В сети рассекретили пол будущего ребенка Кейт Миддлтон

Третьего малыша Кейт Миддлтон ждут все – не только мама с папой и ближайшие родственники, но и многочисленная армия поклонников семьи британских монархов. Причем начали ожидание еще до того, как Кейт забеременела: слухи об интересном положении герцогини поползли еще в прошлом году. Причем таблоиды даже пол будущего ребенка «определили» и имя ему придумали. Журналисты со ссылкой на таинственный источник утверждали, что у Кейт и Ульяма будет девочка, которую назовут Дианой в честь матери принца.
Однако слухи бежали далеко впереди правды. Официальное заявление о беременности Кейт Кенсингтонский дворец сделал 4 сентября. Скрывать новость и дальше уже не получалось: супругу принца Уильяма настиг жуткий токсикоз. Кейт пришлось лежать под капельницами, чтобы справиться с напастью. И, разумеется, отказаться от участия во всех светских мероприятиях. И даже сына, принца Джорджа, мама проводить в школу не смогла – встать с постели и выйти за пределы дворца было ей не под силу.
Но вот наконец-то токсикоз первого триместра пережит. Кейт впервые после объявления о беременности появилась в свете. Вместе с супругом она приехала в Букингемский дворец на прием, устроенный в честь Всемирного дня психического здоровья. Надо сказать, что если бы не официальный релиз королевской пресс-службы, то никто бы и не заподозрил, что герцогиня ждет ребенка. Ни малейшего намека на животик у Кэтрин нет. Что, впрочем, не слишком удивительно: после тяжелейшего периода с тошнотой и рвотой сложно заметно поправиться. Да и срок небольшой. Ожидается, что малыш появится на свет в марте. Значит, сейчас Кейт на четвертом месяце, не больше.
Несмотря на долгую болезнь, выглядела Кейт чудесно: кружевное платье нежно-голубого цвета оттеняет свежий цвет лица, глаза сияют, осанка безупречна. «Кейт выглядит просто невероятно», – поклонники семьи тут же завалили будущую многодетную маму комплиментами, радуясь, что она чувствует себя лучше. И даже сделали предположение, что цвет платья герцогиня выбрала не просто так: «Первое появление на публике после объявления о беременности в голубом наряде… Герцогиня ждет мальчика?»