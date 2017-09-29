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Ким Кардашьян впервые подтвердила, что у нее будет третий ребенок

Телезвезда сообщит об этом 1 октября в эфире телешоу «Семейство Кардашьян».

Рекламный ролик с нарезкой очередного, четырнадцатого по счету сезона телешоу о буднях и праздниках знаменитого семейства Ким опубликовала в своем Twitter, сообщив, что «сезон будет совсем диким», и призвав посмотреть премьеру 1 октября.

Ким Кардашьян подтвердила, что у нее будет третий ребенок
Фото: Getty Images

На видео Ким, общаясь по видеосвязи с сестрой Хлои, говорит: «Что обычно имеется в виду, когда я спрашиваю: «Угадай, что со мной?» «Кто-то забеременел?!» – отвечает Хлои. «Мы ждем ребенка!» – подтверждает Ким.

Новость о том, что в семье Ким и Канье ожидается пополнение, появилась пару месяцев назад, но на уровне слухов – официально информация никак не комментировалась. Как удалось разузнать журналистам, на этот раз из-за того, что предыдущие беременности Ким проходили с осложнениями, звездная пара решила последовать советам врачей и прибегнуть к услугам суррогатной матери. Личность девушки, понятное дело, не разглашается, известно лишь, что это жительница Сан-Диего в возрасте от 25 до 30 лет.

Известен и пол будущего ребенка – у Ким появится девочка, предполагаемый срок появления малышки на свет – январь 2018 года. Фанаты уже начали гадать: какое же очередное необычное имя после Севера (так переводится Норт) и Святого (Сэйнт) выберут для своего ребенка Ким и Канье.

Кстати, Ким не единственная представительница семейства, ожидающая пополнения, по пока неофициальной информации, беременны первенцами также ее сестры Хлои и Кайли.

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#Ким Кардашьян#звездная беременность#Кардашьян#Хлои Кардашьян
29 сентября 2017Любовь Пришлая
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