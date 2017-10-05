ГлавнаяДетиЗвездные родители

Милота дня: Сергей Лазарев учит с сыном буквы

Трехлетний малыш уверенно называет каждую из 33. Правда, выговаривать ему удается пока не все.

Сергей Лазарев все-таки удивительный человек. Что певец он, безусловно, очень талантливый, все уже давно поняли. Но он не перестает удивлять поклонников – и не только поклонников.

В декабре прошлого года внезапно оказалось, что у Сергея есть сын. Причем уже не младенец – Никите к тому времени исполнилось два года. Все это время артист умудрялся скрывать сам факт рождения наследника. До сих пор поклонники не знают о Никите практически ничего: ни когда у мальчика день рождения, ни кто его мама. Даже лица малыша никто так ни разу и не увидел – при том, что Сергей снял сына в клипе «Так красиво».

Сын Сергея Лазарева Никита, последние новости 2017, видео
Фото: кадр из видео «Так красиво»

«Когда только родился Никита, мне, конечно же, хотелось поделиться новостью с друзьями, кричать об этом. Радоваться открыто, ведь я впервые стал отцом. Но, к сожалению, не мог себе этого позволить. Потому что понимал: найдутся люди, которые выплеснут много негатива, и это каким-то образом отразится и на моем сыне. Хочется защитить своего ребенка. Поэтому я принял решение не рассказывать о нем. И не жалею», – объяснил свою скрытность в интервью «Антенне – Телесемь» Сергей.

Но некоторыми подробностями из своей родительской жизни артист все же делится. Сегодня утром, к примеру, на радость поклонникам выложил милейшее видео: папа с сыном учат азбуку.

«Громко, с самого начала и правильно», – слышится за кадром голос Сергея.

Малыш тычет пухленьким пальчиком в буквы и произносит их все по очереди. Алфавит Никита знает отлично! Правда, произносит некоторые буквы еще не совсем отчетливо. Так ведь маленький еще, ему можно.

«Мое ежесекундное счастье», – подписал видео счастливый папа.

Поклонники немедленно растаяли от умиления. За первые же полчаса видео посмотрели больше 40 тысяч человек. Каждую минуту под роликом добавляется добрая сотня комментариев. «Какой умничка! Лапочка малыш. А песни он поет? Какая его любимая?» – певца засыпают комплиментами и расспросами. На вопросы Сергей отвечать не торопится. Но подписчики не теряют надежды – а вдруг!

«Так или иначе, когда-то я покажу сына. Все-таки ребенок становится старше, и уже сложно избегать общественного выхода», – пообещал певец.

Счастье любит тишину: звезды, которые прячут детей
  • Подробнее
Сергей Лазарев: «Первый шажок твоего ребенка – нечто невероятное!»
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Сергей Лазарев#звездные родители#выучить алфавит#отец и сын
5 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет