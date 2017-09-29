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Неожиданно: Кейт Миддлтон собралась рожать дома

Британские СМИ пишут, что герцогиня и Шарлотту хотела родить во дворце, а не в госпитале. Но врачи отсоветовали.

Похоже, не только в Англии, но и во всем мире ждут, когда у Кейт родится третий ребенок. Говорят, что герцогиня Кембриджская ждет девочку. Более того, ушлые СМИ утверждают, что для нее уже выбрали имя – Диана, в честь матери принца Уильяма. Первые двое малышей Кейт появились на свет в больнице Сент-Мэри. Но в этот раз она намерена родить дома.

Врачи за беременность герцогини очень переживают, ведь она все три раза страдала от очень тяжелой формы токсикоза – ей пришлось отменить все светские мероприятия и лежать под капельницей. Кейт не смогла даже отвести сына в школу, так ей было плохо. Но роды, как говорят инсайдеры, оба раза проходили как по маслу.

Кейт Миддлтон с детьми
Фото: SplashNews

Еще во вторую беременность Кейт просила разрешения на домашние роды. Это избавило бы ее от встречи с сотнями папарацци, которые осаждали больницу, ожидая, когда же молодая мама отправится домой. Но медики посоветовали Кейт все же не рисковать. Тогда она послушалась. Но в этот раз герцогиня намерена проявить больше твердости: все-таки в такой момент хочется уединения и покоя, а не назойливого внимания журналистов.

Кстати, если Кейт Миддлтон все же сумеет настоять на своем, она вернется к давней королевской традиции домашних родов. Королева Виктория родилась в Кенсингтонском дворце в 1819 году. Все четверо детей королевы Елизаветы II появились на свет в Букингемском дворце.

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#Кейт Миддлтон#королевская семья#беременность и роды#беременность Кейт Миддлтон#домашние роды
29 сентября 2017Наталья Евгеньева
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