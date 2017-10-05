Милота дня: Сергей Лазарев учит с сыном буквы

Трехлетний малыш уверенно называет каждую из 33. Правда, выговаривать ему удается пока не все.

Сергей Лазарев все-таки удивительный человек. Что певец он, безусловно, очень талантливый, все уже давно поняли. Но он не перестает удивлять поклонников – и не только поклонников. В декабре прошлого года внезапно оказалось, что у Сергея есть сын. Причем уже не младенец – Никите к тому времени исполнилось два года. Все это время артист умудрялся скрывать сам факт рождения наследника. До сих пор поклонники не знают о Никите практически ничего: ни когда у мальчика день рождения, ни кто его мама. Даже лица малыша никто так ни разу и не увидел – при том, что Сергей снял сына в клипе «Так красиво».

Фото: кадр из видео «Так красиво»

«Когда только родился Никита, мне, конечно же, хотелось поделиться новостью с друзьями, кричать об этом. Радоваться открыто, ведь я впервые стал отцом. Но, к сожалению, не мог себе этого позволить. Потому что понимал: найдутся люди, которые выплеснут много негатива, и это каким-то образом отразится и на моем сыне. Хочется защитить своего ребенка. Поэтому я принял решение не рассказывать о нем. И не жалею», – объяснил свою скрытность в интервью «Антенне – Телесемь» Сергей. Но некоторыми подробностями из своей родительской жизни артист все же делится. Сегодня утром, к примеру, на радость поклонникам выложил милейшее видео: папа с сыном учат азбуку. «Громко, с самого начала и правильно», – слышится за кадром голос Сергея. Малыш тычет пухленьким пальчиком в буквы и произносит их все по очереди. Алфавит Никита знает отлично! Правда, произносит некоторые буквы еще не совсем отчетливо. Так ведь маленький еще, ему можно. «Мое ежесекундное счастье», – подписал видео счастливый папа.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Окт 5 2017 в 2:11 PDT

Поклонники немедленно растаяли от умиления. За первые же полчаса видео посмотрели больше 40 тысяч человек. Каждую минуту под роликом добавляется добрая сотня комментариев. «Какой умничка! Лапочка малыш. А песни он поет? Какая его любимая?» – певца засыпают комплиментами и расспросами. На вопросы Сергей отвечать не торопится. Но подписчики не теряют надежды – а вдруг! «Так или иначе, когда-то я покажу сына. Все-таки ребенок становится старше, и уже сложно избегать общественного выхода», – пообещал певец.

Счастье любит тишину: звезды, которые прячут детей Подробнее