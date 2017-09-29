Неожиданно: Кейт Миддлтон собралась рожать дома

Похоже, не только в Англии, но и во всем мире ждут, когда у Кейт родится третий ребенок. Говорят, что герцогиня Кембриджская ждет девочку. Более того, ушлые СМИ утверждают, что для нее уже выбрали имя – Диана, в честь матери принца Уильяма. Первые двое малышей Кейт появились на свет в больнице Сент-Мэри. Но в этот раз она намерена родить дома.
Врачи за беременность герцогини очень переживают, ведь она все три раза страдала от очень тяжелой формы токсикоза – ей пришлось отменить все светские мероприятия и лежать под капельницей. Кейт не смогла даже отвести сына в школу, так ей было плохо. Но роды, как говорят инсайдеры, оба раза проходили как по маслу.
Еще во вторую беременность Кейт просила разрешения на домашние роды. Это избавило бы ее от встречи с сотнями папарацци, которые осаждали больницу, ожидая, когда же молодая мама отправится домой. Но медики посоветовали Кейт все же не рисковать. Тогда она послушалась. Но в этот раз герцогиня намерена проявить больше твердости: все-таки в такой момент хочется уединения и покоя, а не назойливого внимания журналистов.
Кстати, если Кейт Миддлтон все же сумеет настоять на своем, она вернется к давней королевской традиции домашних родов. Королева Виктория родилась в Кенсингтонском дворце в 1819 году. Все четверо детей королевы Елизаветы II появились на свет в Букингемском дворце.