ГлавнаяДетиЗвездные родители

В сети рассекретили пол будущего ребенка Кейт Миддлтон

Герцогиня появилась на людях впервые после объявления о грядущем пополнении в королевском семействе.

Третьего малыша Кейт Миддлтон ждут все – не только мама с папой и ближайшие родственники, но и многочисленная армия поклонников семьи британских монархов. Причем начали ожидание еще до того, как Кейт забеременела: слухи об интересном положении герцогини поползли еще в прошлом году. Причем таблоиды даже пол будущего ребенка «определили» и имя ему придумали. Журналисты со ссылкой на таинственный источник утверждали, что у Кейт и Ульяма будет девочка, которую назовут Дианой в честь матери принца.

Однако слухи бежали далеко впереди правды. Официальное заявление о беременности Кейт Кенсингтонский дворец сделал 4 сентября. Скрывать новость и дальше уже не получалось: супругу принца Уильяма настиг жуткий токсикоз. Кейт пришлось лежать под капельницами, чтобы справиться с напастью. И, разумеется, отказаться от участия во всех светских мероприятиях. И даже сына, принца Джорджа, мама проводить в школу не смогла – встать с постели и выйти за пределы дворца было ей не под силу.

Но вот наконец-то токсикоз первого триместра пережит. Кейт впервые после объявления о беременности появилась в свете. Вместе с супругом она приехала в Букингемский дворец на прием, устроенный в честь Всемирного дня психического здоровья. Надо сказать, что если бы не официальный релиз королевской пресс-службы, то никто бы и не заподозрил, что герцогиня ждет ребенка. Ни малейшего намека на животик у Кэтрин нет. Что, впрочем, не слишком удивительно: после тяжелейшего периода с тошнотой и рвотой сложно заметно поправиться. Да и срок небольшой. Ожидается, что малыш появится на свет в марте. Значит, сейчас Кейт на четвертом месяце, не больше.

Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после объявления о беременности
Кейт Миддлтон впервые вышла в свет после объявления о беременности
1/2
Фото: @kensingtonroyal
Фото: @kensingtonroyal

Несмотря на долгую болезнь, выглядела Кейт чудесно: кружевное платье нежно-голубого цвета оттеняет свежий цвет лица, глаза сияют, осанка безупречна. «Кейт выглядит просто невероятно», – поклонники семьи тут же завалили будущую многодетную маму комплиментами, радуясь, что она чувствует себя лучше. И даже сделали предположение, что цвет платья герцогиня выбрала не просто так: «Первое появление на публике после объявления о беременности в голубом наряде… Герцогиня ждет мальчика?»

Как думаете, кто родится у герцогини?
Проголосовали: 212
Как думаете, кто родится у герцогини?
  • Маленький принц!
    27,8%
  • Сестренка для Джорджа и Шарлотты
    19,8%
  • Ребенок родится. Какая разница, какого пола?
    52,4%
Проголосовали: 212
Неожиданно: Кейт Миддлтон собралась рожать дома
  • Подробнее
Рианна и еще 10 «вечно беременных» звезд
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Кейт Миддлтон#звездная беременность#многодетные мамы#королевская семья
11 октября 2017Наталья Евгеньева
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет