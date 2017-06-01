Кудрявцева объяснила позднюю беременность Виторганов

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Телеведущая уверяет, что непричастна к слухам насчет пополнения в семье 77-летнего Эммануила Гедеоновича и его 55-летней жены Ирины Млодик.

Напомним, накануне вся сеть обсуждала новость о том, что народный артист России Эммануил Виторган в свои 77 лет ожидает еще одного «маленького Виторгана». Причем речь шла не еще об одном внуке, которого ему могли бы подарить сын Максим и невестка Ксения Собчак, а именно о ребенке. Своем. Якобы его третья супруга Ирина Млодик в 55 лет решилась на смелый шаг. Хотя чему тут удивляться? Ведь и Алла Борисовна Пугачева четыре года назад, когда ей было 64 года, стала мамой двойняшек Елизаветы и Гарри – с помощью суррогатного материнства. Может, и в этот раз речь идет об альтернативных репродуктивных технологиях?

Ирина Млодик в разговоре с Woman’s Day поспешила откреститься от любых слухов насчет своего интересного положения:

— Ну нет, конечно! Ну глупости какие! С ума вы там все посходили, что ли? — в сердцах сказала она.

Семья Виторганов Фото: личный архив Эммануила Виторгана

А источник этих слухов – Лера Кудрявцева. Именно она, анонсируя выпуск своей программы «Секрет на миллион», якобы объявила о беременности в семье Виторганов. Телеведущая призналась Woman’s Day, что случилось досадное недоразумение. Человеческий фактор, рабочая оплошность.

— Да не беременны они! — эмоционально отозвалась Лера Кудрявцева. — И речь не идет ни о каком суррогатном материнстве или усыновлении-удочерении. Что-то в моей авторской колонке для сайта напутала редактор и поставила неправильный заголовок. Дальше историю подхватила пресс-служба телеканала и тоже подала ее неверно. Я уже сделала выговор. Все, что там подали неправильно, в этих анонсах и статьях должны были исправить сегодня. Но, к сожалению, слухи уже пошли. Поэтому еще раз подчеркиваю: Ирина Млодик, супруга Эммануила Виторгана, не беременна. И пополнения в их семье пока не планируется.

Лера Кудрявцева не боится признавать ошибки и опровергать слухи Фото: @leratv

Отметим, что и Лере Кудрявцевой пришлось сегодня опровергать слухи по поводу уже собственной беременности. А они пошли не от Виторганов, а от Юлии Барановской, выложившей в своем «Инстаграме» фото коллеги-телеведущей в черном платье, под которым многие подписчики разглядели признаки интересного положения.

— Подобные слухи возникают каждый год на протяжении последних лет пяти: стоит только мне надеть хоть чуть-чуть широкое в талии платье, как меня тут же подозревают в беременности, – посетовала Лера Кудрявцева в разговоре с Woman’s Day. — Может, на предстоящую церемонию вручения премии Муз-ТВ выбрать суперобтягивающее платье, чтобы ни у кого на этот раз и мысли не было, что я в положении? Хотя, признаюсь, в обтягивающем мне идти не хотелось бы: ну люблю я платья свободного фасона. Ничего не могу с собой поделать.

Телеведущую саму сегодня заподозрили в беременности Фото: vk.com/yuliabaranovskaya

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