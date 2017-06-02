Кожевникова о том, как сбросила 40 кг после родов

Актриса посоветовала не откладывать роды только из-за страха лишнего веса.

Мария Кожевникова к 32 годам добилась многого. Рассталась с амплуа «Аллочки» из «Универа», снялась в серьезных военных картинах, побыла депутатом Госдумы! А главное, стала женой и мамой двух прекрасных сыновей. В окружении актрисы знают, что беременность далась ей нелегко… Каждый раз Маша набирала по 40, а то и больше килограммов. И питалась, взвешивая еду буквально по граммам.

На днях Кожевникова призвала молодых мам не бояться заводить детей из-за мнимой потери красоты. И на своем примере рассказала, что осиную талию вернуть хоть и непросто, но вполне реально!

Фото: @mkozhevnikova Фото: @mkozhevnikova

«Много получаю от девушек и женщин признаний о страхах, что после рождения ребенка не придут в форму, что потеряют красоту и никогда не будут прежними. Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набирала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! +40 кг. Причем, конечно, кто-то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7-го месяца… Проверяли даже на диабет, но, слава Богу, не подтвердился. Врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка организма. Поэтому, дорогие девочки, хочу вам сказать, глупости это все и не берите в голову! Никогда вы в жизни не испытаете большего счастья, чем материнство! Все остальное – ерунда, которая решается с помощью силы воли!» – написала Кожевникова.

А в подтверждение своих слов добавила еще и фото в купальнике.

Напомним, актриса воспитывает двух сыновей – трехлетнего Ивана и двухлетнего Максима.

Фото: @mkozhevnikova