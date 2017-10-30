Ксения Собчак: «Я хочу еще детей»

В прошлую пятницу в Екатеринбург прилетала Ксения Собчак. Днем она провела первую встречу с избирателями как кандидат в президенты. А вечером у нее был мастер-класс «Тайм-менеджмент молодой мамы».

Woman`s Day поговорил с двумя успешными девушками, которые совмещают карьеру с материнством, о том, как прошел этот мастер-класс, в котором Ксения впервые рассказала о самых сокровенных вещах в ее жизни – муже и ребенке.

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Ксения Крутикова-Халтурина, главный редактор журнала «Ekb.Собака.ru», телеведущая – Я пошла на мастер-класс Ксении Собчак, потому что мне было интересно посмотреть на метаморфозы, которые случились с человеком: раньше она не хотела детей, не переваривала их, называла «гаденышами», а сейчас приехала к нам в роли счастливой матери. В зале была девушка с ребенком – Ксения часто на него отвлеклась и говорила о том, насколько ее сейчас умиляют младенцы. Но тут же заметила, что подростков до сих не понимает. Видимо, всему свое время. В течение часа она рассказывала о том, почему долго не заводила семью: ей хотелось всего и сразу. Чтобы мужчина был умный, красивый, хорошо сложен, богатый, из хорошей семьи и с чувством юмора. Но такое бывает только в сказках. Она не уточнила, от каких пунктов пришлось отказаться в случае с актером Максимом Виторганом (смеется). Беременность Ксении Собчак протекала очень хорошо. Она регулярно занималась йогой (даже стояла на голове) и плаванием, хотя не любит это делать. А чтобы не было растяжек, каждое утро принимала контрастный душ: обливала живот сперва горячей водой, затем холодной – и так 4 раза подряд.

Отмечаем 7 месяцев Платона Максимовича велопробегом Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июн 18 2017 в 9:20 PDT

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Но насколько легкой была беременность, насколько непросто дались ей роды. На них она пригласила врача, которая вела беременность. И если акушерки сюсюкались с ней, то врач не давал ей спуска. Что касается ребенка, то Ксения с Максимом с 2 месяцев обливают сына Платона холодной водой. Когда об этом узнала бабушка, она назвала родителей извергами (смеется). По поводу тайм-менеджмента Ксения призналась, что раньше думала, что она «прокачанный» волк из игры, где он ловит яйца. Но с появлением ребенка пришлось стать еще более активной. Главный совет – не взваливать все на себя, делегировать часть обязанностей на папу. Если он говорит, что он не умеет, то стоит спокойно объяснить, что это легко, и сейчас вы все покажете. Если отец не принимает участие в воспитании ребенка, то это ваша ошибка, а не его. Конечно, в их семье есть няня. Максим и Ксения искали ее долго, и сейчас советуют выбирать среди знакомых, а не через агентства.

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До 12-ти дня все процедуры по уходу за ребенком на Ксении. Потом она едет по своим делам. Осложняет дела тот факт, что живет семейство за городом, а работа – в центре Москвы. Поэтому она не всегда успевает к укладыванию малыша. При этом Ксения Собчак везде берет своего ребенка с собой, в том числе в путешествия и по рабочим делам. Ту девушку, которая пришла с младенцем на мастер-класс, она похвалила: не нужно держать ребенка «под куполом», а потом через год резко вывести его в общество. Малыш должен жить активно вместе с родителями. Вторая часть мастер-класса – ответы на вопросы. Я спросила Ксению Собчак: почему она рожала в России, ведь все, кто может себе это позволить, уезжают в Мюнхен или Швейцарию? На что она ответила, что патриот, и хотела, чтобы ребенок родился в России. Второй важный для нее момент – естественные роды.

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Также я спросила насчет детского сада и школы – как будут выбирать? Ксения считает, что как в английской школе, так и российской есть свои плюсы и минусы. Но начальная школа у нас точно сильнее. Однако с выбором она еще не определилась, но точно отдаст ребенка в дошкольное учреждение. Издатель журнала «Собака» Елена Теребенина поинтересовалась, собирается ли телеведущая рожать еще. Она однозначно ответила – «Да, буду». Когда речь зашла о прививках, Ксения призналась, что все ее подруги разделились на два лагеря: те, кто против вакцинации и те, кто за. Сама она попросила решить этот вопрос супруга Максима Виторгана. И так как его другим детям ставят прививки, он решил, что и Платону тоже будут. Также Ксению Собчак спрашивали о том, какие книги она может посоветовать. Ответила: серия книг Юлии Гиппенрейтер «Общаться с ребенком: как, так». Конечно, всех интересовал вопрос, как Ксения вернулась в форму после родов. Ответ был предсказуем: «Спорт, спорт и только спорт!»

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Ксения Телешова, телеведущая на канале «ОТВ» – Мне понравился мастер-класс Ксении Собчак тем, что он не был политизирован. Она предстала перед нами открытой девушкой без намека на высокомерие. Запросто отвечала на все вопросы из зала, даже на те, которые были связаны с политикой. Однако обмолвилась, что не имеет права использовать данную площадку для агитации. Сейчас речь о другом. Я согласна со всем, что говорила Ксения. Мне понравилось, что она рекомендовала книги. И ее мысль о том, что чем раньше ты поймешь, что идеалов не существует, тем раньше обретешь женское счастье. Раньше Ксения Собчак встречалась с успешными и властными альфа-самцами, но с ними у нее возникали конфликты. Все эти качества не имеют ничего общего с любовью. Нужно смириться, что у человека есть базовые качества, которые тебе важны, но не все – с этим нужно смириться.

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А вот что касается грудного вскармливания, у меня иная позиция. Ксения перестала кормить грудью через два месяца после рождения ребенка из-за своего плотного графика. Она объясняет это тем, что этих месяцев достаточно для выработки крепкого иммунитета. Я в свое время тщательно изучила эту тему и считаю, что период лактации должен быть дольше. Я кормила дочку Аришу 1,5 года. Благодаря этому у не только хороший иммунитет, но и устойчивая нервная система и тесная связь со мной. Ведь процесс кормления грудью – это контакт матери с ребенком. В общем, Ксения развеяла миф, который у некоторых складывается по соцсетям, что она не занимается ребенком. Несмотря на то что телеведущая «сова» (т. е. просыпается поздно), сейчас она встает вместе с ребенком, и первую половину дня она проводит вместе с ним. Муж и сын сопровождают Ксению во всех поездках. Но в Екатеринбург она приехала одна – это был визит на несколько часов: приехала в час дня, улетела – в 22.00. Судя по соцсетям, на следующий день у нее был выходной. Кстати, еще Ксения рассказала, что не считает нужным прятать ребенка. Они с Максимом не создают искусственной популярности Платону, потому что считают, что в свое время он должен добиться всего сам. Но если на каких-то мероприятиях малыша фотографируют – они его не прячут.

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