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Навка показала, как лечит дочь, а ее раскритиковали

Фигуристка выложила в микроблог очень личное фото.

Переменчивая погода не щадит никого. Не успели мы перестроиться с летней жары, как вот уже осень у ворот. А вместе с ней простуды, сопли и недомогания. Особенно страдают от этого дети. Так было и 20, и 40, и 100 лет назад. Да и методы лечения с этого времени мало изменились. То есть современная фармакология, конечно, творит чудеса и изобретает уникальные снадобья, но вот лечиться большинство все равно предпочитает по старинке. Не стала исключением и именитая фигуристка Татьяна Навка, которая накануне показала, чем лечит младшую дочь.

«Как в детстве мы все парили ноги с горчицей, пили горячий чай с малиной, а потом – колючие носки на ночь! Помните???» – написала фигуристка в Instagram.

Дочь Навки Надя Пескова
Фото: @tatiana_navka

Подписчики звезды отреагировали моментально. Причем сразу нашлись те, кто стал критиковать Навку: «Такие методы нельзя применять, если у ребенка температура», «Какая горчица? XXI век на дворе».

Досталось даже внешнему виду малышки: «У вас дочь в памперсе сидит что ли?», «Она до сих пор носит подгузники? Вы что? ребенок ведь большой!», «Срочно отучайте от памперсов!». Правда, большинство все же были более сдержанны и от всей души пожелали маленькой Наденьке выздоровления.

По просьбе Woman`s Day опытный врач прокомментировала метод лечения, используемый Татьяной, и, к нашему удивлению, тоже немного покритиковала фигуристку.

— Подписчики Татьяны в чем-то правы: парить ноги в горчице действительно можно лишь в том случае, если у ребенка нет температуры, – рассказывает врач-педиатр Юлия Ермолаева. — Но вообще, этот метод считается устаревшим, и современные врачи вряд ли вам его посоветуют. Кстати, сама подобная терапия – парить ноги в горчице – называется «отвлекающая». То есть мы как бы отвлекаем организм, чтобы кровоток ушел от больного органа (скажем, от горла) в ноги.

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#дети#звездные дети#простуда#болезнь
16 октября 2017Дарья Ненашева
Комментарии2
Гость17.10.17 10:27

Вот людям заняться нечем, обсуждают куда ребенку нужно справлять свою нужду. Это личное дело родителей и они сами разберутся. Это такая же интимная тема, как использование тампонов или прокладок. Надо вечно поучить, вставить свое слово, лишь бы повысить свою самооценку.

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Гость16.10.17 23:52

Неужели малышка в памперсе ,огромный минус маме,снимайте,так нельзя,здоровья вам всем.

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