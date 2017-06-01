Поклонники рассмотрели у Леры Кудрявцевой животик

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В сети уверены: 46-летняя телеведущая наконец-то беременна.

Красавица-блондинка вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова четыре года назад. Как рассказывала в интервью Woman’s Day мама Леры, внуков ей очень хотелось. Но все не судьба.

«Не получается выносить – и все!» – сокрушалась Александра Ивановна.

Ходили даже слухи, что Лера собирается подыскать суррогатную мать. Но слухи так и остались слухами – сама телеведущая никому ничего комментировать не стала. Хоть и признавалась, что детей ей очень хочется. «Нормальная семья должна быть с детьми», – говорила она.

Фото: vk.com/yuliabaranovskaya

Поклонникам Леры, похоже, тоже очень хочется, чтобы у нее были дети. Только вчера ее коллега по цеху Юлия Барановская опубликовала совместное фото с премии Moda topical Style Awards 2017. На снимке Лера предстала в скромном черном платье чуть выше колена. И вот на этом фото поклонники разглядели у телеведущей животик.

«Ура, Лера беременна! Лерочка любимая! Так хотела стать мамочкой и скоро станет! Юля показала животик Лерочки!» – в комментариях к снимку фанаты разве что не аплодируют.

Такие же отклики – к недавнему снимку из «Инстаграма» Леры, где она в джинсах, футболке и свободной рубашке. И тот факт, что еще пять дней назад Лера выходила в свет в платье, обтягивающем ее, как вторая кожа, никого не убедил. Прячет живот – и все тут.

Фото: @leratv

Мы решили спросить у Леры напрямик: ждет она ребенка, или все домыслы?

— Честно, не знаю, что там такого выложила у себя в «Инстаграме» Юлия Барановская, что меня весь день спрашивают, не беременна ли я. Нет, я не беременна.

Лера рассказала, что подобные слухи возникают каждый год на протяжении последних лет пяти: стоит только ей надеть хоть чуть-чуть широкое в талии платье, как ее тут же подозревают в беременности.

— Ну и пусть. Я к этим разговорам отношусь более чем спокойно и даже в какой-то степени положительно. Глядишь, так и напророчат мне настоящую беременность. Я-то сама совсем не прочь еще раз стать мамой.

После нашего вопроса Лера даже задумалась, в чем ей теперь идти на премию Муз-ТВ.

— Может, выбрать суперобтягивающее платье, чтобы ни у кого на этот раз и мысли не было, что я в положении? Хотя, признаюсь, в обтягивающем мне идти не хотелось бы: ну люблю я платья свободного фасона.

К слову, дети у Леры есть. Точнее, ребенок. Ее сыну Жану исполнилось 25 лет – уже совсем взрослый и почти самостоятельный человек. Почти, потому что, пока он ищет свое призвание, от материнской помощи все же не отказывается.

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