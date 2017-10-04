Павел Деревянко: «Мы идеальная семья. Просто не живем вместе»

— Появление на этом свете старшей дочки Варвары поначалу никак не изменило ход моей холостяцкой жизни, – говорит Павел. — Большая любовь и осознание отцовства пришли со временем, и теперь я счастливейший человек. У меня две обожаемые сладкие дочки, и я не перестаю удивляться своему счастью. Варе уже семь лет, в этом году она пошла в первый класс, а Саше – три, и она, конечно, в детском садике.
У нас прекрасные отношения с их мамой. Мне нравится то, как мы живем сейчас. И у меня, и у Даши есть наша личная жизнь, и у нас есть наши дети, которых мы холим, лелеем и воспитываем вместе. Идеальная семья, с небольшой только поправкой: мы не живем в доме под одной крышей. А в остальном все как в обычной семье: каждый день на связи, участвуем в жизни друг друга. Мы просто в какой-то момент поняли, что так будет лучше. Даша – мудрая женщина, я думаю, она эту нашу модель взаимоотношений понимала с самого начала. Дочки растут счастливыми и свободными девочками.
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Хочу еще сына
— Младшая, Сашуля, самостоятельная и жутко рассудительная. А Варя классно играет в теннис. Тренер говорит: «Вкладывайте в эту девочку сейчас, потом она будет кормить вас». У нее легкая рука, она смотрит по заданию тренера по полчаса в день теннисные турниры. Еще Варя захотела заняться конным спортом. Купили ей шлем, краги, бриджи – все, что нужно. Также она ходит в бассейн. Сейчас у детей гораздо больше возможностей, чем было у нас. Даша и дети живут за городом в Николиной Горе – тут и лыжи зимой, и ролики летом.
Саша удивляется, когда по телевизору меня показывают. Бегает и кричит: «Папа в телевизии!» Жутко потешно. А Варю поначалу раздражала моя узнаваемость. Когда мы выходили с ней куда-то и люди просили сфотографироваться со мной, она буквально закрывала меня руками – не разрешала. Потом мы с Дашей объяснили ей, что папа актер и это часть его профессии.
Варька – улучшенная наша с Дашей копия. И хотя она по гороскопу гремучая смесь – Тигр и Скорпион, характер у нее сейчас мягкий. Правда, вначале она была своенравная и капризная, но после рождения Саши сильно помягчела. Саша больше на Дашу похожа, как мне кажется, хотя она будет меняться. И характер у нее, как у мамы, жестенький. При всей миловидности и красоте Даша очень сильная внутри, и Санька в нее.
Саша может немного обидеть Варю, а та все ей прощает. И я хвалю ее: «Ты большая молодец, в будущем это тебе очень поможет. Терпеливость – то качество, из которого потом будет складываться твоя комфортная жизнь». Я о многом разговариваю с Варей и радуюсь, что она все воспринимает, учится у нас с Дашей.
Даша возглавляет свою хлебопекарню. Она сама ее создала, купила оборудование, сняла помещение. Она знает про хлеб все. Поверьте, хлеб, который она печет, один из лучших в Москве. А пока она на работе, за девочками присматривают ее мама и бабушка.
Готов ли я к еще одному браку? Как карта ляжет, как говорится. Я не от чего не зарекаюсь. Но абсолютно точно хочу еще как минимум одного сына.
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