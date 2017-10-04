ГлавнаяДетиЗвездные родители

Павел Деревянко: «Мы идеальная семья. Просто не живем вместе»

12 октября на экраны кинотеатров выходит фильм «Салют-7» с популярным актером в главной роли. Перед премьерой «Антенна» побывала в гостях у Павла в доме в Николиной Горе.
Фото: Роман Кузнецов

— Появление на этом свете старшей дочки Варвары поначалу никак не изменило ход моей холостяцкой жизни, – говорит Павел. — Большая любовь и осознание отцовства пришли со временем, и теперь я счастливейший человек. У меня две обожаемые сладкие дочки, и я не перестаю удивляться своему счастью. Варе уже семь лет, в этом году она пошла в первый класс, а Саше – три, и она, конечно, в детском садике.

У нас прекрасные отношения с их мамой. Мне нравится то, как мы живем сейчас. И у меня, и у Даши есть наша личная жизнь, и у нас есть наши дети, которых мы холим, лелеем и воспитываем вместе. Идеальная семья, с небольшой только поправкой: мы не живем в доме под одной крышей. А в остальном все как в обычной семье: каждый день на связи, участвуем в жизни друг друга. Мы просто в какой-то момент поняли, что так будет лучше. Даша – мудрая женщина, я думаю, она эту нашу модель взаимоотношений понимала с самого начала. Дочки растут счастливыми и свободными девочками.

5 вещей, которые мужчина сделает только для любимой
  • Подробнее

Хочу еще сына

Фото: Роман Кузнецов

— Младшая, Сашуля, самостоятельная и жутко рассудительная. А Варя классно играет в теннис. Тренер говорит: «Вкладывайте в эту девочку сейчас, потом она будет кормить вас». У нее легкая рука, она смотрит по заданию тренера по полчаса в день теннисные турниры. Еще Варя захотела заняться конным спортом. Купили ей шлем, краги, бриджи – все, что нужно. Также она ходит в бассейн. Сейчас у детей гораздо больше возможностей, чем было у нас. Даша и дети живут за городом в Николиной Горе – тут и лыжи зимой, и ролики летом.

Саша удивляется, когда по телевизору меня показывают. Бегает и кричит: «Папа в телевизии!» Жутко потешно. А Варю поначалу раздражала моя узнаваемость. Когда мы выходили с ней куда-то и люди просили сфотографироваться со мной, она буквально закрывала меня руками – не разрешала. Потом мы с Дашей объяснили ей, что папа актер и это часть его профессии.

Варька – улучшенная наша с Дашей копия. И хотя она по гороскопу гремучая смесь – Тигр и Скорпион, характер у нее сейчас мягкий. Правда, вначале она была своенравная и капризная, но после рождения Саши сильно помягчела. Саша больше на Дашу похожа, как мне кажется, хотя она будет меняться. И характер у нее, как у мамы, жестенький. При всей миловидности и красоте Даша очень сильная внутри, и Санька в нее.

Саша может немного обидеть Варю, а та все ей прощает. И я хвалю ее: «Ты большая молодец, в будущем это тебе очень поможет. Терпеливость – то качество, из которого потом будет складываться твоя комфортная жизнь». Я о многом разговариваю с Варей и радуюсь, что она все воспринимает, учится у нас с Дашей.

Мы ни разу не ссорились, наши дочки не видели и, надеюсь, никогда не увидят ни одного родительского скандала

Даша возглавляет свою хлебопекарню. Она сама ее создала, купила оборудование, сняла помещение. Она знает про хлеб все. Поверьте, хлеб, который она печет, один из лучших в Москве. А пока она на работе, за девочками присматривают ее мама и бабушка.

Готов ли я к еще одному браку? Как карта ляжет, как говорится. Я не от чего не зарекаюсь. Но абсолютно точно хочу еще как минимум одного сына.

Мария Порошина: в загсе говорю: «Забыла паспорт в тюрьме!»
  • Подробнее
«Фабрика звезд» 15 лет спустя: как сложились судьбы финалистов
  • Подробнее
12
Поделись с друзьями!
#Павел Деревянко#звездные родители#Салют-7#кинопремьеры#эксклюзив
4 октября 2017Сергей Амроян
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Ольга Василенко
Сексолог
Ольга Халикова
Адвокат
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист
Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
10 российских красавиц против голливудских: кто круче
Советы от Рогова: 10 лайфхаков для идеального стиля
Звезды, которые не умеют носить ботфорты: фото
Расслабилась: после замужества Нюша сильно поправилась

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет