорила, что так нельзя. До сих пор иногда проскальзывает искра ревности. Если понимаю, что чем-то недоволен, оказываюсь рядом: соскучился, значит, просто. Если мне подарили цветы – он спрашивает, от кого. А на следующий день смотрю: на столе букет в три раза больше!

О прошлом

– С первым супругом Вячеславом мы наладили отношения. Был период, когда переписывались эсэмэсками касательно только Миши. Он был подростком, 15–17 лет. Я поняла, что мы порознь не справимся. Миша просто начал использовать то, что мы не общались: там ему мама разрешила, там – папа. Сообщила сыну в один прекрасный день: теперь будем с папой проверять его слова. Я закрыла глаза на все наши прошлые ошибки, обиды ради сына. Бывает, Вячеслав спрашивает: «Миша у меня отпрашивается поехать с ребятами на неделю отдохнуть. Ты его отпустила? Как считаешь, правильно это?» Потихоньку все устаканилось. Сын благодарен мне за этот шаг, да и его папа, думаю, тоже. Миша очень любит отца, они постоянно встречаются. Я всегда напоминаю, чтобы он позвонил, спросил, как папа себя чувствует. От недавней истории (Вячеслава обвинили в мошенничестве. – Прим. «Антенны») я была в шоке. Позвонила сыну. Он не поверил, подумал, что какая­-то байка. Потом они встретились, Миша был такой несчастный после. Сказал, не знает даже, чем помочь. Я посоветовала: просто будь рядом. Через сына передавала слова поддержки. Неприятная история. Надеюсь, скоро все это закончится.

1 / 3 Во весь экран Фото: Роман Кузнецов

Фото: Роман Кузнецов

Фото: Роман Кузнецов

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