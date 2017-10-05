Милота дня: Сергей Лазарев учит с сыном буквы

Сергей Лазарев все-таки удивительный человек. Что певец он, безусловно, очень талантливый, все уже давно поняли. Но он не перестает удивлять поклонников – и не только поклонников.
В декабре прошлого года внезапно оказалось, что у Сергея есть сын. Причем уже не младенец – Никите к тому времени исполнилось два года. Все это время артист умудрялся скрывать сам факт рождения наследника. До сих пор поклонники не знают о Никите практически ничего: ни когда у мальчика день рождения, ни кто его мама. Даже лица малыша никто так ни разу и не увидел – при том, что Сергей снял сына в клипе «Так красиво».
«Когда только родился Никита, мне, конечно же, хотелось поделиться новостью с друзьями, кричать об этом. Радоваться открыто, ведь я впервые стал отцом. Но, к сожалению, не мог себе этого позволить. Потому что понимал: найдутся люди, которые выплеснут много негатива, и это каким-то образом отразится и на моем сыне. Хочется защитить своего ребенка. Поэтому я принял решение не рассказывать о нем. И не жалею», – объяснил свою скрытность в интервью «Антенне – Телесемь» Сергей.
Но некоторыми подробностями из своей родительской жизни артист все же делится. Сегодня утром, к примеру, на радость поклонникам выложил милейшее видео: папа с сыном учат азбуку.
«Громко, с самого начала и правильно», – слышится за кадром голос Сергея.
Малыш тычет пухленьким пальчиком в буквы и произносит их все по очереди. Алфавит Никита знает отлично! Правда, произносит некоторые буквы еще не совсем отчетливо. Так ведь маленький еще, ему можно.
«Мое ежесекундное счастье», – подписал видео счастливый папа.
Поклонники немедленно растаяли от умиления. За первые же полчаса видео посмотрели больше 40 тысяч человек. Каждую минуту под роликом добавляется добрая сотня комментариев. «Какой умничка! Лапочка малыш. А песни он поет? Какая его любимая?» – певца засыпают комплиментами и расспросами. На вопросы Сергей отвечать не торопится. Но подписчики не теряют надежды – а вдруг!
«Так или иначе, когда-то я покажу сына. Все-таки ребенок становится старше, и уже сложно избегать общественного выхода», – пообещал певец.