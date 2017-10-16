Навка показала, как лечит дочь, а ее раскритиковали

«Как в детстве мы все парили ноги с горчицей, пили горячий чай с малиной, а потом – колючие носки на ночь! Помните???» – написала фигуристка в Instagram.

Переменчивая погода не щадит никого. Не успели мы перестроиться с летней жары, как вот уже осень у ворот. А вместе с ней простуды, сопли и недомогания. Особенно страдают от этого дети. Так было и 20, и 40, и 100 лет назад. Да и методы лечения с этого времени мало изменились. То есть современная фармакология, конечно, творит чудеса и изобретает уникальные снадобья, но вот лечиться большинство все равно предпочитает по старинке. Не стала исключением и именитая фигуристка Татьяна Навка, которая накануне показала, чем лечит младшую дочь.

Подписчики звезды отреагировали моментально. Причем сразу нашлись те, кто стал критиковать Навку: «Такие методы нельзя применять, если у ребенка температура», «Какая горчица? XXI век на дворе».

Досталось даже внешнему виду малышки: «У вас дочь в памперсе сидит что ли?», «Она до сих пор носит подгузники? Вы что? ребенок ведь большой!», «Срочно отучайте от памперсов!». Правда, большинство все же были более сдержанны и от всей души пожелали маленькой Наденьке выздоровления.

По просьбе Woman`s Day опытный врач прокомментировала метод лечения, используемый Татьяной, и, к нашему удивлению, тоже немного покритиковала фигуристку.

— Подписчики Татьяны в чем-то правы: парить ноги в горчице действительно можно лишь в том случае, если у ребенка нет температуры, – рассказывает врач-педиатр Юлия Ермолаева. — Но вообще, этот метод считается устаревшим, и современные врачи вряд ли вам его посоветуют. Кстати, сама подобная терапия – парить ноги в горчице – называется «отвлекающая». То есть мы как бы отвлекаем организм, чтобы кровоток ушел от больного органа (скажем, от горла) в ноги.