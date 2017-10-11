В сети рассекретили пол будущего ребенка Кейт Миддлтон

Третьего малыша Кейт Миддлтон ждут все – не только мама с папой и ближайшие родственники, но и многочисленная армия поклонников семьи британских монархов. Причем начали ожидание еще до того, как Кейт забеременела: слухи об интересном положении герцогини поползли еще в прошлом году. Причем таблоиды даже пол будущего ребенка «определили» и имя ему придумали. Журналисты со ссылкой на таинственный источник утверждали, что у Кейт и Ульяма будет девочка, которую назовут Дианой в честь матери принца.

Однако слухи бежали далеко впереди правды. Официальное заявление о беременности Кейт Кенсингтонский дворец сделал 4 сентября. Скрывать новость и дальше уже не получалось: супругу принца Уильяма настиг жуткий токсикоз. Кейт пришлось лежать под капельницами, чтобы справиться с напастью. И, разумеется, отказаться от участия во всех светских мероприятиях. И даже сына, принца Джорджа, мама проводить в школу не смогла – встать с постели и выйти за пределы дворца было ей не под силу.