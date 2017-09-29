Неожиданно: Кейт Миддлтон собралась рожать дома

Похоже, не только в Англии, но и во всем мире ждут, когда у Кейт родится третий ребенок. Говорят, что герцогиня Кембриджская ждет девочку. Более того, ушлые СМИ утверждают, что для нее уже выбрали имя – Диана, в честь матери принца Уильяма. Первые двое малышей Кейт появились на свет в больнице Сент-Мэри. Но в этот раз она намерена родить дома.

Врачи за беременность герцогини очень переживают, ведь она все три раза страдала от очень тяжелой формы токсикоза – ей пришлось отменить все светские мероприятия и лежать под капельницей. Кейт не смогла даже отвести сына в школу, так ей было плохо. Но роды, как говорят инсайдеры, оба раза проходили как по маслу.